RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1163411635116361163711638>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 54
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
33%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
22%
12
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
6
Виснаження однієї зі сторін
13%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:18

  Господар Вельзевула написав:Где заканчивается законный брак и где начинается фиктивный?

Там, где один из фигурантов в этом признается.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7638
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6399 раз.
Подякували: 21369 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:25

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Давно это до марта 2022 ?
Какие варианты ? Усыновление, фиктивный брак, опека над чужим инвалидом , шлях ?


Это вам к юристам. есть специализированные юристы, они этим занимаются.
И если можно, поясните мне что значит "фиктивный брак" с точки зрения законодательства Украины. Мне всегда было интересно, вот эти вот люди, которых задерживают погранцы, и объясняют фиктивность -разницей в возрасте, путаницей в показаниях-насколько они правы с точки зрения законодательства?
Я почему-то думал, что брак-это документальный акт.
Даже не живя вместе, не ведя совместного хозяйства, не занимаясь сексом, и даже не видя друг-друга , но оставаясь в положении муж/жена согласно документам, жена имеет право претендовать на имущество мужа в случае его смерти.
Где заканчивается законный брак и где начинается фиктивный?



Юристы как раз в своих чатах предупреждают, что брак с инвалидами прискипливо проверяется пограничниками , на предмет длительности, совместных артефактов в виде фотографий , прописки и т.д. Мне а 2022 приходили предложения по мессенджеру , но тогда у меня были и легальные основания, проблема была в другом. Со второй половины 2023 глухо, только истории что за 20куо дают спасательный круг и ориентировку по тисе. Самый эффективный был наверное Шлях - приятное с полезным, по нему действительно много покинуло Украину.
fox767676
 
Повідомлень: 2563
З нами з: 13.06.20
Подякував: 332 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:25

  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:Где заканчивается законный брак и где начинается фиктивный?

Там, где один из фигурантов в этом признается.


Испортили мне всю малину :(
Так-то да. Интересно, а их колят морально или еще и пытки применяют? Для признания-то? :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 271
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не чув щоб були хоч якісь критерії "нефіктивності" шлюбу в законодавстві. Наявність чи відсутність фото нічого не означає, і жодного зобовʼязання то предʼявляти якимось погранцям немає. Єдине, що може все зіпсувати - пряме зізнання когось із подружжя
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35815
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8109 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:39

Faceless Як і 99% справ про ухиляння, все базується на свідченнях, в тому числі і проти себе
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4524
З нами з: 29.07.22
Подякував: 763 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:41

  Faceless написав:Не чув щоб були хоч якісь критерії "нефіктивності" шлюбу в законодавстві. Наявність чи відсутність фото нічого не означає, і жодного зобовʼязання то предʼявляти якимось погранцям немає. Єдине, що може все зіпсувати - пряме зізнання когось із подружжя


Да.
Все иное-беспредел либо должно быть прописано в законе черным по белому.
Законы нужно соблюдать в две стороны.
В Штатах есть понятие эффективного налогового менеджмента, и пользование ним в рамках закона-не является ухилянием от уплаты налогов,а является оптимизацией.
Берем закон-читаем-выбираем позицию-занимаем ее по возможности-получаем результат.
так работают законы в нормальных странах,а не в рашке, иране и прочих диктатурах.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 271
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:46

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Было несколько попыток объяснить, что такое "израильский вариант", но так и не понятно.

Країна-фортеця, Січ... Тобто Україна має все життя готуватись до відновлення війни, посилена пропаганда патріотизму, всі чоловіки і частина жінок регулярно проходити військову службу, щоб бути завжди готовим "взяти зброю до рук", і економіка має спрямовувати кошти на дрони і снаряди, а не на дороги і дешеві тарифи...

насправді все починається з того, що євреї розуміють, що якщо потраплять до арабів, то можливі різні варіанти. жовтень 2023 року це яскраво показав. чому в секторі Газа не живе жоден єврей? ;) все інше це вже наслідки цього - якщо країна не житиме у військовій готовність, її реально знищать...

тут в нас принципова відмінність - скажеш Слава Україні - можуть й застрелити. скажеш Слава Путіну - розуміють, що дурник, але свій... а країну так, намагаються знищити
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7764
З нами з: 29.09.19
Подякував: 706 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:насправді все починається з того, що євреї

мають церкву, яку не відділяють від держави
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4524
З нами з: 29.07.22
Подякував: 763 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:59

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:Везде где я работал общей мотивацией для всех были деньги.

Україна цю мотивацію максимально дискредитувала тим, що не хоче виплачувати компенсації навіть пораненим і загинувшим.
Хай мене поправлять ті, хто служить, але сусід казав, що "120+70 тисяч - це реклама для недуже розумних людей". А реальні солдати, які на "нулі", отримують по 20 ставки + 40-50 тис. бойових, і то тільки якщо командир заповнив відповідні папери.
Сам підхід, коли солдат чи його родина має щось доказувати, щоб отримати свої гроші - це дуже погано.
ИМХО це держава мала б доказувати чому не платить солдату (наприклад є результати розслідування на основі рапортів про п'янку чи СЗЧ), а не навпаки.

Одноклассника записали без вести пропавшим, хотя свидетели сослуживцы видели тело. Нет человека, нет денег.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4210
З нами з: 17.12.22
Подякував: 121 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:04

  Господар Вельзевула написав:
  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:Где заканчивается законный брак и где начинается фиктивный?

Там, где один из фигурантов в этом признается.


Испортили мне всю малину :(
Так-то да. Интересно, а их колят морально или еще и пытки применяют? Для признания-то? :mrgreen:

Устраивают допрос и если вопросы не совпадают, шьют дело. Закон сейчас вообще до лампы. Точно так же как и депортация с приграничных несколько десятков километров зон.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4210
З нами з: 17.12.22
Подякував: 121 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1163411635116361163711638>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 79796
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 253046
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 892949
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13355)
01.01.2025 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.