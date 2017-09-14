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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11641116421164311644

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 63
Повна перемога України на полі бою
3%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
29%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
17
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
8
Виснаження однієї зі сторін
14%
9
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:50

По данным Bloomberg, цены на природный газ в Европе резко выросли из-за заявлений российского президента Владимира Путина о возможных проблемах с поставками через Украину. Цены на фьючерсы ТТF на газ выросли на 5 процентов в пятницу, достигнув самого высокого уровня за неделю и составив более $515 за тыс куб м. Нидерландские фьючерсы, которые используются как эталон для европейского рынка газа, подорожали на более 2 процентов и достигли отметки в €46,78 за МВт-час сегодня утром по местному времени в Амстердаме. В свою очередь, российский лидер заявил, что новое транзитное соглашение не может быть заключено до конца года. Агентство также сообщает, что президент РФ отметил, что ещё одной преградой на пути к заключению соглашения являются судебные процессы, связанные с исками украинской компании против «Газпрома», подчеркнув, что для достижения соглашения по транзиту необходимо отозвать иск из суда.

Отметим, что в этом году цены на европейском рынке находились в коридоре от $250 до $530 за тыс куб м.


В целом по миру за 2024 год потребление газа увеличилось на 100 млрд куб м. Но в основном этот прирост обеспечили всего- три страны – Россия, Китай и Индия
Европа увеличила отбор газа в этот отопительный сезон

Согласно сообщению Financial Times, в холодные зимние месяцы в ЕС происходит активное использование запасов газа, что приводит к их значительному сокращению. Согласно данным, с осени по середину зимы запасы газа в хранилищах ЕС уменьшились почти на 20 процентов, что является самым быстрым падением за несколько лет. Аналитики, опрошенные Financial Times, связывают эту тенденцию с более холодной зимой и уменьшением импорта СПГ. Эту зиму Европе приходится сильнее полагаться на свои запасы газа в подземных хранилищах, чтобы удовлетворить увеличенный спрос и компенсировать снижение импорта. Газета сообщает, что Европа столкнулась с увеличивающейся конкуренцией за импорт СПГ от азиатских покупателей, чем в прошлые годы, что привело к замедлению импорта и необходимости использовать больше хранимых резервов. Уровень запасов в ЕС в настоящее время составляет 75 процентов, что немного превышает средний показатель за прошедшие десять лет. Ранее этот уровень был близок к 90 процентов, прежде чем западноевропейские страны начали сокращать зависимость от российского импорта.

FT предупреждает, что уменьшение запасов может привести к росту цен на газ. По данным издания, трейдеры уже заключают сделки на газ с поставкой следующим летом по более высокой цене, чем с поставкой следующей зимой.
loomberg: После прекращения транзита между Россией и Украиной вырастут цены на СПГ в Азии

▪️Прекращение поставок российского газа в Европу через Украину, вероятно, приведет к усилению конкуренции с Азией и росту цен на альтернативные источники.

▪️«Это приведет к дальнейшему сужению рынка СПГ… Мы считаем, что в этом и, возможно, в следующем году рынок будет напряженным. Предложение, особенно СПГ, ограничено, и мы видим больший риск роста спотовых цен на СПГ в этом и следующем году», — считает управляющий директор Haitong International Securities Скотт Дарлинг.

▪️Хотя этот шаг был ожидаем после нескольких месяцев политических разборок, Европе все равно придется заменить около 5% газа, и, возможно, в большей степени полагаться на хранилища, запасы газа в которых упали ниже среднего уровня для этого времени года.

▪️Цены выросли в преддверии отключения газа, причем европейский бенчмарк на конец 2024 года вырос более чем на 50%. Этот рост еще не полностью отразился на стоимости обычно более дорогого СПГ, от которого в значительной степени зависят такие страны, как Япония и Южная Корея.
сколько это будет стоить Москве?

▪️Российский газ больше не поступает в страны ЕС через Украину после истечения срока действия пятилетнего соглашения, что закрывает энергетический маршрут, существовавший со времен распада Советского Союза в 1991 году.

▪️Газ по-прежнему может поступать из России в Европу по трубопроводу «Турецкий поток», но уже не через Украину, что сократит импорт газа в ЕС примерно на 14 миллиардов кубометров.

▪️Хотя Украина получала финансовую выгоду от соглашения, срок действия которого истек, в размере $800 млн в год, газ не импортировался в саму Украину.

▪️По последним оценкам, Россия потеряет около 5 млрд евро в год, получаемых ранее от газа, транспортируемого в Европу через Украину.

▪️Согласно собственным отчетам, рыночная капитализация «Газпрома» составляет около 28 миллиардов долларов (3 триллиона рублей).

▪️К концу 2024 года объем российского газа, экспортируемого в Европу только по украинским трубопроводам, уже упал на 78% с момента начала действия контракта в 2020 году.

▪️А в 2023 году «Газпром» впервые с 2001 года сообщил о чистом убытке в размере 629 млрд рублей после резкого падения продаж газа. До этого момента газовый гигант ежегодно получал миллиарды, в том числе даже 1,9 трлн рублей в 2022 году, в первый год конфликта.

▪️В 2023 году доходы сократились примерно на 27%, до 61 миллиарда фунтов стерлингов, а доходы от продажи газа, в частности, упали на 40%.

▪️В этом контексте потеря 5,2 млрд долларов от продажи газа без сделки по транзиту через Украину может привести к дальнейшему снижению доходов «Газпрома»
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 02 січ, 2025 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:02

  Wirująświatła написав:
FT предупреждает, что уменьшение запасов может привести к росту цен на газ. По данным издания, трейдеры уже заключают сделки на газ с поставкой следующим летом по более высокой цене, чем с поставкой следующей зимой.

Трамп накладе мита на китайський імпорт, як результат ціна його виросте, попит впаде, що знизить попит на комодіс, в кінці ланцюга отримаєм світову рецесію та падіння цін на сировину (в тому числі газ і нафту).
Нічого особистого, джаст е бузінес.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:06

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
FT предупреждает, что уменьшение запасов может привести к росту цен на газ. По данным издания, трейдеры уже заключают сделки на газ с поставкой следующим летом по более высокой цене, чем с поставкой следующей зимой.

Трамп накладе мита на китайський імпорт, як результат ціна його виросте, попит впаде, що знизить попит на комодіс, в кінці ланцюга отримаєм світову рецесію та падіння цін на сировину (в тому числі газ і нафту).
Нічого особистого, джаст е бузінес.

тогда си передаст путину 1 млн тушек свежего мяса и путин дойдет до Киева. У Китая появился рычаг давления на сша. И даже если трамп кинет Украину, это проблему не решает, узкоглазые индейцы нападут на Польшу/Прибалтику. сша придется делать тяжелый выбор, впрягаться в войну, исключить Польшу/Прибалтику из нато или самому выйти из нато.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

trololo написав:
в Херсоні людей простих підори убивають щодня, роблять безлюдним

Відповідь Франта з гілки про нерухомість.

Любитель дотацій, він же успішний адвокат - поясни мені, чому бидляча Ылыта не готувалась до війни?
Взагалі не готувалась!
Даже мобилизацию своевременно не провела!
Кули, мобилизация - это не территортию дерибанить, не заводы на мпеталлорлом пустить.
Посложнее дело. И ответственность взять надо было на себя, у нас так не принято.

Наявність російських паспортів у половини керманичів - це ще не підготовка до війни.

Донині немає власних балістичних ракет.
В чому проблема? Саботаж на всіх рівнях?
Чи грошей немає, на ракети і вибухівку для них?
Придурки гуманітарні, проепщики всього.

І коли товстожопі дерибанщики з Верховної ради по ротації поїдуть на фронт, показувати приклад простому народу, як воювати?
Обоє синів І.Сталіна воювали, один загинув у полоні.
Діти М. Хрущова воювали, у іспанської коммуністки Д.Ібарурі - син загинув під Сталінградом.

А що наші уроди?
Гараз проепывать территории и атомные станции? Клоуны, им место в Сибири на лесоповалах. И в цирке. Полніе никчемы, достойные наследники придурков 1919 года :oops:
Востаннє редагувалось Хомякоид в Чет 02 січ, 2025 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:си передаст путину 1 млн тушек свежего мяса и путин дойдет до Киева

От бачите - ще один "інший варіант", який мені і в голову не міг прийти
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:27

  Wirująświatła написав: тогда си передаст путину 1 млн тушек свежего мяса и путин дойдет до Киева. У Китая появился рычаг давления на сша. И даже если трамп кинет Украину, это проблему не решает, узкоглазые индейцы нападут на Польшу/Прибалтику. сша придется делать тяжелый выбор, впрягаться в войну, исключить Польшу/Прибалтику из нато или самому выйти из нато.

Ясно, Тайвань не нужен, тому 1лям для створення КНР на місці ДНР

А вони пішком підуть, чи на кораблях? Чи як в часи Чінгізідів? Їсти по дорозі що будуть?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 січ, 2025 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:29

  Wirująświatła написав:Шахед з гірляндою на Дніпропетровщині
Зображення
...

Майже цілий. Цікаво чи можна трохи підрехтувати і у зворотному напрямку запустити)
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:42

  flyman написав:Ясно, Тайвань не нужен, тому 1лям для створення КНР на місці ДНР

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... C_2020.png

все что темно синим это излишки мужского пола, 1 квадратик = 1 млн, посчитай м15-40 сколько набирается? (данные за 2020, то есть 15-ти летним в 2025 будет 20л)
  flyman написав:Їсти по дорозі що будуть?
друг друга.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:50

  _Mykola_ написав:
  Denik написав:Наша в/ч провоювала зі співвідношенням втрат зачно гіршими аніж 1:12 для підорів.

Під втратами, розумієте виключно 200, чи і тяжкі безповоротні поранення?
Це якого роду військ будете?
PS. Щось здається що Ваша в/ч це явно не пріоритетна бойова піхотна/механізована бригада.

Каже в одному тільки госпіталі до 1000 поранених щодня прибуває. І часто по піворка лише
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