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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 02 січ, 2025 00:35
Wirująświatła написав:
мозговой штурм, обсуждаем все варианты. альтернатива - дымовая граната
КК нужно соблюдать.
Разлить 1 литр нашатырного спирта.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 00:37
UA написав: Wirująświatła написав:
мозговой штурм, обсуждаем все варианты. альтернатива - дымовая граната
КК нужно соблюдать.
Разлить 1 литр нашатырного спирта.
или ртуть, месяц собирать будут, хотя тцкашники дауны вероятно что и не знают про ее токсические свойства
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Wirująświatła
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Додано: Чет 02 січ, 2025 01:07
Подкрасить ртуть какимто свекольного цвета красителем и разлив сказать им что грамм стоит дороже золота
Возможно там будет кто-то старшего возраста и вспомнив начало 90х скомандует - «Тряпку в зубы и
фас!»
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барабашов
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Додано: Чет 02 січ, 2025 01:16
барабашов короче решили ртуть и дымовая граната. пусть собирают ртуть в едком плотном дыме.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 01:23
Shaman написав: ЛАД написав:
..............
Возможно, ошибаюсь, но скорее всего с тем, что поднять стоимость газа нельзя из-за моратория, а отменить мораторий не приемлемо по политическим причинам. А цена газа реально выросла. Поэтому, чтобы не поднимать цену газа нашли обходной вариант - поднять цену транспортировки. При это и волки сыты, и овцы целы. Ну, не совсем так - и овец слегка пощипали, и волков не совсем накормили, но всё же какой-то компромисс.
як на мене, помилка у всіх припущеннях
нагадаю, що фіксація ціни 8 грн сталася, коли газ коштував скільки там й 30, й 40 гривень. зараз скільки 20? в цифрах можу помилитися, бо давно не слідкую за ціною газу. але принцип зрозумілий.
........
ми й не знаємо, як насправді працює система без транзиту, там є декілька технічних моментів.
тому не треба вигадувати, транспортування газу таки об'єктивно може подорожчати.
.........
"об'єктивно може подорожчати" любой товар или услуга. Так что, возможно, вы и правы.
Эл-энеогия тоже подорожала объективно. Но цены подняли не достаточно для самоокупаемости и цена для населения существенно ниже, чем для юрлиц. Сделано так из внутриполитических соображений.
Вы же не думаете, что можно бесконечно держать льготные дотационные цены. Когда-то это должно закончиться. Но если сегодня нельзя сделать это прямо, то можно найти обходные пути.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 01:38
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
насправді все починається з того, що євреї
мають церкву, яку не відділяють від держави
Вы несколько упрощаете, не совсем так, ситуация сложнее.
Но, в любом случае, какое отношение это имеет к "Ізраїльському варіанту" окончания войны и к "країні-фортеці"?
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ЛАД
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Додано: Чет 02 січ, 2025 01:52
ЛАД написав:
Вы несколько упрощаете, не совсем так, ситуация сложнее.
Но, в любом случае, какое отношение это имеет к "Ізраїльському варіанту" окончания войны и к "країні-фортеці"?
А вам какой вариант зашел в опросе? Я не голосовал.Как-то непонятно написано.
Чем отличаются мирные переговоры от территориальных уступок? Ну ладно,в теории могут быть переговоры без уступок. А уступки без переговоров?То есть пункт 2 и 3 объединить чисто по логике выходит. И мы видим что подавляющее кол-во голосов как раз попадает под эти пункты.
Пункт 1 и 4 комментировать не буду, но в теории они есть.
Истощение одной из сторон,пункт 5- хорошо было бы добавить "и как следствие-капитуляция"
Пункт 6. Израильский вариант -постоянная война с переходом фаз от более к менее горячим и наоборот.
И вот пункт 7. А какой же вариант не упомянули? Парагвай? так это пункт 5-истощение. Хуйло сдох-так это же пункт 4. Очевидно,методом перебора вариантов , другой вариант это смена власти в Украине или второе пришествие Христа , посохом изгоняющего нечестивцев.
Вам какой больше нравится?
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