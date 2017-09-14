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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11639116401164111642

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 57
Повна перемога України на полі бою
4%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
32%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
26%
15
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
6
Виснаження однієї зі сторін
12%
7
Ізраїльський варіант
4%
2
Інший варіант
12%
7
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:35

  Wirująświatła написав:мозговой штурм, обсуждаем все варианты. альтернатива - дымовая граната

КК нужно соблюдать.
Разлить 1 литр нашатырного спирта.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:37

  UA написав:
  Wirująświatła написав:мозговой штурм, обсуждаем все варианты. альтернатива - дымовая граната

КК нужно соблюдать.
Разлить 1 литр нашатырного спирта.

или ртуть, месяц собирать будут, хотя тцкашники дауны вероятно что и не знают про ее токсические свойства
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Подкрасить ртуть какимто свекольного цвета красителем и разлив сказать им что грамм стоит дороже золота
Возможно там будет кто-то старшего возраста и вспомнив начало 90х скомандует - «Тряпку в зубы и
фас!»
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:16

барабашов короче решили ртуть и дымовая граната. пусть собирают ртуть в едком плотном дыме.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:23

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..............
Возможно, ошибаюсь, но скорее всего с тем, что поднять стоимость газа нельзя из-за моратория, а отменить мораторий не приемлемо по политическим причинам. А цена газа реально выросла. Поэтому, чтобы не поднимать цену газа нашли обходной вариант - поднять цену транспортировки. При это и волки сыты, и овцы целы. Ну, не совсем так - и овец слегка пощипали, и волков не совсем накормили, но всё же какой-то компромисс.

як на мене, помилка у всіх припущеннях :oops:

нагадаю, що фіксація ціни 8 грн сталася, коли газ коштував скільки там й 30, й 40 гривень. зараз скільки 20? в цифрах можу помилитися, бо давно не слідкую за ціною газу. але принцип зрозумілий.
........
ми й не знаємо, як насправді працює система без транзиту, там є декілька технічних моментів.

тому не треба вигадувати, транспортування газу таки об'єктивно може подорожчати.
.........

"об'єктивно може подорожчати" любой товар или услуга. Так что, возможно, вы и правы.
Эл-энеогия тоже подорожала объективно. Но цены подняли не достаточно для самоокупаемости и цена для населения существенно ниже, чем для юрлиц. Сделано так из внутриполитических соображений.
Вы же не думаете, что можно бесконечно держать льготные дотационные цены. Когда-то это должно закончиться. Но если сегодня нельзя сделать это прямо, то можно найти обходные пути.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:38

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:насправді все починається з того, що євреї

мають церкву, яку не відділяють від держави

Вы несколько упрощаете, не совсем так, ситуация сложнее.
Но, в любом случае, какое отношение это имеет к "Ізраїльському варіанту" окончания войны и к "країні-фортеці"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:52

  ЛАД написав:Вы несколько упрощаете, не совсем так, ситуация сложнее.
Но, в любом случае, какое отношение это имеет к "Ізраїльському варіанту" окончания войны и к "країні-фортеці"?

А вам какой вариант зашел в опросе? Я не голосовал.Как-то непонятно написано.
Чем отличаются мирные переговоры от территориальных уступок? Ну ладно,в теории могут быть переговоры без уступок. А уступки без переговоров?То есть пункт 2 и 3 объединить чисто по логике выходит. И мы видим что подавляющее кол-во голосов как раз попадает под эти пункты.
Пункт 1 и 4 комментировать не буду, но в теории они есть.
Истощение одной из сторон,пункт 5- хорошо было бы добавить "и как следствие-капитуляция"
Пункт 6. Израильский вариант -постоянная война с переходом фаз от более к менее горячим и наоборот.
И вот пункт 7. А какой же вариант не упомянули? Парагвай? так это пункт 5-истощение. Хуйло сдох-так это же пункт 4. Очевидно,методом перебора вариантов , другой вариант это смена власти в Украине или второе пришествие Христа , посохом изгоняющего нечестивцев.
Вам какой больше нравится?
Господар Вельзевула
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