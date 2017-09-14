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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 02 січ, 2025 00:30
Господар Вельзевула написав:
Как вам вчерашнее выступление зеленского? Очень техническое. Тщательно всматривался к чему бы придолбатся- именно по тексту и видеоряду не нашел.И убедительно-и не переигрывает.В целом человек, как актер, очень хорош. Очень. Возможно, повернись ситуация по другому, его бы даже оценил Голливуд.
У Вас кольорова гамма отого всього виступу які відчуття викликала в цілому?
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Додано: Чет 02 січ, 2025 00:35
Wirująświatła написав:
мозговой штурм, обсуждаем все варианты. альтернатива - дымовая граната
КК нужно соблюдать.
Разлить 1 литр нашатырного спирта.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 00:37
UA написав: Wirująświatła написав:
мозговой штурм, обсуждаем все варианты. альтернатива - дымовая граната
КК нужно соблюдать.
Разлить 1 литр нашатырного спирта.
или ртуть, месяц собирать будут, хотя тцкашники дауны вероятно не знают про ее токсические свойства
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Wirująświatła
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