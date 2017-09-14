Додано: Чет 02 січ, 2025 11:50

По данным Bloomberg, цены на природный газ в Европе резко выросли из-за заявлений российского президента Владимира Путина о возможных проблемах с поставками через Украину. Цены на фьючерсы ТТF на газ выросли на 5 процентов в пятницу, достигнув самого высокого уровня за неделю и составив более $515 за тыс куб м. Нидерландские фьючерсы, которые используются как эталон для европейского рынка газа, подорожали на более 2 процентов и достигли отметки в €46,78 за МВт-час сегодня утром по местному времени в Амстердаме. В свою очередь, российский лидер заявил, что новое транзитное соглашение не может быть заключено до конца года. Агентство также сообщает, что президент РФ отметил, что ещё одной преградой на пути к заключению соглашения являются судебные процессы, связанные с исками украинской компании против «Газпрома», подчеркнув, что для достижения соглашения по транзиту необходимо отозвать иск из суда.



Отметим, что в этом году цены на европейском рынке находились в коридоре от $250 до $530 за тыс куб м.

В целом по миру за 2024 год потребление газа увеличилось на 100 млрд куб м. Но в основном этот прирост обеспечили всего- три страны – Россия, Китай и Индия

Европа увеличила отбор газа в этот отопительный сезон



Согласно сообщению Financial Times, в холодные зимние месяцы в ЕС происходит активное использование запасов газа, что приводит к их значительному сокращению. Согласно данным, с осени по середину зимы запасы газа в хранилищах ЕС уменьшились почти на 20 процентов, что является самым быстрым падением за несколько лет. Аналитики, опрошенные Financial Times, связывают эту тенденцию с более холодной зимой и уменьшением импорта СПГ. Эту зиму Европе приходится сильнее полагаться на свои запасы газа в подземных хранилищах, чтобы удовлетворить увеличенный спрос и компенсировать снижение импорта. Газета сообщает, что Европа столкнулась с увеличивающейся конкуренцией за импорт СПГ от азиатских покупателей, чем в прошлые годы, что привело к замедлению импорта и необходимости использовать больше хранимых резервов. Уровень запасов в ЕС в настоящее время составляет 75 процентов, что немного превышает средний показатель за прошедшие десять лет. Ранее этот уровень был близок к 90 процентов, прежде чем западноевропейские страны начали сокращать зависимость от российского импорта.



FT предупреждает, что уменьшение запасов может привести к росту цен на газ. По данным издания, трейдеры уже заключают сделки на газ с поставкой следующим летом по более высокой цене, чем с поставкой следующей зимой.

loomberg: После прекращения транзита между Россией и Украиной вырастут цены на СПГ в Азии



▪️Прекращение поставок российского газа в Европу через Украину, вероятно, приведет к усилению конкуренции с Азией и росту цен на альтернативные источники.



▪️«Это приведет к дальнейшему сужению рынка СПГ… Мы считаем, что в этом и, возможно, в следующем году рынок будет напряженным. Предложение, особенно СПГ, ограничено, и мы видим больший риск роста спотовых цен на СПГ в этом и следующем году», — считает управляющий директор Haitong International Securities Скотт Дарлинг.



▪️Хотя этот шаг был ожидаем после нескольких месяцев политических разборок, Европе все равно придется заменить около 5% газа, и, возможно, в большей степени полагаться на хранилища, запасы газа в которых упали ниже среднего уровня для этого времени года.



▪️Цены выросли в преддверии отключения газа, причем европейский бенчмарк на конец 2024 года вырос более чем на 50%. Этот рост еще не полностью отразился на стоимости обычно более дорогого СПГ, от которого в значительной степени зависят такие страны, как Япония и Южная Корея.