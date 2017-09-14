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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 116371163811639116401164111642>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 56
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
32%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
25%
14
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
6
Виснаження однієї зі сторін
13%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
13%
7
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:12

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:насправді все починається з того, що євреї

мають церкву, яку не відділяють від держави

Пояркова затригерила Чилі. Як так?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:14

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:ну можно как отче наш под нос шептать. это ж пока не запрещено?
пан холява вы в церковь еще ходите или вас и от туда выгнали?


Вам шуточки, а мне вот рассказали недавно способ от бусификации.
Обосраться в бусе и начать размазывать по лицу.Типа от**здят но в тцк не повезут,выкинут.Видели ролик в телеге-кто-то рассказывал про свой опыт.
Слушал с изумлением и отвращением. :(

можно через дырочку из кармана распылыть перцовый балончик и минут 30 в бусике никто не сможет находиться. если не кипишевать руки по идее связывать не должны. неплохой вариант светошумовая граната, но тут и самого зацепит.

https://super-salut.com.ua/ua/svetoshum ... shkoj.html
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:19

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:ну можно как отче наш под нос шептать. это ж пока не запрещено?
пан холява вы в церковь еще ходите или вас и от туда выгнали?


Вам шуточки, а мне вот рассказали недавно способ от бусификации.
Обосраться в бусе и начать размазывать по лицу.Типа от**здят но в тцк не повезут,выкинут.Видели ролик в телеге-кто-то рассказывал про свой опыт.
Слушал с изумлением и отвращением. :(


Если читать книги про зону и Гулаг, там миллион подходящих к теме советов типа удариться лицом о землю разбив себе нос и запачкав всех кровью при этом крича по английски "позвоните в посольство, убивают". А так да, дожили.
Востаннє редагувалось katso в Сер 01 січ, 2025 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:ну можно как отче наш под нос шептать. это ж пока не запрещено?
пан холява вы в церковь еще ходите или вас и от туда выгнали?


Вам шуточки, а мне вот рассказали недавно способ от бусификации.
Обосраться в бусе и начать размазывать по лицу.Типа от**здят но в тцк не повезут,выкинут.Видели ролик в телеге-кто-то рассказывал про свой опыт.
Слушал с изумлением и отвращением. :(

можно через дырочку из кармана распылыть перцовый балончик и минут 30 в бусике никто не сможет находиться. если не кипишевать руки по идее связывать не должны. неплохой вариант светошумовая граната, но тут и самого зацепит.
Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:21

  Faceless написав:Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд

своє не пахне
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:23

  Faceless написав:Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд
скорее всего бусик остановят и все выскочат на улицу, в этот момент можно попытаться сбежать. попутно кинув в тцкашников пару светошумовых гранат. пару секунд точно будет пока они раздуплятся шо взорвалось.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 01 січ, 2025 23:25, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:24

  flyman написав:
  Faceless написав:Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд

своє не пахне

Після цих слів Андрюху в 25 кинула його перша (вона і остання) дівчина
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 01 січ, 2025 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:27

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд
скорее всего бусик остановят и все выскочат на улицу, в этот момент можно попытаться сбежать. попутно кинув в тцкашников пару светошумовых гранат. пару секунд точно будет пока они раздуплятся шо взорвалось.

Я хз як воно під впливом перцю.. там точно є світлий розум в цей момент, щоб і всіх перехитрити, і додаткові світлошумові запалить?? Да і бусифікаттри ж біля дверей на вулиці чекатимуть мабуть , не дадуть втікти.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:30

  Hotab написав:Я хз як воно під впливом перцю.. там точно є світлий розум в цей момент, щоб і всіх перехитрити, і додаткові світлошумові запалить?? Да і бусифікаттри ж біля дверей на вулиці чекатимуть мабуть , не дадуть втікти.
да нужны тренировки закрыть глаза и на 20-40 секунл задержать дыхание, делать во время движения бусика, что спровоцирует его аварийную остановку. ты думаешь тцкашники сверхразумы? после разрыва светошумовой гранаты под ногами они сами обосрутся.
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:36

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд
скорее всего бусик остановят и все выскочат на улицу, в этот момент можно попытаться сбежать. попутно кинув в тцкашников пару светошумовых гранат. пару секунд точно будет пока они раздуплятся шо взорвалось.

для этого рывка нужно быть физически подготовленым,а если ты скуф 50-летний ты на следующем перекрёстки обрыгашься захекаешся и благополучно получишь п....от поттянувшихся работников тцк а если будет полиции то и того быстрее потому что там молодёщь на рывок быстрее)))
konstantin kirovograd
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