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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11636116371163811639>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 54
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
33%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
22%
12
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
6
Виснаження однієї зі сторін
13%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
13%
7
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:43

  холява написав:
  Бетон написав:Холяву не тригерит наглое, самодовольное ряхало кошевого. И "иже" подобных. Ни дня не собирающихся нигде воевать. Они бабки уже в залницу пихают.
А вот если писать правду, он это называет "пысать гныль"


Ну , а де ти збираєшся воювати за Україну ?


Мені байдуже за кошового , я кажу тільки за себе ....і за тебе (нехороший вислів )...

От і кажіть за себе
Де ви воювали та скільки панцирників спалили із червоною зіркою та літероюZ???
Хоч взводу бурятів подивилися трахєю та шлунок при денному освітленні та без наркозу?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:44

  Бетон написав:Холяву не тригерит наглое, самодовольное ряхало кошевого. И "иже" подобных. Ни дня не собирающихся нигде воевать. Они бабки уже в залницу пихают.
А вот если писать правду, он это называет "пысать гныль"

Так их он достать не может. А этот форум они вряд ли читают...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:45

юристы можете прокомментировать?
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:50

  Wirująświatła написав:юристы можете прокомментировать?
https://t.me/kindzadza_chat/55314

А что вы хотите услышать? - есть ли смысл этот ролик в бусике пересказывать? Или на полигоне вместо присяги зачитывать?..
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:53

пан холява вы в церковь еще ходите или вас и от туда выгнали?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 22:57, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:53

  Wirująświatła написав:юристы можете прокомментировать?
https://t.me/kindzadza_chat/55314

Не юрист і навіть 3 хв. вистачило)))

А-ля:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про військовий обов'язок і військову службу
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

Автор ролику помиляється.
І про працівників тцк теж. То він розповідає про саме працівників тцк цивільних. Таких же, як працівники ЗСУ цивільні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:56

detroytred дякую, зі святами вас.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:59

  Wirująświatła написав:ну можно как отче наш под нос шептать. это ж пока не запрещено?
пан холява вы в церковь еще ходите или вас и от туда выгнали?


Вам шуточки, а мне вот рассказали недавно способ от бусификации.
Обосраться в бусе и начать размазывать по лицу.Типа от**здят но в тцк не повезут,выкинут.Видели ролик в телеге-кто-то рассказывал про свой опыт.
Слушал с изумлением и отвращением. :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:00

  Wirująświatła написав:detroytred дякую, зі святами вас.

Навзаєм!

Там в преамбулі до отого закону:
*Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв’язку з виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також визначає загальні засади проходження в Україні військової служби.*

А КМУ вже розписує механізм реалізації закону. Як схоче (вважає за потрібне)).
Інша справа, що оцей розпис, ця хатєлка-бачення Кабміну повинна бути в межах ВСІХ! законів України та головне Конституції.

Подивився нещодавно:
https://kinokrad.my/15708-sud-nad-chika ... erkoj.html
І чим це відрізняється від совдепії тих часів?
І паралелі з сьогоденням хоч трошки, але є.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:05

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:ну можно как отче наш под нос шептать. это ж пока не запрещено?
пан холява вы в церковь еще ходите или вас и от туда выгнали?


Вам шуточки, а мне вот рассказали недавно способ от бусификации.
Обосраться в бусе и начать размазывать по лицу.Типа от**здят но в тцк не повезут,выкинут.Видели ролик в телеге-кто-то рассказывал про свой опыт.
Слушал с изумлением и отвращением. :(

Дожили---это метод от изнасилования,девушкам женщинам это советуют в экстремальной ситуации обмочится и обделаться на агресора это срабатывает.Теперь в другой плоскости используется(((
konstantin kirovograd
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