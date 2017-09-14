ЛАД написав:Вы несколько упрощаете, не совсем так, ситуация сложнее. Но, в любом случае, какое отношение это имеет к "Ізраїльському варіанту" окончания войны и к "країні-фортеці"?
А вам какой вариант зашел в опросе? Я не голосовал.Как-то непонятно написано. Чем отличаются мирные переговоры от территориальных уступок? Ну ладно,в теории могут быть переговоры без уступок. А уступки без переговоров?То есть пункт 2 и 3 объединить чисто по логике выходит. И мы видим что подавляющее кол-во голосов как раз попадает под эти пункты. Пункт 1 и 4 комментировать не буду, но в теории они есть. Истощение одной из сторон,пункт 5- хорошо было бы добавить "и как следствие-капитуляция" Пункт 6. Израильский вариант -постоянная война с переходом фаз от более к менее горячим и наоборот. И вот пункт 7. А какой же вариант не упомянули? Парагвай? так это пункт 5-истощение. Хуйло сдох-так это же пункт 4. Очевидно,методом перебора вариантов , другой вариант это смена власти в Украине или второе пришествие Христа , посохом изгоняющего нечестивцев. Вам какой больше нравится?
Россия надеется завершить переговоры по Украине и закончить войну до 9 мая, когда будет отмечаться 80-я годовщина победы СССР над нацистской Германией.
Такое мнение высказал работающий в РФ корреспондент Sky News Ивор Беннетт.
"Я думаю, что Кремль надеется завершить переговоры до 9 мая, когда будут отмечать 80-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией. Цель будет заключаться в двойном праздновании", - сказал журналист.
По его мнению, в 2025 году полномасштабная война в Украине будет окончательно остановлена, а "переговоры кажутся неизбежными". При этом Россия при любом варианте завершения войны будет заявлять, что это для нее победа, считает Беннетт.
Гордон первая широко известная публичная фигура, которая решилась предсказать "конец войны" ради самопиара. Теперь Ивор Беннетт на подхвате.
ЛАД написав:Вы несколько упрощаете, не совсем так, ситуация сложнее. Но, в любом случае, какое отношение это имеет к "Ізраїльському варіанту" окончания войны и к "країні-фортеці"?
А вам какой вариант зашел в опросе? Я не голосовал.Как-то непонятно написано. Чем отличаются мирные переговоры от территориальных уступок? Ну ладно,в теории могут быть переговоры без уступок. А уступки без переговоров?То есть пункт 2 и 3 объединить чисто по логике выходит. И мы видим что подавляющее кол-во голосов как раз попадает под эти пункты. Пункт 1 и 4 комментировать не буду, но в теории они есть. Истощение одной из сторон,пункт 5- хорошо было бы добавить "и как следствие-капитуляция" Пункт 6. Израильский вариант -постоянная война с переходом фаз от более к менее горячим и наоборот. И вот пункт 7. А какой же вариант не упомянули? Парагвай? так это пункт 5-истощение. Хуйло сдох-так это же пункт 4. Очевидно,методом перебора вариантов , другой вариант это смена власти в Украине или второе пришествие Христа , посохом изгоняющего нечестивцев. Вам какой больше нравится?
Голосовалка в этот раз так себе. Обычно я не голосовал, но в этот раз почему-то решил проголосовать. Варианты 2 и 3, уже писал, тоже считаю их нераздельными. П.5 ваша добавка "и как следствие-капитуляция" не нужна. В случае истощения РФ это не будет капитуляцией, даже если они отдадут оккупированные территории. П.7 может быть вариант, "который нельзя называть". Интересно, что предложили 7 человек (как-никак 12%), которые выбрали этот вариант. И удивило, что ещё есть 2 чел., кот. верят в вариант 1.