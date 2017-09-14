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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11641116421164311644>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 63
Повна перемога України на полі бою
3%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
29%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
17
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
8
Виснаження однієї зі сторін
14%
9
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 10:48

Wirująświatła

А “двіжуха”?
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:11

Армія рф підійшла впритул до Покровська: до околиць — менше 2 км

Окупанти не йдуть на штурм, аби уникнути міських боїв, а хочуть оточити Покровськ, аби швидше «взяти» місто. Далі – пряма дорога до адмінкордонів Дніпропетровщини.

Крім того, росіяни різко просунулися біля Курахового – вздовж траси, яка веде до Запорізької області. До неї менше кілометра.
Не может быть никаких переговоров. Переговоры - это иллюзия. РФ еще не заплатила достаточно высокую цену за эту войну, — советник главы ОП Подоляк.


если согнуть колено в обратную сторону получится удобный столик
Зображення

Шахед з гірляндою на Дніпропетровщині
Зображення
...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 02 січ, 2025 11:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:18

  Denik написав:
  fox767676 написав:Ну за 3 года и обезьянка может начать что-то кумекать. Политики, ЛОМы и эксперты должны соображать побыстрей и уметь смотреть в завтрашний - после завтрашний день. 95% этот тест провалили

Я на самому початку - навесні 2022 року писав, що війна триватиме від 2 до 5 років. Наша в/ч провоювала зі співвідношенням втрат зачно гіршими аніж 1:12 для підорів. Ерім страшного співвідношення втрат москалі зараз як ніколи близько від страшної фінансової кризи - треба лише якись поштовх, щоб вони туди звалилися.
Так що з точки зору війни не все погано, як думають зрадойоби. Для цивільних то будь-яка війна виглядає набагато гірше навіть за поганий мир...

Вы этой крызой(жопой экономике снигерии) кормите нас третий год.
Им что продать нечего чтоб водки до упития купить? Ну и китайский хлам какой? Когда доллар хотя бы 200 будет - тогда может хоть намёк на даже не бунт, а начало волнения у пересичного быдла почуствуется.
Жрачка у них точно не кончится, как и бензин разбавленный ослиной мочой.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:30

З Новим 2025роком!

Що тут нового?
(крім відомого журналіста, який став засобом контрацепції?) :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:34

"Багато говорять про переговори, але це ілюзія"

"Багато говорять про переговори, але це ілюзія", – прокоментував радник глави Офісу президента Зеленського Михайло Подоляк.

"Жодного переговорного процесу не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну", - додав він.


Водночас видання зазначає, що обіцянка Трампа припинити війну протягом 24 годин після вступу на посаду є "типовою грандіозною хвальбою, але вона йде від людини, яка явно втратила терпіння через війну та дорогу участь Америки".

Під час нещодавніх інтерв’ю новообраний президент Трамп дав деякі підказки про те, як він збирається підходити до війни. Він сказав журналу Time, що "категорично" не погоджується з рішенням адміністрації Байдена в листопаді дозволити Україні запускати поставлені США ракети великої дальності по цілях у Росії.

"Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її", - сказав Трамп.

8 грудня NBC News запитав його, чи варто Україні готуватися до зменшення допомоги.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:34

  Успіх написав:Що тут нового?
хотаб в новогоднюю ночь искал некрасивую подругу. больше ничего
З прийдешнім Новим роком!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:40

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Wirująświatła написав:больше ничего
Так і знав, що тут нема що робити.
Йду далі зі своєю сім'єю проводити час....

Гарного дня!
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:москалі зараз як ніколи близько від страшної фінансової кризи - треба лише якись поштовх, щоб вони туди звалилися.

От тут я категорично не згідний. В них тільки перші ознаки якихось проблем, приблизно як в нас було в травні-червні 2022. 2
025 вони ще точно якось перетягнуть, от в 2026 можна й очікувати на проблеми.
P.S. я вже 2 роки пишу, що економічна перемога - єдино можлива перемога в цій війні.
Очікував, що ми переможемо в 2024, але я й подумати не міг, що наші партнери нас так кидануть і перший арештований танкер без правильної страховки буде в грудні 2024, а не в грудні 2022...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 02 січ, 2025 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:46

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:больше ничего
Так і знав, що тут нема що робити.
Йду далі зі своєю сім'єю проводити час....

Гарного дня!

Зі своєю завжди встигнеш. А з барабашовим коли ще час проведеш?
Він вночі від апное прокинувшись заходить, не спіймаєш так просто. Бач на аві який ібульник 120 кг-овий. Уявляєш як він хропить!!
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 02 січ, 2025 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:50

  Denik написав:Наша в/ч провоювала зі співвідношенням втрат зачно гіршими аніж 1:12 для підорів.

Під втратами, розумієте виключно 200, чи і тяжкі безповоротні поранення?
Це якого роду військ будете?
PS. Щось здається що Ваша в/ч це явно не пріоритетна бойова піхотна/механізована бригада.
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