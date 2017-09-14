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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:42
Третий – падение дисциплины и боевого духа украинских войск из-за непонятных перспектив затянувшейся войны, а также из-за гибели большого числа идейных и мотивированных добровольцев и замены их на низко мотивированных «бусифицированных» новобранцев. Отсюда – рост числа СЗЧ и случаев отказа выполнять приказ в рядах ВСУ.
головний фактор безперспективність боротьби, лопатами каби не зешкодиш, героїчно загинути за Для того, щоб хтось попіаривмя на відкритті меморіальної таблички на твоєму будинку все менше. Або захід приймає "непрості рішення" або треба вирішувати
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:45
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Wirująświatła
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:50
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
коли кожен буде думати тільки про себе настане розвал соціума,
Wirująświatła, думаю, на прикладі макак пояснить детальніше соціодинаміку
Чем вы помогаете социуму конкретно,кроме этой красивой фразы?
Этот же социум регулярно с вас тут глузует, упрекая в скупости, нелюдимости, и даже вот сегодня- в рукоблудии
Содом и Гоморра.
Такова судьба подпольного философа.
"Записки из подполья", "униженные и оскорблённые " как писали ворожи классики
Флаймен это как Диоген Синопский, он ещё станет легендой, вот увидите . Забудут по , за и Зе, а его комментарии будут изучать на уроках киберфилософии
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:50
"Руины домов снесли вместе с останками людей, чтоб скрыть жертвы" Рассказ жительницы Мариуполя
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:53
Wirująświatła написав: холява написав:
Вет ....., ти що наебенівся ?
хотите сказать что наивысшее достижение цивилизации это вы? а макаки на 2м месте?
Раз в десятый и не только тут на опыте с аватарами убеждаюсь что не зря при совке выгоняли на пенсию баб в 55, а пламенных бойцов в домино - в 60.
Они должны сюсюкаться с внуками и пить вкусняшки в кругу себе подобных ветеранов, а не на одном коне с Будённым вести в бой на берег Стикса остальное экономически активное население.
Не дай аллаh и мы такими с тобой станем, скиро..
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:04
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
вас мало турбують закриті кордони М1860,
Я вам искренне завидую, если вы знаете шо там таки делать.
Те кто знал- давно там. Вариантов-вагон и тележка. И это я исключительно про законные.
Давно это до марта 2022 ?
Какие варианты ? Усыновление, фиктивный брак, опека над чужим инвалидом , шлях ?
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fox767676
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:09
Миша-клиент написав:
МОЖЕТ и привезут, МОЖЕТ им бы было это и выгодно, НО на переговорах о послевоенном разделе сфер влияния и всеобщей безопасности ("Ялте-2") - "русню" права голоса никто НЕ лишит! Они - выторгуют
и отмену/послабление санкций, и поставки газа (тем более, ЕСЛИ в кооперации с америкосами по реанимированному "северному потоку"!: НЕ только Турции и Азербайджану торговать, по южному потоку). (перефразировав: - "Сделка - так сделка", Трамп с Маском ведь бизнесмены, привыкли решать вопросы, "nothing personal, only business!")
це ваша особиста думка. а я гадаю, що оскільки Раша показала повну неалекватність, то користуючись моментом їх викинуть з кола країн, які приймають рішення.
а так все буде - й зняття санкцій, й поставки газу - після поставок курячих окорочків
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:14
fox767676 написав:
Давно это до марта 2022 ?
Какие варианты ? Усыновление, фиктивный брак, опека над чужим инвалидом , шлях ?
Это вам к юристам. есть специализированные юристы, они этим занимаются.
И если можно, поясните мне что значит "фиктивный брак" с точки зрения законодательства Украины. Мне всегда было интересно, вот эти вот люди, которых задерживают погранцы, и объясняют фиктивность -разницей в возрасте, путаницей в показаниях-насколько они правы с точки зрения законодательства?
Я почему-то думал, что брак-это документальный акт.
Даже не живя вместе, не ведя совместного хозяйства, не занимаясь сексом, и даже не видя друг-друга , но оставаясь в положении муж/жена согласно документам, жена имеет право претендовать на имущество мужа в случае его смерти.
Где заканчивается законный брак и где начинается фиктивный?
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Господар Вельзевула
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:16
ЛАД написав: tumos написав:С чем связано увеличение стоимости транспортировки газа ?
С поставками газа из США ? Тогда как я понимаю стоимость газа, а не только его транспортировки, тоже должна возрасти. Кстати, почему темой закупки газа из США занялся ДТЕК, а не Нафтогаз ?
Возможно, ошибаюсь, но скорее всего с тем, что поднять стоимость газа нельзя из-за моратория, а отменить мораторий не приемлемо по политическим причинам. А цена газа реально выросла. Поэтому, чтобы не поднимать цену газа нашли обходной вариант - поднять цену транспортировки. При это и волки сыты, и овцы целы. Ну, не совсем так - и овец слегка пощипали, и волков не совсем накормили, но всё же какой-то компромисс.
як на мене, помилка у всіх припущеннях
нагадаю, що фіксація ціни 8 грн сталася, коли газ коштував скільки там й 30, й 40 гривень. зараз скільки 20? в цифрах можу помилитися, бо давно не слідкую за ціною газу. але принцип зрозумілий.
й от витрати на транспортування дійсно зростуть. хтось думає, що московський газ качають в Європу? його використовують на східній Україні, а на захід піднімають газ з ПСГ на Західній Україні. тепер цього не буде. друге - газу будуть прокачувати менше - а електродвигун компресору як працював, так й працює - витрати на один куб збільшуються. насправді, ми й не знаємо, як насправді працює система без транзиту, там є декілька технічних моментів.
тому не треба вигадувати, транспортування газу таки об'єктивно може подорожчати.
а з приводу ДТЕК - гадаю Нафтогаз й так займається питанням імпорту газу. але це й є ринок - ніхто не заважає цим займатися й ДТЕКу, й іншим приватним компаніям
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:18
Господар Вельзевула написав:
Где заканчивается законный брак и где начинается фиктивный?
Там, где один из фигурантов в этом признается.
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