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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11640116411164211643

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 61
Повна перемога України на полі бою
3%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
30%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
26%
16
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
8
Виснаження однієї зі сторін
13%
8
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 10:48

Wirująświatła

А “двіжуха”?
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:11

Армія рф підійшла впритул до Покровська: до околиць — менше 2 км

Окупанти не йдуть на штурм, аби уникнути міських боїв, а хочуть оточити Покровськ, аби швидше «взяти» місто. Далі – пряма дорога до адмінкордонів Дніпропетровщини.

Крім того, росіяни різко просунулися біля Курахового – вздовж траси, яка веде до Запорізької області. До неї менше кілометра.
Не может быть никаких переговоров. Переговоры - это иллюзия. РФ еще не заплатила достаточно высокую цену за эту войну, — советник главы ОП Подоляк.


если согнуть колено в обратную сторону получится удобный столик
Зображення

Шахед з гірляндою на Дніпропетровщині
Зображення
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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 02 січ, 2025 11:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:18

  Denik написав:
  fox767676 написав:Ну за 3 года и обезьянка может начать что-то кумекать. Политики, ЛОМы и эксперты должны соображать побыстрей и уметь смотреть в завтрашний - после завтрашний день. 95% этот тест провалили

Я на самому початку - навесні 2022 року писав, що війна триватиме від 2 до 5 років. Наша в/ч провоювала зі співвідношенням втрат зачно гіршими аніж 1:12 для підорів. Ерім страшного співвідношення втрат москалі зараз як ніколи близько від страшної фінансової кризи - треба лише якись поштовх, щоб вони туди звалилися.
Так що з точки зору війни не все погано, як думають зрадойоби. Для цивільних то будь-яка війна виглядає набагато гірше навіть за поганий мир...

Вы этой крызой(жопой экономике снигерии) кормите нас третий год.
Им что продать нечего чтоб водки до упития купить? Ну и китайский хлам какой? Когда доллар хотя бы 200 будет - тогда может хоть намёк на даже не бунт, а начало волнения у пересичного быдла почуствуется.
Жрачка у них точно не кончится, как и бензин разбавленный ослиной мочой.
барабашов
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