барабашов написав:Вы этой крызой(жопой экономике снигерии) кормите нас третий год. Им что продать нечего чтоб водки до упития купить? Ну и китайский хлам какой? Когда доллар хотя бы 200 будет - тогда может хоть намёк на даже не бунт, а начало волнения у пересичного быдла почуствуется. Жрачка у них точно не кончится, как и бензин разбавленный ослиной мочой.
2022 року кризую і не пахло, бо нафта продавалася в ЄС до початку 2023. 2023 рік вони викрутилися за рахунок нафти, що здорожчала не в останню чергу за допомогою механізмів ОПЕК+ та наявних резервів ФНБ. Але як тільки нафта здешешевшала влітку 2024 - в їх економіці одразу почали розвиватися кризові процеси.
Denik написав:Наша в/ч провоювала зі співвідношенням втрат зачно гіршими аніж 1:12 для підорів.
Під втратами, розумієте виключно 200, чи і тяжкі безповоротні поранення? Це якого роду військ будете? PS. Щось здається що Ваша в/ч це явно не пріоритетна бойова піхотна/механізована бригада.
По 200-им та знищеній техніці. Якраз механізована бригада, але спільними стараннями дуже сильно БПЛА-ізована При економічній кризі в РФ впаде військової технологічний сектор. А якщо вони лишаться без дронів, суперкамів, РЕБ, ППО, - то втрати можуть в один момент стати 1:30-1:40. І що їм далі робити?
Denik написав:техніці. Якраз механізована бригада, але спільними стараннями дуже сильно БПЛА-ізована
*"Пока на одном участке фронта бригада заштурмовывает позиции одними только дронами, на другом — заводят бригаду, у которой нет ни одного беспилотника, даже для наблюдения. И заводят их туда, где надо огромная поддержка подразделениям, в которых почти не осталось пехоты", — говорится в сообщении.* https://tsn.ua/ru/ukrayina/novyy-skanda ... 30114.html
Аналогічно і по втратам. У вас одне співвідношення, а в інших друге.
Дюрі-бачі написав:Господар Вельзевула поступки без перемовин були в Кореї, або Мюнхенська змова, коли все вирішили без сторони конфлікту. А інший варіант на то й інший. Можливо хтось вважає, що буде третя світова, або Китай забере Сибір...
В Мюнхене переговоры были, хотя и без участия Чехословакии. А в Корее и переговоры были, и уступок не было. Демилитаризованная зона была установлена примерно по существовавшей на тот момент линии фронта и примерно совпадала с изначальной линией раздела на оккупационные зоны по 38 параллели, без существенных территориальных уступок. При этом
представитель Южной Кореи генерал Чхве Док Син отказался подписать документ, поскольку правительство Южной Кореи, считавшее свою страну жертвой северокорейской агрессии, ратовало за продолжение войны
The_Rebel написав:П.с. Я думаю такі важкі поранені більше впливають на бажання продовження військових дій у орків. Тому що "умер Максим - да и х.. с ним". А ось коли вони з госпіталів роз'їдуться по під'їздах нікому не потрібні просити на чекушку у оточуючих - це буде найбільша "реклама" війни
барабашов написав:Вы этой крызой(жопой экономике снигерии) кормите нас третий год. Им что продать нечего чтоб водки до упития купить? Ну и китайский хлам какой? Когда доллар хотя бы 200 будет - тогда может хоть намёк на даже не бунт, а начало волнения у пересичного быдла почуствуется. Жрачка у них точно не кончится, как и бензин разбавленный ослиной мочой.
2022 року кризую і не пахло, бо нафта продавалася в ЄС до початку 2023. 2023 рік вони викрутилися за рахунок нафти, що здорожчала не в останню чергу за допомогою механізмів ОПЕК+ та наявних резервів ФНБ. Але як тільки нафта здешешевшала влітку 2024 - в їх економіці одразу почали розвиватися кризові процеси.
Russian Oil Tracker – Серпень 2024: Доходи Росії від експорту нафти зростають, санкції проти тіньового флоту необхідно посилити
Гроші на війну. Доходи Росії від експорту нафти зростають — KSE Institute У жовтні 2024 року доходи Росії від експорту нафти зросли на $1,2 млрд до $15,6 млрд. Зростання відбулося через вищі ціни на нафту та стабільні обсяги експорту, згідно з Russian Oil Tracker за листопад від KSE Institute. https://biz.nv.ua/ukr/markets/dohodi-ro ... 72986.html
Denik написав:Наша в/ч провоювала зі співвідношенням втрат зачно гіршими аніж 1:12 для підорів.
Під втратами, розумієте виключно 200, чи і тяжкі безповоротні поранення? Це якого роду військ будете? PS. Щось здається що Ваша в/ч це явно не пріоритетна бойова піхотна/механізована бригада.
По 200-им та знищеній техніці. Якраз механізована бригада, але спільними стараннями дуже сильно БПЛА-ізована При економічній кризі в РФ впаде військової технологічний сектор. А якщо вони лишаться без дронів, суперкамів, РЕБ, ППО, - то втрати можуть в один момент стати 1:30-1:40. І що їм далі робити?
Дякую. Тільки ще б з управлінням обороною щось зробити, а не ото всьо
flyman написав:............. Трамп накладе мита на китайський імпорт, як результат ціна його виросте, попит впаде, що знизить попит на комодіс, в кінці ланцюга отримаєм світову рецесію та падіння цін на сировину (в тому числі газ і нафту). Нічого особистого, джаст е бузінес.
тогда си передаст путину 1 млн тушек свежего мяса и путин дойдет до Киева. У Китая появился рычаг давления на сша. И даже если трамп кинет Украину, это проблему не решает, узкоглазые индейцы нападут на Польшу/Прибалтику. сша придется делать тяжелый выбор, впрягаться в войну, исключить Польшу/Прибалтику из нато или самому выйти из нато.
Вы бы поосторожнее с прогнозами. Один (не один) раз уже обляпались с прогнозами о прекращении помощи. Не стоит придумывать апокалиптические сценарии.