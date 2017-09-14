konstantin kirovograd написав:коллеги вы уже как говорится не в ту степь своими советами---убегать,перец,пошинковать....лучше занимайтесь для себя чтобы в случае мобилизации под тяжестью броника не переломались.
мозговой штурм, обсуждаем все варианты. альтернатива - дымовая граната, по ссылке есть видео работы
барабашов написав:Так миллион мусоров в стране тренированы носить не только броники но и навеску к ним и уже обучены обращению со стрелковым калашом Зачем хватать с улицы для этого «50ти летних скуфов» перекошенные протрузиями и артрозами???
вы невнимательно читаете ветку. бусифицированных кинут в бой как мясо или как жертвоприношение. а мусоров на мясо жалко, им еще майдановцев лупить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 02 січ, 2025 00:06, всього редагувалось 3 разів.
konstantin kirovograd написав:Дожили---это метод от изнасилования,девушкам женщинам это советуют в экстремальной ситуации обмочится и обделаться на агресора это срабатывает.Теперь в другой плоскости используется(((
Доход тцк в 2024 оценивается от 2 млрд. долларов. Это к тому что деньги не пахнут. Если явление станет массовым будут помещать ухилянтов в целлофановые пакеты. Приспособятся.
Дубінський каже, що основний PR зашугати ЦА, щоб сиділи тихо по норам, а набрати в намиста 10к щомісяця це щось як політ на Марс
барабашов написав:Так миллион мусоров в стране тренированы носить не только броники но и навеску к ним и уже обучены обращению со стрелковым калашом Зачем хватать с улицы для этого «50ти летних скуфов» перекошенные протрузиями и артрозами???
Той випадок, коли ти лейтенант запасу, який не хоче захищати власну країну , але хоче брехати:
Він вказав на реальну чисельність правоохоронців. З його слів, загальний штат поліції складається з 120 тисяч осіб, серед яких, діючих – 100 тисяч, з яких:
жінок – 20 тис.; слідчих та дізнавачів – 15 тис.; оперативників – 20 тис.; підрозділ «Лють» (виконує бойові завдання безпосередньо на фронті) – кілька тисяч осіб; прийнято працювати у 2023 році – 13 тис. Водночас Виговський зауважив, що у поліції зменшилась плинність кадрів й за 2023 рік було звільнено лише 4,5 тисяч осіб, частина з яких виявила бажання мобілізуватись й піти добровольцями на фронт.
flyman написав:тобто тепер якогось комісовано-непридатного в мирний час ІТника, із сітквівою що просить ПВА можуть взяти тепер кібер-офіцером по носінню дисків бекапу реєстрів, а не окопним содатом-світлячком звичайним в теплік?
чи "сильний фахівець" це той що може сам підняти і помити "кабанчика"?
тільки до чого ще керівний досвід? це ще плюс один сорт?
Так багато хто з керівників є з дипломом спеціаліста, а не магістра.
Hotab написав:Він вказав на реальну чисельність правоохоронців. З його слів, загальний штат поліції складається з 120 тисяч осіб, серед яких, діючих – 100 тисяч, з яких:
жінок – 20 тис.; слідчих та дізнавачів – 15 тис.; оперативників – 20 тис.; підрозділ «Лють» (виконує бойові завдання безпосередньо на фронті) – кілька тисяч осіб; прийнято працювати у 2023 році – 13 тис. Водночас Виговський зауважив, що у поліції зменшилась плинність кадрів й за 2023 рік було звільнено лише 4,5 тисяч осіб, частина з яких виявила бажання мобілізуватись й піти добровольцями на фронт.