Прогноз на 2025 год. Положение на фронте



Ситуация на фронте в 2024 году характеризовалась переходом инициативы к России. Армия РФ наступала весь год почти по всей линии фронта. Исключение – Курская область. Однако и там прорыв ВСУ был достаточно быстро остановлен, не достиг предполагаемой главной цели (Курской АЭС) и сейчас россияне постепенно отвоевывают территорию.



Ни до ни после повторить курский прорыв ВСУ не смогли, хотя и пытались (атаковали и Белгородскую область, и Брянскую, а также Курскую в других местах, но безуспешно).



На остальных направлениях у российских войск было продвижение.



Основных причин успехов ВС РФ три:



Первое – улучшение качества управления боем, боеспособности и дисциплины российских войск, их преимущество в оружии (в первую очередь – КАБы), а также начавшее проявляться к концу года преимущество в дронах.



Второе – увеличение численности войск РФ в Украине при уменьшении численности ВСУ. Этот момент очень важный, так как делает бессмысленными дискуссии о соотношении потерь, темпах мобилизации и т.д. Динамика численности войск на поле боя – интегрированный показатель, который учитывает все приведенные выше переменные. И тот факт, что российских военных на фронте становится больше, а украинцев меньше, так как темпы мобилизации не покрывают текущие потери ВСУ, подтверждается как официально, так и неофициально с обоих сторон.



Третий – падение дисциплины и боевого духа украинских войск из-за непонятных перспектив затянувшейся войны, а также из-за гибели большого числа идейных и мотивированных добровольцев и замены их на низко мотивированных «бусифицированных» новобранцев. Отсюда – рост числа СЗЧ и случаев отказа выполнять приказ в рядах ВСУ.



Означает ли это, что украинская армия находится на пороге полного краха обороны?



На данный момент признаков этого нет.



Но есть 5 индикаторов, которые будут свидетельствовать о том, что ВСУ критически теряет боеспобность и ее резервы исчерпаны.



Первый – выдавливание украинских войск из Курской области, контроль над плацдармом в которой имеет для украинских властей очень большой политическое значение и если на его удержание не хватит сил, это будет свидетельством того, что у ВСУ есть очень серьёзный недостаток резервов даже для приоритетных направлений.



Второе – прорыв армии РФ к Харькову, для остановки наступления россиян к которому весной-летом этого года были отправлены серьезные силы украинских войск и если они не смогут удержать оборону это также станет свидетельством истощения резервов.



Третье – Днепр и Запорожье. Прорыв к ним российских войск будет означать катастрофу для логистики ВСУ на всем южном фронте и на значительной части восточного. И если резервов у ВСУ не хватит, чтоб защитить данное направление, это будет означать, что события развиваются по наихудшему для ВСУ сценарию.



Четвертое – создание армией РФ плацдарма на правом берегу Днепра – в районе Херсона и/или же в районе Днепра и Запорожья (если РФ смогут захватить эти города). Это создаст потенциальную угрозу наступления российской армии в направлении Приднестровья с отрезанием Украины от моря. Если ВСУ не смогут ее предотвратить, это станет свидетельством критического падения боеспособности украинских войск.



Пятое – прорыв войск РФ к Киеву, что создаст угрозу полного военного разгрома Украины.



Но ничего из этого пока не происходит.



Украинская армия с боями отступает в Донецкой области, но фронт не валится, боеспособность и управляемость украинских войск сохраняется, критические линии снабжения ВСУ не перерезаны, к крупнейшим украинским городам российские войска не подошли.



Безусловно, проблемы, которые есть у ВСУ, имеют накопительный эффект и, если они достигнут критической массы, фронт может рухнуть «в один момент». Но также нельзя исключать и другой вариант, что российская армия рано или поздно исчерпает резервы в наступлении и остановится, не дойдя до стратегически важных рубежей.



На первый вариант делает ставку РФ (также его опасаются некоторые западные и украинские эксперты). На второй вариант рассчитывают власти Украины.