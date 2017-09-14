Додано: Чет 02 січ, 2025 01:52

ЛАД написав: Вы несколько упрощаете, не совсем так, ситуация сложнее.

Но, в любом случае, какое отношение это имеет к "Ізраїльському варіанту" окончания войны и к "країні-фортеці"? Вы несколько упрощаете, не совсем так, ситуация сложнее.Но, в любом случае, какое отношение это имеет к "Ізраїльському варіанту" окончания войны и к "країні-фортеці"?

А вам какой вариант зашел в опросе? Я не голосовал.Как-то непонятно написано.Чем отличаются мирные переговоры от территориальных уступок? Ну ладно,в теории могут быть переговоры без уступок. А уступки без переговоров?То есть пункт 2 и 3 объединить чисто по логике выходит. И мы видим что подавляющее кол-во голосов как раз попадает под эти пункты.Пункт 1 и 4 комментировать не буду, но в теории они есть.Истощение одной из сторон,пункт 5- хорошо было бы добавить "и как следствие-капитуляция"Пункт 6. Израильский вариант -постоянная война с переходом фаз от более к менее горячим и наоборот.И вот пункт 7. А какой же вариант не упомянули? Парагвай? так это пункт 5-истощение. Хуйло сдох-так это же пункт 4. Очевидно,методом перебора вариантов , другой вариант это смена власти в Украине или второе пришествие Христа , посохом изгоняющего нечестивцев.Вам какой больше нравится?