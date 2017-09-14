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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11635116361163711638

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 50
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
34%
17
Компроміс із росією (територіальні поступки)
20%
10
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
6
Виснаження однієї зі сторін
14%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
12%
6
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:25

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Давно это до марта 2022 ?
Какие варианты ? Усыновление, фиктивный брак, опека над чужим инвалидом , шлях ?


Это вам к юристам. есть специализированные юристы, они этим занимаются.
И если можно, поясните мне что значит "фиктивный брак" с точки зрения законодательства Украины. Мне всегда было интересно, вот эти вот люди, которых задерживают погранцы, и объясняют фиктивность -разницей в возрасте, путаницей в показаниях-насколько они правы с точки зрения законодательства?
Я почему-то думал, что брак-это документальный акт.
Даже не живя вместе, не ведя совместного хозяйства, не занимаясь сексом, и даже не видя друг-друга , но оставаясь в положении муж/жена согласно документам, жена имеет право претендовать на имущество мужа в случае его смерти.
Где заканчивается законный брак и где начинается фиктивный?



Юристы как раз в своих чатах предупреждают, что брак с инвалидами прискипливо проверяется пограничниками , на предмет длительности, совместных артефактов в виде фотографий , прописки и т.д. Мне а 2022 приходили предложения по мессенджеру , но тогда у меня были и легальные основания, проблема была в другом. Со второй половины 2023 глухо, только истории что за 20куо дают спасательный круг и ориентировку по тисе. Самый эффективный был наверное Шлях - приятное с полезным, по нему действительно много покинуло Украину.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:25

  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:Где заканчивается законный брак и где начинается фиктивный?

Там, где один из фигурантов в этом признается.


Испортили мне всю малину :(
Так-то да. Интересно, а их колят морально или еще и пытки применяют? Для признания-то? :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не чув щоб були хоч якісь критерії "нефіктивності" шлюбу в законодавстві. Наявність чи відсутність фото нічого не означає, і жодного зобовʼязання то предʼявляти якимось погранцям немає. Єдине, що може все зіпсувати - пряме зізнання когось із подружжя
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:39

Faceless Як і 99% справ про ухиляння, все базується на свідченнях, в тому числі і проти себе
Дюрі-бачі
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