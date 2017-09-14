Wirująświatła написав:ну можно как отче наш под нос шептать. это ж пока не запрещено? пан холява вы в церковь еще ходите или вас и от туда выгнали?
Вам шуточки, а мне вот рассказали недавно способ от бусификации. Обосраться в бусе и начать размазывать по лицу.Типа от**здят но в тцк не повезут,выкинут.Видели ролик в телеге-кто-то рассказывал про свой опыт. Слушал с изумлением и отвращением.
можно через дырочку из кармана распылыть перцовый балончик и минут 30 в бусике никто не сможет находиться. если не кипишевать руки по идее связывать не должны. неплохой вариант светошумовая граната, но тут и самого зацепит.
Wirująświatła написав:ну можно как отче наш под нос шептать. это ж пока не запрещено? пан холява вы в церковь еще ходите или вас и от туда выгнали?
Вам шуточки, а мне вот рассказали недавно способ от бусификации. Обосраться в бусе и начать размазывать по лицу.Типа от**здят но в тцк не повезут,выкинут.Видели ролик в телеге-кто-то рассказывал про свой опыт. Слушал с изумлением и отвращением.
Если читать книги про зону и Гулаг, там миллион подходящих к теме советов типа удариться лицом о землю разбив себе нос и запачкав всех кровью при этом крича по английски "позвоните в посольство, убивают". А так да, дожили.
Востаннє редагувалось katso в Сер 01 січ, 2025 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:ну можно как отче наш под нос шептать. это ж пока не запрещено? пан холява вы в церковь еще ходите или вас и от туда выгнали?
Вам шуточки, а мне вот рассказали недавно способ от бусификации. Обосраться в бусе и начать размазывать по лицу.Типа от**здят но в тцк не повезут,выкинут.Видели ролик в телеге-кто-то рассказывал про свой опыт. Слушал с изумлением и отвращением.
можно через дырочку из кармана распылыть перцовый балончик и минут 30 в бусике никто не сможет находиться. если не кипишевать руки по идее связывать не должны. неплохой вариант светошумовая граната, но тут и самого зацепит.
Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд
Faceless написав:Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд
скорее всего бусик остановят и все выскочат на улицу, в этот момент можно попытаться сбежать. попутно кинув в тцкашников пару светошумовых гранат. пару секунд точно будет пока они раздуплятся шо взорвалось.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 23:25, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд
скорее всего бусик остановят и все выскочат на улицу, в этот момент можно попытаться сбежать. попутно кинув в тцкашников пару светошумовых гранат. пару секунд точно будет пока они раздуплятся шо взорвалось.
Я хз як воно під впливом перцю.. там точно є світлий розум в цей момент, щоб і всіх перехитрити, і додаткові світлошумові запалить?? Да і бусифікаттри ж біля дверей на вулиці чекатимуть мабуть , не дадуть втікти.
Hotab написав:Я хз як воно під впливом перцю.. там точно є світлий розум в цей момент, щоб і всіх перехитрити, і додаткові світлошумові запалить?? Да і бусифікаттри ж біля дверей на вулиці чекатимуть мабуть , не дадуть втікти.
да нужны тренировки закрыть глаза и на 20-40 секунл задержать дыхание, делать во время движения бусика, что спровоцирует его аварийную остановку. ты думаешь тцкашники сверхразумы? после разрыва светошумовой гранаты под ногами они сами обосрутся.
Faceless написав:Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд
скорее всего бусик остановят и все выскочат на улицу, в этот момент можно попытаться сбежать. попутно кинув в тцкашников пару светошумовых гранат. пару секунд точно будет пока они раздуплятся шо взорвалось.
для этого рывка нужно быть физически подготовленым,а если ты скуф 50-летний ты на следующем перекрёстки обрыгашься захекаешся и благополучно получишь п....от поттянувшихся работников тцк а если будет полиции то и того быстрее потому что там молодёщь на рывок быстрее)))