fox767676 написав:Ну за 3 года и обезьянка может начать что-то кумекать. Политики, ЛОМы и эксперты должны соображать побыстрей и уметь смотреть в завтрашний - после завтрашний день. 95% этот тест провалили
Я на самому початку - навесні 2022 року писав, що війна триватиме від 2 до 5 років. Наша в/ч провоювала зі співвідношенням втрат зачно гіршими аніж 1:12 для підорів. Ерім страшного співвідношення втрат москалі зараз як ніколи близько від страшної фінансової кризи - треба лише якись поштовх, щоб вони туди звалилися. Так що з точки зору війни не все погано, як думають зрадойоби. Для цивільних то будь-яка війна виглядає набагато гірше навіть за поганий мир...
Вы этой крызой(жопой экономике снигерии) кормите нас третий год. Им что продать нечего чтоб водки до упития купить? Ну и китайский хлам какой? Когда доллар хотя бы 200 будет - тогда может хоть намёк на даже не бунт, а начало волнения у пересичного быдла почуствуется. Жрачка у них точно не кончится, как и бензин разбавленный ослиной мочой.
"Багато говорять про переговори, але це ілюзія", – прокоментував радник глави Офісу президента Зеленського Михайло Подоляк.
"Жодного переговорного процесу не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну", - додав він.
Водночас видання зазначає, що обіцянка Трампа припинити війну протягом 24 годин після вступу на посаду є "типовою грандіозною хвальбою, але вона йде від людини, яка явно втратила терпіння через війну та дорогу участь Америки".
Під час нещодавніх інтерв’ю новообраний президент Трамп дав деякі підказки про те, як він збирається підходити до війни. Він сказав журналу Time, що "категорично" не погоджується з рішенням адміністрації Байдена в листопаді дозволити Україні запускати поставлені США ракети великої дальності по цілях у Росії.
"Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її", - сказав Трамп.
8 грудня NBC News запитав його, чи варто Україні готуватися до зменшення допомоги.
Denik написав:москалі зараз як ніколи близько від страшної фінансової кризи - треба лише якись поштовх, щоб вони туди звалилися.
От тут я категорично не згідний. В них тільки перші ознаки якихось проблем, приблизно як в нас було в травні-червні 2022. 2 025 вони ще точно якось перетягнуть, от в 2026 можна й очікувати на проблеми. P.S. я вже 2 роки пишу, що економічна перемога - єдино можлива перемога в цій війні. Очікував, що ми переможемо в 2024, але я й подумати не міг, що наші партнери нас так кидануть і перший арештований танкер без правильної страховки буде в грудні 2024, а не в грудні 2022...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 02 січ, 2025 11:47, всього редагувалось 1 раз.