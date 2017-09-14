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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11639116401164111642>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 56
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
32%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
25%
14
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
6
Виснаження однієї зі сторін
13%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
13%
7
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:53

  konstantin kirovograd написав:коллеги вы уже как говорится не в ту степь своими советами---убегать,перец,пошинковать....лучше занимайтесь для себя чтобы в случае мобилизации под тяжестью броника не переломались.

мозговой штурм, обсуждаем все варианты. альтернатива - дымовая граната, по ссылке есть видео работы

https://top-salut.com/ua/granata-dymova ... -p-18.html

  барабашов написав:Так миллион мусоров в стране тренированы носить не только броники но и навеску к ним и уже обучены обращению со стрелковым калашом
Зачем хватать с улицы для этого «50ти летних скуфов» перекошенные протрузиями и артрозами???

вы невнимательно читаете ветку. бусифицированных кинут в бой как мясо или как жертвоприношение. а мусоров на мясо жалко, им еще майдановцев лупить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 02 січ, 2025 00:06, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:54

  UA написав:
  konstantin kirovograd написав:Дожили---это метод от изнасилования,девушкам женщинам это советуют в экстремальной ситуации обмочится и обделаться на агресора это срабатывает.Теперь в другой плоскости используется(((

Доход тцк в 2024 оценивается от 2 млрд. долларов.
Это к тому что деньги не пахнут.
Если явление станет массовым будут помещать ухилянтов в целлофановые пакеты. Приспособятся.

Дубінський каже, що основний PR зашугати ЦА, щоб сиділи тихо по норам, а набрати в намиста 10к щомісяця це щось як політ на Марс
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:57

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
Падение спроса на текилу в Мексике привело к ее перепроизводству, на складах скопилось около 500 млн литров напитка, который просто некуда девать, сообщает Financial Times

а чому впав попит?

Американские корпорации переносят производство из Китая в Мексику.
Некогда бухать. Работа появилась.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:07

  Бетон написав:Одноклассника записали без вести пропавшим, хотя свидетели сослуживцы видели тело. Нет человека, нет денег.

Мне известно про несколько таких случаев.
Куда девают тела?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:07

flyman

Дубінський каже,


А шарій що каже?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:10

  UA написав:Мне известно про несколько таких случаев.
Куда девают тела?


Вы не видели видео крыс в Донбассе? Я видел. Рядом с калашом. Отожранная тварь была длиной с калаш(с хвостом).
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:15

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Мне известно про несколько таких случаев.
Куда девают тела?


Вы не видели видео крыс в Донбассе? Я видел. Рядом с калашом. Отожранная тварь была длиной с калаш(с хвостом).

или носить с собой несколько живых крыс и выпустить их в бусике. тцкашники испугаются и убегут.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:18

  барабашов написав:Так миллион мусоров в стране тренированы носить не только броники но и навеску к ним и уже обучены обращению со стрелковым калашом
Зачем хватать с улицы для этого «50ти летних скуфов» перекошенные протрузиями и артрозами???


Той випадок, коли ти лейтенант запасу, який не хоче захищати власну країну , але хоче брехати:

Він вказав на реальну чисельність правоохоронців. З його слів, загальний штат поліції складається з 120 тисяч осіб, серед яких, діючих – 100 тисяч, з яких:

жінок – 20 тис.;
слідчих та дізнавачів – 15 тис.;
оперативників – 20 тис.;
підрозділ «Лють» (виконує бойові завдання безпосередньо на фронті) – кілька тисяч осіб;
прийнято працювати у 2023 році – 13 тис.
Водночас Виговський зауважив, що у поліції зменшилась плинність кадрів й за 2023 рік було звільнено лише 4,5 тисяч осіб, частина з яких виявила бажання мобілізуватись й піти добровольцями на фронт.


https://proslav.info/ne-milyon-yaka-rea ... stvom/amp/
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:28

  flyman написав:тобто тепер якогось комісовано-непридатного в мирний час ІТника, із сітквівою що просить ПВА можуть взяти тепер кібер-офіцером по носінню дисків бекапу реєстрів, а не окопним содатом-світлячком звичайним в теплік?

чи "сильний фахівець" це той що може сам підняти і помити "кабанчика"?

тільки до чого ще керівний досвід? це ще плюс один сорт?

Так багато хто з керівників є з дипломом спеціаліста, а не магістра.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:29

  Hotab написав:Він вказав на реальну чисельність правоохоронців. З його слів, загальний штат поліції складається з 120 тисяч осіб, серед яких, діючих – 100 тисяч, з яких:

жінок – 20 тис.;
слідчих та дізнавачів – 15 тис.;
оперативників – 20 тис.;
підрозділ «Лють» (виконує бойові завдання безпосередньо на фронті) – кілька тисяч осіб;
прийнято працювати у 2023 році – 13 тис.
Водночас Виговський зауважив, що у поліції зменшилась плинність кадрів й за 2023 рік було звільнено лише 4,5 тисяч осіб, частина з яких виявила бажання мобілізуватись й піти добровольцями на фронт.


Всі воюють, крім розовощекого охфіцера Хотаба.
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