Faceless написав:Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд
скорее всего бусик остановят и все выскочат на улицу, в этот момент можно попытаться сбежать. попутно кинув в тцкашников пару светошумовых гранат. пару секунд точно будет пока они раздуплятся шо взорвалось.
Я вообще бегать не советую. Разве что имея хорошие показатели по скорости и выносливости. Самый большой недостаток бега- свой страх и торжество догоняющих. Хотя был в истории пример стратегического бега- так называемая тактика Горациев против Куриациев. Там бились три на три, двоих с одного лагеря завалили,третий пошел убегать. Догоняли его с разной скоростью, и вот тут то убегающий их и пошинковал поодиночке.
Faceless написав:Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд
скорее всего бусик остановят и все выскочат на улицу, в этот момент можно попытаться сбежать. попутно кинув в тцкашников пару светошумовых гранат. пару секунд точно будет пока они раздуплятся шо взорвалось.
Втекти нічого не бачачи в момент коли зупиниться невідомо де. План, надійний як швейцарський годинник ПС. Світлошумові легально продаються?
Hotab написав:Я хз як воно під впливом перцю.. там точно є світлий розум в цей момент, щоб і всіх перехитрити, і додаткові світлошумові запалить?? Да і бусифікаттри ж біля дверей на вулиці чекатимуть мабуть , не дадуть втікти.
да нужны тренировки закрыть глаза и на 20-40 секунл задержать дыхание, делать во время движения бусика, что спровоцирует его аварийную остановку. ты думаешь тцкашники сверхразумы? после разрыва светошумовой гранаты под ногами они сами обосрутся.
Не практикував дію перцевого газу на собі. Не впевнений, що достатньо просто затримати дихання і заплющити очі - запалення очей має бути все одно, інакше ефективність засобу дуже сумнівна
budivelnik написав:Навіщо Вам рази ? Що заважає просто глянути на цифри
повідомляє LIGA.net з посиланням на засідання НКРЕКП. Так, з нового року тариф за транспортування газу зросте від 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубічних метрів, або майже на 305%
Тобто реально м3 газу зріс на 40 копійок.... Україна(населення+комуналка) споживає 20 млрд м3 газу - значить заплатить на 8 млрд грн більше. Все.
Я бачу цифри у платіжках батьків. Збільшення ціни за транспортування, яка платиться кожен місяць, автоматично збільшує платіж КОЖНИЙ місяць, і літом також, коли споживання складає 3 куби. Це автоматично збільшує ціну газу, і коли ціна транспортування при споживанні у середньому 1500-1800 кубів за рік складає біля 4тис.грн, а буде за 12-16 тис.грн, то виникає питання, а чому так і чи варте воно того?
konstantin kirovograd написав:Дожили---это метод от изнасилования,девушкам женщинам это советуют в экстремальной ситуации обмочится и обделаться на агресора это срабатывает.Теперь в другой плоскости используется(((
Доход тцк в 2024 оценивается от 2 млрд. долларов. Это к тому что деньги не пахнут. Если явление станет массовым будут помещать ухилянтов в целлофановые пакеты. Приспособятся.
Так миллион мусоров в стране тренированы носить не только броники но и навеску к ним и уже обучены обращению со стрелковым калашом Зачем хватать с улицы для этого «50ти летних скуфов» перекошенные протрузиями и артрозами???