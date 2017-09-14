RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11639116401164111642

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 56
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
32%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
25%
14
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
6
Виснаження однієї зі сторін
13%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
13%
7
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:30

  Господар Вельзевула написав:Как вам вчерашнее выступление зеленского? Очень техническое. Тщательно всматривался к чему бы придолбатся- именно по тексту и видеоряду не нашел.И убедительно-и не переигрывает.В целом человек, как актер, очень хорош. Очень. Возможно, повернись ситуация по другому, его бы даже оценил Голливуд.

У Вас кольорова гамма отого всього виступу які відчуття викликала в цілому? :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5423
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:35

  Wirująświatła написав:мозговой штурм, обсуждаем все варианты. альтернатива - дымовая граната

КК нужно соблюдать.
Разлить 1 литр нашатырного спирта.
UA
 
Повідомлень: 9265
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:37

  UA написав:
  Wirująświatła написав:мозговой штурм, обсуждаем все варианты. альтернатива - дымовая граната

КК нужно соблюдать.
Разлить 1 литр нашатырного спирта.

или ртуть, месяц собирать будут, хотя тцкашники дауны вероятно не знают про ее токсические свойства
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26806
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2423 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11639116401164111642
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 79802
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 253053
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 892954
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6029)
01.01.2025 23:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.