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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1163411635116361163711638>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 50
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
34%
17
Компроміс із росією (територіальні поступки)
20%
10
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
6
Виснаження однієї зі сторін
14%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
12%
6
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:17

холява
не треба мене дратувати ....

Со всем уважением. Даже не собирался. Просто интересно ваше мнение по обсуждавшемуся вопросу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:18

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:вас мало турбують закриті кордони М1860,


Я вам искренне завидую, если вы знаете шо там таки делать. :(
Те кто знал- давно там. Вариантов-вагон и тележка. И это я исключительно про законные.

коли кожен буде думати тільки про себе настане розвал соціума,
Wirująświatła, думаю, на прикладі макак пояснить детальніше соціодинаміку
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шахеди жужжать, з пікапів стріляють а в країні все спокійно, тривога " у кацапів працює ппо", кому та Сумщина цікава...
Востаннє редагувалось d44 в Сер 01 січ, 2025 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:25

  flyman написав:Wirująświatła, думаю, на прикладі макак пояснить детальніше соціодинаміку
макаки резусы - наивысшее достижение цивилизации, ни войн, ни коррупции, ни буллинга. дети общие, из имущества только лапы и хвост. И всегда хорошее настроение.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:30

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Я успел ещё в прошлом, даже от Арестовича. Особенно от переможников, замеченных хотя бы в 2022 в :mrgreen: "мы нашу землю на членство в НАТО не променяем, только крым , только перемога"



Ну нам понадобилось три года, что бы наш лидер в официальном обращении на НГ таки упомянул о "переговорах"а не о кордонах 91. Теперь это допускается с сильной позиции,естественно.


Ну за 3 года и обезьянка может начать что-то кумекать. Политики, ЛОМы и эксперты должны соображать побыстрей и уметь смотреть в завтрашний - после завтрашний день. 95% этот тест провалили
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:31

Прогноз на 2025 год. Положение на фронте

Ситуация на фронте в 2024 году характеризовалась переходом инициативы к России. Армия РФ наступала весь год почти по всей линии фронта. Исключение – Курская область. Однако и там прорыв ВСУ был достаточно быстро остановлен, не достиг предполагаемой главной цели (Курской АЭС) и сейчас россияне постепенно отвоевывают территорию. 

Ни до ни после повторить курский прорыв ВСУ не смогли, хотя и пытались (атаковали и Белгородскую область, и Брянскую, а также Курскую в других местах, но безуспешно).

На остальных направлениях у российских войск было продвижение. 

Основных причин успехов ВС РФ три:

Первое – улучшение качества управления боем, боеспособности и дисциплины российских войск, их преимущество в оружии (в первую очередь – КАБы), а также начавшее проявляться к концу года преимущество в дронах. 

Второе – увеличение численности войск РФ в Украине при уменьшении численности ВСУ. Этот момент очень важный, так как делает бессмысленными дискуссии о соотношении потерь, темпах мобилизации и т.д. Динамика численности войск на поле боя – интегрированный показатель, который учитывает все приведенные выше переменные. И тот факт, что российских военных на фронте становится больше, а украинцев меньше, так как темпы мобилизации не покрывают текущие потери ВСУ, подтверждается как официально, так и неофициально с обоих сторон. 

Третий – падение дисциплины и боевого духа украинских войск из-за непонятных перспектив затянувшейся войны, а также из-за гибели большого числа идейных и мотивированных добровольцев и замены их на низко мотивированных «бусифицированных» новобранцев. Отсюда – рост числа СЗЧ и случаев отказа выполнять приказ в рядах ВСУ.

Означает ли это, что украинская армия находится на пороге полного краха обороны?

На данный момент признаков этого нет.

Но есть 5 индикаторов, которые будут свидетельствовать о том, что ВСУ критически теряет боеспобность и ее резервы исчерпаны. 

Первый – выдавливание украинских войск из Курской области, контроль над плацдармом в которой имеет для украинских властей очень большой политическое значение и если на его удержание не хватит сил, это будет свидетельством того, что у ВСУ есть очень серьёзный недостаток резервов даже для приоритетных направлений. 

Второе – прорыв армии РФ к Харькову, для остановки наступления россиян к которому весной-летом этого года были отправлены серьезные силы украинских войск и если они не смогут удержать оборону это также станет свидетельством истощения резервов. 

Третье – Днепр и Запорожье. Прорыв к ним российских войск будет означать катастрофу для логистики ВСУ на всем южном фронте и на значительной части восточного. И если резервов у ВСУ не хватит, чтоб защитить данное направление, это будет означать, что события развиваются по наихудшему для ВСУ сценарию. 

Четвертое – создание армией РФ плацдарма на правом берегу Днепра – в районе Херсона и/или же в районе Днепра и Запорожья (если РФ смогут захватить эти города). Это создаст потенциальную угрозу наступления российской армии в направлении Приднестровья с отрезанием Украины от моря. Если ВСУ не смогут ее предотвратить, это станет свидетельством критического падения боеспособности украинских войск.

Пятое – прорыв войск РФ к Киеву, что создаст угрозу полного военного разгрома Украины.

Но ничего из этого пока не происходит.

Украинская армия с боями отступает в Донецкой области, но фронт не валится, боеспособность и управляемость украинских войск сохраняется, критические линии снабжения ВСУ не перерезаны, к крупнейшим украинским городам российские войска не подошли. 

Безусловно, проблемы, которые есть у ВСУ, имеют накопительный эффект и, если они достигнут критической массы, фронт может рухнуть «в один момент». Но также нельзя исключать и другой вариант, что российская армия рано или поздно исчерпает резервы в наступлении и остановится, не дойдя до стратегически важных рубежей.

На первый вариант делает ставку РФ (также его опасаются некоторые западные и украинские эксперты). На второй вариант рассчитывают власти Украины.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:32

  flyman написав:коли кожен буде думати тільки про себе настане розвал соціума,
Wirująświatła, думаю, на прикладі макак пояснить детальніше соціодинаміку


Чем вы помогаете социуму конкретно,кроме этой красивой фразы?
Этот же социум регулярно с вас тут глузует, упрекая в скупости, нелюдимости, и даже вот сегодня- в рукоблудии :(
Содом и Гоморра.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:35

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:коли кожен буде думати тільки про себе настане розвал соціума,
Wirująświatła, думаю, на прикладі макак пояснить детальніше соціодинаміку


Чем вы помогаете социуму конкретно,кроме этой красивой фразы?
Этот же социум регулярно с вас тут глузует, упрекая в скупости, нелюдимости, и даже вот сегодня- в рукоблудии :(
Содом и Гоморра.

мы любим муху за его дружелюбие, поэтому лучшие комплименты достаются ему.а про рукоблудие пишут завистники. им мамы не разрешают вот и завидуют.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:38

  fox767676 написав:
  Бетон написав:в новом году хочется пожелать всем - отписаться от новостей. отписаться от разных березовцов, ждановых, лаченов, новостных каналов. от тех, кто годами на вас имеет сотни тысяч долларов. для кого, война и горе - источник наживы.
пожелать жить своей единственной жизнью и не выгорать на хайпах дешёвых сплетников.
самый дорогой ресурс - время, его никто не вернёт.
пусть это будет трендом


Красава +777
Я успел ещё в прошлом, даже от Арестовича. Особенно от переможников, замеченных хотя бы в 2022 в :mrgreen: "мы нашу землю на членство в НАТО не променяем, только крым , только перемога"
Фб мы у меня теперь только для котиков, в телеграмме Ютубе есть 2-3 политканала в режиме ридонли. Развивайтесь профессионально, читайте историю, философию, политэкономию, и первоисточники а не перепевы портниковых-арестовичей, и вам будет лучше , и обществу

спасибо.
легче стало
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:39

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:коли кожен буде думати тільки про себе настане розвал соціума,
Wirująświatła, думаю, на прикладі макак пояснить детальніше соціодинаміку


Чем вы помогаете социуму конкретно,кроме этой красивой фразы?
Этот же социум регулярно с вас тут глузует, упрекая в скупости, нелюдимости, и даже вот сегодня- в рукоблудии :(
Содом и Гоморра.

відповідь була на ваше запитання, чому особисто один не на другій стороні кордону, чи з логікою як в хотаба?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 січ, 2025 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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