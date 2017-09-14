Холяву не тригерит наглое, самодовольное ряхало кошевого. И "иже" подобных. Ни дня не собирающихся нигде воевать. Они бабки уже в залницу пихают. А вот если писать правду, он это называет "пысать гныль"
Faceless написав:Не чув щоб були хоч якісь критерії "нефіктивності" шлюбу в законодавстві. Наявність чи відсутність фото нічого не означає, і жодного зобовʼязання то предʼявляти якимось погранцям немає. Єдине, що може все зіпсувати - пряме зізнання когось із подружжя
Да. Все иное-беспредел либо должно быть прописано в законе черным по белому. Законы нужно соблюдать в две стороны. В Штатах есть понятие эффективного налогового менеджмента, и пользование ним в рамках закона-не является ухилянием от уплаты налогов,а является оптимизацией. Берем закон-читаем-выбираем позицию-занимаем ее по возможности-получаем результат. так работают законы в нормальных странах,а не в рашке, иране и прочих диктатурах.
Все знают, что незнание закона не освобождает от ответственности. Мало кто знает полный вариант этой фразы: "незнание закона не освобождает от ответственности, а знание иногда освобождает". Сравнивать напрямую нашу ситуацию с США смысла не имеет. Совершенно разные по сути правовые системы. Там важнее предыдущие решения суда важнее, чем текст закона.
А проблемы налоговой оптимизации они решают очень красиво. Там ставки налогов с аналога нашего ФОП такие же, как и с физика. Много не наоптимизируешь. Вот этому нам надо у них учиться.
Сибарит написав:А проблемы налоговой оптимизации они решают очень красиво. Там ставки налогов с аналога нашего ФОП такие же, как и с физика. Много не наоптимизируешь. Вот этому нам надо у них учиться.
Я вже писав в темі еміграції: кум починає оптимізувати податки в Німеччині. Що з того вийде - буде відомо через кілька років. От корінні німці дуже негативно реагують на його ініціативу самому зменшити податки і інших навчити.
Бетон написав:Холяву не тригерит наглое, самодовольное ряхало кошевого. И "иже" подобных. Ни дня не собирающихся нигде воевать. Они бабки уже в залницу пихают. А вот если писать правду, он это называет "пысать гныль"
Ну , а де ти збираєшся воювати за Україну ?
Мені байдуже за кошового , я кажу тільки за себе ....і за тебе (нехороший вислів )...
Сибарит написав:Все знают, что незнание закона не освобождает от ответственности. Мало кто знает полный вариант этой фразы: "незнание закона не освобождает от ответственности, а знание иногда освобождает". Сравнивать напрямую нашу ситуацию с США смысла не имеет. Совершенно разные по сути правовые системы. Там важнее предыдущие решения суда важнее, чем текст закона.
А проблемы налоговой оптимизации они решают очень красиво. Там ставки налогов с аналога нашего ФОП такие же, как и с физика. Много не наоптимизируешь. Вот этому нам надо у них учиться.
То что у них прецендентное право,я понимаю. Речь не о том. Речь о том, что есть закон-пусть выполняют обе стороны, а не прыгают с бубном "фиктивно". Ну или пускай Рада внесет закон о критериях фиктивности, проголосует, президент подпишет- ну будут выполнять критерии тогда.
Бетон написав:Холяву не тригерит наглое, самодовольное ряхало кошевого. И "иже" подобных. Ни дня не собирающихся нигде воевать. Они бабки уже в залницу пихают. А вот если писать правду, он это называет "пысать гныль"
Намедни вышел в центре с авто-по улице махонький человек такой идет, в форме. С женщиной под руку. Вроде как мать по возрасту. И человек это что-то ей громко рассказывает про "пидоров". Меня увидел- еще громче стал вопить нецензурщину всякую, в общем.Я пошел себе дальше. Может человек здоровье душевное отдал на фронте.К нам послали, у нас диспансер областной хороший.
Faceless написав:Не чув щоб були хоч якісь критерії "нефіктивності" шлюбу в законодавстві. Наявність чи відсутність фото нічого не означає, і жодного зобовʼязання то предʼявляти якимось погранцям немає. Єдине, що може все зіпсувати - пряме зізнання когось із подружжя
Да. Все иное-беспредел либо должно быть прописано в законе черным по белому. Законы нужно соблюдать в две стороны. В Штатах есть понятие эффективного налогового менеджмента, и пользование ним в рамках закона-не является ухилянием от уплаты налогов,а является оптимизацией. Берем закон-читаем-выбираем позицию-занимаем ее по возможности-получаем результат. так работают законы в нормальных странах,а не в рашке, иране и прочих диктатурах.
/// А проблемы налоговой оптимизации они решают очень красиво. Там ставки налогов с аналога нашего ФОП такие же, как и с физика. Много не наоптимизируешь. Вот этому нам надо у них учиться.