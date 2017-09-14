fox767676 написав:Ну за 3 года и обезьянка может начать что-то кумекать. Политики, ЛОМы и эксперты должны соображать побыстрей и уметь смотреть в завтрашний - после завтрашний день. 95% этот тест провалили
Я на самому початку - навесні 2022 року писав, що війна триватиме від 2 до 5 років. Наша в/ч провоювала зі співвідношенням втрат зачно гіршими аніж 1:12 для підорів. Ерім страшного співвідношення втрат москалі зараз як ніколи близько від страшної фінансової кризи - треба лише якись поштовх, щоб вони туди звалилися. Так що з точки зору війни не все погано, як думають зрадойоби. Для цивільних то будь-яка війна виглядає набагато гірше навіть за поганий мир...
Вы этой крызой(жопой экономике снигерии) кормите нас третий год. Им что продать нечего чтоб водки до упития купить? Ну и китайский хлам какой? Когда доллар хотя бы 200 будет - тогда может хоть намёк на даже не бунт, а начало волнения у пересичного быдла почуствуется. Жрачка у них точно не кончится, как и бензин разбавленный ослиной мочой.