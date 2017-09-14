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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11640116411164211643>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 61
Повна перемога України на полі бою
3%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
30%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
26%
16
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
8
Виснаження однієї зі сторін
13%
8
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:38

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:насправді все починається з того, що євреї

мають церкву, яку не відділяють від держави

Вы несколько упрощаете, не совсем так, ситуация сложнее.
Но, в любом случае, какое отношение это имеет к "Ізраїльському варіанту" окончания войны и к "країні-фортеці"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:52

  ЛАД написав:Вы несколько упрощаете, не совсем так, ситуация сложнее.
Но, в любом случае, какое отношение это имеет к "Ізраїльському варіанту" окончания войны и к "країні-фортеці"?

А вам какой вариант зашел в опросе? Я не голосовал.Как-то непонятно написано.
Чем отличаются мирные переговоры от территориальных уступок? Ну ладно,в теории могут быть переговоры без уступок. А уступки без переговоров?То есть пункт 2 и 3 объединить чисто по логике выходит. И мы видим что подавляющее кол-во голосов как раз попадает под эти пункты.
Пункт 1 и 4 комментировать не буду, но в теории они есть.
Истощение одной из сторон,пункт 5- хорошо было бы добавить "и как следствие-капитуляция"
Пункт 6. Израильский вариант -постоянная война с переходом фаз от более к менее горячим и наоборот.
И вот пункт 7. А какой же вариант не упомянули? Парагвай? так это пункт 5-истощение. Хуйло сдох-так это же пункт 4. Очевидно,методом перебора вариантов , другой вариант это смена власти в Украине или второе пришествие Христа , посохом изгоняющего нечестивцев.
Вам какой больше нравится?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 03:05

  Господар Вельзевула написав:Вам какой больше нравится


Правая рука Дональда Трампа Илон Маск назвал Зеленского «чемпионом всех времен» по «ограблению» США.

В соцсети Х прокомментировали новость о выделении Украине Байденом 2,5 млрд долл. помощи, заявив, что Зеленский "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен".

"Чемпион всех времен", - прокомментировал миллиардер и самый близкий соратник Дональда Трампа.


https://t.me/kindzadza_chat/55116

Лавры Гордона теперь многим не дают покоя

Россия надеется завершить переговоры по Украине и закончить войну до 9 мая, когда будет отмечаться 80-я годовщина победы СССР над нацистской Германией.

Такое мнение высказал работающий в РФ корреспондент Sky News Ивор Беннетт.

"Я думаю, что Кремль надеется завершить переговоры до 9 мая, когда будут отмечать 80-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией. Цель будет заключаться в двойном праздновании", - сказал журналист.

По его мнению, в 2025 году полномасштабная война в Украине будет окончательно остановлена, а "переговоры кажутся неизбежными". При этом Россия при любом варианте завершения войны будет заявлять, что это для нее победа, считает Беннетт.


Гордон первая широко известная публичная фигура, которая решилась предсказать "конец войны" ради самопиара. Теперь Ивор Беннетт на подхвате.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 03:17

А на рф очередное издевательство над котом
https://t.me/novosti_voinaa/26822
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 03:18

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Вы несколько упрощаете, не совсем так, ситуация сложнее.
Но, в любом случае, какое отношение это имеет к "Ізраїльському варіанту" окончания войны и к "країні-фортеці"?

А вам какой вариант зашел в опросе? Я не голосовал.Как-то непонятно написано.
Чем отличаются мирные переговоры от территориальных уступок? Ну ладно,в теории могут быть переговоры без уступок. А уступки без переговоров?То есть пункт 2 и 3 объединить чисто по логике выходит. И мы видим что подавляющее кол-во голосов как раз попадает под эти пункты.
Пункт 1 и 4 комментировать не буду, но в теории они есть.
Истощение одной из сторон,пункт 5- хорошо было бы добавить "и как следствие-капитуляция"
Пункт 6. Израильский вариант -постоянная война с переходом фаз от более к менее горячим и наоборот.
И вот пункт 7. А какой же вариант не упомянули? Парагвай? так это пункт 5-истощение. Хуйло сдох-так это же пункт 4. Очевидно,методом перебора вариантов , другой вариант это смена власти в Украине или второе пришествие Христа , посохом изгоняющего нечестивцев.
Вам какой больше нравится?
Голосовалка в этот раз так себе. Обычно я не голосовал, но в этот раз почему-то решил проголосовать. Варианты 2 и 3, уже писал, тоже считаю их нераздельными.
П.5 ваша добавка "и как следствие-капитуляция" не нужна. В случае истощения РФ это не будет капитуляцией, даже если они отдадут оккупированные территории.
П.7 может быть вариант, "который нельзя называть". Интересно, что предложили 7 человек (как-никак 12%), которые выбрали этот вариант.
И удивило, что ещё есть 2 чел., кот. верят в вариант 1.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 04:11

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Вы несколько упрощаете, не совсем так, ситуация сложнее.
Но, в любом случае, какое отношение это имеет к "Ізраїльському варіанту" окончания войны и к "країні-фортеці"?

А вам какой вариант зашел в опросе? Я не голосовал.Как-то непонятно написано.
Чем отличаются мирные переговоры от территориальных уступок? Ну ладно,в теории могут быть переговоры без уступок. А уступки без переговоров?То есть пункт 2 и 3 объединить чисто по логике выходит. И мы видим что подавляющее кол-во
да 2 і 3. Но тут є нюанс) Україна вже не зможе сама домовитись. За нас будуть говорити інші і їх інтереси теж доведеться враховувати.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 04:42

  Wirująświatła написав:барабашов короче решили ртуть и дымовая граната. пусть собирают ртуть в едком плотном дыме.

) з таким чуйством юмора ви не пропадете Вас обязатєльно знайдуть в посадці в пакетах. :lol:
Побють точно. Думаю даж поліцаї побють) хоть туди який не який відбір і навчання.а в тцк ніякого відбору нема і вони і так працюють на грані фола...
Короч не тратьте сили якшо вже сіли в буса то їхайте і не морочте собі яйця. Весь час з вами по 5 бусифікаторів їздити не будуть.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 05:55

Господар Вельзевула поступки без перемовин були в Кореї, або Мюнхенська змова, коли все вирішили без сторони конфлікту.
А інший варіант на то й інший. Можливо хтось вважає,
що буде третя світова, або Китай забере Сибір...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 08:17

  Banderlog написав:Короч не тратьте сили якшо вже сіли в буса то їхайте і не морочте собі яйця. Весь час з вами по 5 бусифікаторів їздити не будуть.
то скучно. Надо драйв и поржать)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Ну за 3 года и обезьянка может начать что-то кумекать. Политики, ЛОМы и эксперты должны соображать побыстрей и уметь смотреть в завтрашний - после завтрашний день. 95% этот тест провалили

Я на самому початку - навесні 2022 року писав, що війна триватиме від 2 до 5 років. Наша в/ч провоювала зі співвідношенням втрат зачно гіршими аніж 1:12 для підорів. Ерім страшного співвідношення втрат москалі зараз як ніколи близько від страшної фінансової кризи - треба лише якись поштовх, щоб вони туди звалилися.
Так що з точки зору війни не все погано, як думають зрадойоби. Для цивільних то будь-яка війна виглядає набагато гірше навіть за поганий мир...
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