Бетон написав:Холяву не тригерит наглое, самодовольное ряхало кошевого. И "иже" подобных. Ни дня не собирающихся нигде воевать. Они бабки уже в залницу пихают. А вот если писать правду, он это называет "пысать гныль"
Ну , а де ти збираєшся воювати за Україну ?
Мені байдуже за кошового , я кажу тільки за себе ....і за тебе (нехороший вислів )...
От і кажіть за себе Де ви воювали та скільки панцирників спалили із червоною зіркою та літероюZ??? Хоч взводу бурятів подивилися трахєю та шлунок при денному освітленні та без наркозу?
Бетон написав:Холяву не тригерит наглое, самодовольное ряхало кошевого. И "иже" подобных. Ни дня не собирающихся нигде воевать. Они бабки уже в залницу пихают. А вот если писать правду, он это называет "пысать гныль"
Так их он достать не может. А этот форум они вряд ли читают...
Wirująświatła написав:ну можно как отче наш под нос шептать. это ж пока не запрещено? пан холява вы в церковь еще ходите или вас и от туда выгнали?
Вам шуточки, а мне вот рассказали недавно способ от бусификации. Обосраться в бусе и начать размазывать по лицу.Типа от**здят но в тцк не повезут,выкинут.Видели ролик в телеге-кто-то рассказывал про свой опыт. Слушал с изумлением и отвращением.
Wirująświatła написав:detroytred дякую, зі святами вас.
Навзаєм!
Там в преамбулі до отого закону: *Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв’язку з виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також визначає загальні засади проходження в Україні військової служби.*
А КМУ вже розписує механізм реалізації закону. Як схоче (вважає за потрібне)). Інша справа, що оцей розпис, ця хатєлка-бачення Кабміну повинна бути в межах ВСІХ! законів України та головне Конституції.
Wirująświatła написав:ну можно как отче наш под нос шептать. это ж пока не запрещено? пан холява вы в церковь еще ходите или вас и от туда выгнали?
Вам шуточки, а мне вот рассказали недавно способ от бусификации. Обосраться в бусе и начать размазывать по лицу.Типа от**здят но в тцк не повезут,выкинут.Видели ролик в телеге-кто-то рассказывал про свой опыт. Слушал с изумлением и отвращением.
Дожили---это метод от изнасилования,девушкам женщинам это советуют в экстремальной ситуации обмочится и обделаться на агресора это срабатывает.Теперь в другой плоскости используется(((