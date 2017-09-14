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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:18
Господар Вельзевула написав:
Где заканчивается законный брак и где начинается фиктивный?
Там, где один из фигурантов в этом признается.
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Сибарит
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:25
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:
Давно это до марта 2022 ?
Какие варианты ? Усыновление, фиктивный брак, опека над чужим инвалидом , шлях ?
Это вам к юристам. есть специализированные юристы, они этим занимаются.
И если можно, поясните мне что значит "фиктивный брак" с точки зрения законодательства Украины. Мне всегда было интересно, вот эти вот люди, которых задерживают погранцы, и объясняют фиктивность -разницей в возрасте, путаницей в показаниях-насколько они правы с точки зрения законодательства?
Я почему-то думал, что брак-это документальный акт.
Даже не живя вместе, не ведя совместного хозяйства, не занимаясь сексом, и даже не видя друг-друга , но оставаясь в положении муж/жена согласно документам, жена имеет право претендовать на имущество мужа в случае его смерти.
Где заканчивается законный брак и где начинается фиктивный?
Юристы как раз в своих чатах предупреждают, что брак с инвалидами прискипливо проверяется пограничниками , на предмет длительности, совместных артефактов в виде фотографий , прописки и т.д. Мне а 2022 приходили предложения по мессенджеру , но тогда у меня были и легальные основания, проблема была в другом. Со второй половины 2023 глухо, только истории что за 20куо дают спасательный круг и ориентировку по тисе. Самый эффективный был наверное Шлях - приятное с полезным, по нему действительно много покинуло Украину.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:25
Сибарит написав: Господар Вельзевула написав:
Где заканчивается законный брак и где начинается фиктивный?
Там, где один из фигурантов в этом признается.
Испортили мне всю малину
Так-то да. Интересно, а их колят морально или еще и пытки применяют? Для признания-то?
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Господар Вельзевула
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:35
Не чув щоб були хоч якісь критерії "нефіктивності" шлюбу в законодавстві. Наявність чи відсутність фото нічого не означає, і жодного зобовʼязання то предʼявляти якимось погранцям немає. Єдине, що може все зіпсувати - пряме зізнання когось із подружжя
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Faceless
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:39
Faceless Як і 99% справ про ухиляння, все базується на свідченнях, в тому числі і проти себе
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:41
Faceless написав:
Не чув щоб були хоч якісь критерії "нефіктивності" шлюбу в законодавстві. Наявність чи відсутність фото нічого не означає, і жодного зобовʼязання то предʼявляти якимось погранцям немає. Єдине, що може все зіпсувати - пряме зізнання когось із подружжя
Да.
Все иное-беспредел либо должно быть прописано в законе черным по белому.
Законы нужно соблюдать в две стороны.
В Штатах есть понятие эффективного налогового менеджмента, и пользование ним в рамках закона-не является ухилянием от уплаты налогов,а является оптимизацией.
Берем закон-читаем-выбираем позицию-занимаем ее по возможности-получаем результат.
так работают законы в нормальных странах,а не в рашке, иране и прочих диктатурах.
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Господар Вельзевула
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:46
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Было несколько попыток объяснить, что такое "израильский вариант", но так и не понятно.
Країна-фортеця, Січ... Тобто Україна має все життя готуватись до відновлення війни, посилена пропаганда патріотизму, всі чоловіки і частина жінок регулярно проходити військову службу, щоб бути завжди готовим "взяти зброю до рук", і економіка має спрямовувати кошти на дрони і снаряди, а не на дороги і дешеві тарифи...
насправді все починається з того, що євреї розуміють, що якщо потраплять до арабів, то можливі різні варіанти. жовтень 2023 року це яскраво показав. чому в секторі Газа не живе жоден єврей?
все інше це вже наслідки цього - якщо країна не житиме у військовій готовність, її реально знищать...
тут в нас принципова відмінність - скажеш Слава Україні - можуть й застрелити. скажеш Слава Путіну - розуміють, що дурник, але свій... а країну так, намагаються знищити
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Shaman
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:52
Shaman написав:
насправді все починається з того, що євреї
мають церкву, яку не відділяють від держави
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:59
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
Везде где я работал общей мотивацией для всех были деньги.
Україна цю мотивацію максимально дискредитувала тим, що не хоче виплачувати компенсації навіть пораненим і загинувшим.
Хай мене поправлять ті, хто служить, але сусід казав, що "120+70 тисяч - це реклама для недуже розумних людей". А реальні солдати, які на "нулі", отримують по 20 ставки + 40-50 тис. бойових, і то тільки якщо командир заповнив відповідні папери.
Сам підхід, коли солдат чи його родина має щось доказувати, щоб отримати свої гроші - це дуже погано.
ИМХО це держава мала б доказувати чому не платить солдату (наприклад є результати розслідування на основі рапортів про п'янку чи СЗЧ), а не навпаки.
Одноклассника записали без вести пропавшим, хотя свидетели сослуживцы видели тело. Нет человека, нет денег.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 22:04
Господар Вельзевула написав: Сибарит написав: Господар Вельзевула написав:
Где заканчивается законный брак и где начинается фиктивный?
Там, где один из фигурантов в этом признается.
Испортили мне всю малину
Так-то да. Интересно, а их колят морально или еще и пытки применяют? Для признания-то?
Устраивают допрос и если вопросы не совпадают, шьют дело. Закон сейчас вообще до лампы. Точно так же как и депортация с приграничных несколько десятков километров зон.
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