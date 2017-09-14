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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11635116361163711638>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 54
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
33%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
22%
12
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
6
Виснаження однієї зі сторін
13%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:09

Надо ещё матёрого юриста вдобавок усыновить , чтобы наверняка
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Холяву не тригерит наглое, самодовольное ряхало кошевого. И "иже" подобных. Ни дня не собирающихся нигде воевать. Они бабки уже в залницу пихают.
А вот если писать правду, он это называет "пысать гныль"
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:13

  Господар Вельзевула написав:
  Faceless написав:Не чув щоб були хоч якісь критерії "нефіктивності" шлюбу в законодавстві. Наявність чи відсутність фото нічого не означає, і жодного зобовʼязання то предʼявляти якимось погранцям немає. Єдине, що може все зіпсувати - пряме зізнання когось із подружжя


Да.
Все иное-беспредел либо должно быть прописано в законе черным по белому.
Законы нужно соблюдать в две стороны.
В Штатах есть понятие эффективного налогового менеджмента, и пользование ним в рамках закона-не является ухилянием от уплаты налогов,а является оптимизацией.
Берем закон-читаем-выбираем позицию-занимаем ее по возможности-получаем результат.
так работают законы в нормальных странах,а не в рашке, иране и прочих диктатурах.

Все знают, что незнание закона не освобождает от ответственности. Мало кто знает полный вариант этой фразы: "незнание закона не освобождает от ответственности, а знание иногда освобождает".
Сравнивать напрямую нашу ситуацию с США смысла не имеет. Совершенно разные по сути правовые системы.
Там важнее предыдущие решения суда важнее, чем текст закона.

А проблемы налоговой оптимизации они решают очень красиво. Там ставки налогов с аналога нашего ФОП такие же, как и с физика. Много не наоптимизируешь. Вот этому нам надо у них учиться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:А проблемы налоговой оптимизации они решают очень красиво. Там ставки налогов с аналога нашего ФОП такие же, как и с физика. Много не наоптимизируешь. Вот этому нам надо у них учиться.

Я вже писав в темі еміграції: кум починає оптимізувати податки в Німеччині. Що з того вийде - буде відомо через кілька років. От корінні німці дуже негативно реагують на його ініціативу самому зменшити податки і інших навчити.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:25

  Бетон написав:Холяву не тригерит наглое, самодовольное ряхало кошевого. И "иже" подобных. Ни дня не собирающихся нигде воевать. Они бабки уже в залницу пихают.
А вот если писать правду, он это называет "пысать гныль"


Ну , а де ти збираєшся воювати за Україну ?


Мені байдуже за кошового , я кажу тільки за себе ....і за тебе (нехороший вислів )...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:26

  Сибарит написав:Все знают, что незнание закона не освобождает от ответственности. Мало кто знает полный вариант этой фразы: "незнание закона не освобождает от ответственности, а знание иногда освобождает".
Сравнивать напрямую нашу ситуацию с США смысла не имеет. Совершенно разные по сути правовые системы.
Там важнее предыдущие решения суда важнее, чем текст закона.

А проблемы налоговой оптимизации они решают очень красиво. Там ставки налогов с аналога нашего ФОП такие же, как и с физика. Много не наоптимизируешь. Вот этому нам надо у них учиться.



То что у них прецендентное право,я понимаю. Речь не о том.
Речь о том, что есть закон-пусть выполняют обе стороны, а не прыгают с бубном "фиктивно". Ну или пускай Рада внесет закон о критериях фиктивности, проголосует, президент подпишет- ну будут выполнять критерии тогда.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:30

Падение спроса на текилу в Мексике привело к ее перепроизводству, на складах скопилось около 500 млн литров напитка, который просто некуда девать, сообщает Financial Times
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:35

  Бетон написав:Холяву не тригерит наглое, самодовольное ряхало кошевого. И "иже" подобных. Ни дня не собирающихся нигде воевать. Они бабки уже в залницу пихают.
А вот если писать правду, он это называет "пысать гныль"


Намедни вышел в центре с авто-по улице махонький человек такой идет, в форме. С женщиной под руку. Вроде как мать по возрасту. И человек это что-то ей громко рассказывает про "пидоров". Меня увидел- еще громче стал вопить нецензурщину всякую, в общем.Я пошел себе дальше. Может человек здоровье душевное отдал на фронте.К нам послали, у нас диспансер областной хороший.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:40

  Wirująświatła написав:
Падение спроса на текилу в Мексике привело к ее перепроизводству, на складах скопилось около 500 млн литров напитка, который просто некуда девать, сообщает Financial Times

а чому впав попит?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:42

  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Faceless написав:Не чув щоб були хоч якісь критерії "нефіктивності" шлюбу в законодавстві. Наявність чи відсутність фото нічого не означає, і жодного зобовʼязання то предʼявляти якимось погранцям немає. Єдине, що може все зіпсувати - пряме зізнання когось із подружжя


Да.
Все иное-беспредел либо должно быть прописано в законе черным по белому.
Законы нужно соблюдать в две стороны.
В Штатах есть понятие эффективного налогового менеджмента, и пользование ним в рамках закона-не является ухилянием от уплаты налогов,а является оптимизацией.
Берем закон-читаем-выбираем позицию-занимаем ее по возможности-получаем результат.
так работают законы в нормальных странах,а не в рашке, иране и прочих диктатурах.

///
А проблемы налоговой оптимизации они решают очень красиво. Там ставки налогов с аналога нашего ФОП такие же, как и с физика. Много не наоптимизируешь. Вот этому нам надо у них учиться.

Угу, красиво - после небольшой оптимизации ставка в 30% превращается в 15%... Только такое становится доступно где-то после первого ляма
https://www.bbc.com/russian/news-57413266
_hunter
 
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