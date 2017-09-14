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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11644116451164611647>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 63
Повна перемога України на полі бою
3%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
29%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
17
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
8
Виснаження однієї зі сторін
14%
9
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 13:42

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:си передаст путину 1 млн тушек свежего мяса и путин дойдет до Киева

От бачите - ще один "інший варіант", який мені і в голову не міг прийти

Таких "інших варіантів" с новогоднего похмелья можно придумать вагон и маленькую тележку. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 13:42

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:Господар Вельзевула поступки без перемовин були в Кореї, або Мюнхенська змова, коли все вирішили без сторони конфлікту.
А інший варіант на то й інший. Можливо хтось вважає,
що буде третя світова, або Китай забере Сибір...

В Мюнхене переговоры были, хотя и без участия Чехословакии.
А в Корее и переговоры были, и уступок не было. Демилитаризованная зона была установлена примерно по существовавшей на тот момент линии фронта и примерно совпадала с изначальной линией раздела на оккупационные зоны по 38 параллели, без существенных территориальных уступок.
При этом
представитель Южной Кореи генерал Чхве Док Син отказался подписать документ, поскольку правительство Южной Кореи, считавшее свою страну жертвой северокорейской агрессии, ратовало за продолжение войны
http://surl.li/ejtrbl. Обошлись без его подписи.

думаєте, знову обійдуться без Черчіля?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 13:46

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:.............
Трамп накладе мита на китайський імпорт, як результат ціна його виросте, попит впаде, що знизить попит на комодіс, в кінці ланцюга отримаєм світову рецесію та падіння цін на сировину (в тому числі газ і нафту).
Нічого особистого, джаст е бузінес.

тогда си передаст путину 1 млн тушек свежего мяса и путин дойдет до Киева. У Китая появился рычаг давления на сша. И даже если трамп кинет Украину, это проблему не решает, узкоглазые индейцы нападут на Польшу/Прибалтику. сша придется делать тяжелый выбор, впрягаться в войну, исключить Польшу/Прибалтику из нато или самому выйти из нато.

Вы бы поосторожнее с прогнозами. Один (не один) раз уже обляпались с прогнозами о прекращении помощи.
Не стоит придумывать апокалиптические сценарии.

1. это не прогноз а один из вероятных сценариев
2. сколько раз вы обляпались как и свой диагноз тоже подзабыли?
3. не указывайте мне что делать, у вас нет на это ни моральных ни других прав. ваше мнение для меня ничтожно (только поржать).
  ЛАД написав:А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации.
рут права установить сможете? поменять прошивку? Заменить аккумулятор, дисплей, гнездо зарядки? Узнать расстояние до базовых станций и частоту работы сети. На примитивном уровне всем чем угодно пользоваться легко и просто. у вас все выводы опираются именно на примитивный уровень.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 02 січ, 2025 14:00, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 13:56

  Дюрі-бачі написав:ЛАД
Тобто не було поступок в Кореї? Там пів Кореї віджали північні комуністи.

:shock:
От вас такого заявления не ожидал. Вы хоть Вики гляньте.
Если "північні комуністи" "пів Кореї віджали", то откуда они взялись, из Китая пришли?
Корея после 2 МВ была разделена (как Германия) на оккупационные зоны между СССР и США по 38 параллели. Вот северная зона оккупации это "північні комуністи" КНДР, а южная зона это Республика Корея (Южная Корея). Так что никто там ничего не отжимал.
Ну нельзя же так! Если чего-то не знаете, то посмотрите или спросите, а не делайте странные утверждения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Корея после 2 МВ была разделена (как Германия) на оккупационные зоны между

Самі навели приклад Німеччини, в якої совок весь схід віджав і яка чекала 50 років, щоб повернути свої землі.
Ви ще скажіть, що москалі Україну незаконно не окупували в 1917-45, в т.ч. і Закарпаття...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 02 січ, 2025 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Russian Oil Tracker – Серпень 2024: Доходи Росії від експорту нафти зростають, санкції проти тіньового флоту необхідно посилити

https://kse.ua/ua/about-the-school/news ... -posiliti/

Гроші на війну. Доходи Росії від експорту нафти зростають — KSE Institute
У жовтні 2024 року доходи Росії від експорту нафти зросли на $1,2 млрд до $15,6 млрд.
Зростання відбулося через вищі ціни на нафту та стабільні обсяги експорту, згідно з Russian Oil Tracker за листопад від KSE Institute.
https://biz.nv.ua/ukr/markets/dohodi-ro ... 72986.html

і це лише нафта...

грудневі дані візьми, а не ці старі
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 14:03

  Wirująświatła написав:рут права установить сможете? поменять прошивку? Заменить аккумулятор, дисплей, гнездо зарядки?

А що тут складного?
Треба мати прямі руки, кабель, компьютер, паяльник, для більшості телефонів це не складно. Головний критерій, чітко знати що ти робиш.
Але колись були цікаві моделі моторола, рут на які приводив телефон у повністю неробочий стан без можливості оживити.
А ще є такі моделі телефонів, де навіть не всі сервіси беруться за заміну акумулятора тому що у них (google pixel) заміна акумулятора це повний розбір телефона з відклеюванням дисплея.
Але то вже технічні деталі. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 14:12

  барабашов написав:Жрачка у них точно не кончится, как и бензин разбавленный ослиной мочой.


жрачка вже недоступна 50% населення, тому і вони питаються умовно "дешераком"
голодають вже сьогодні десь 10% населення, чи приведе це до бунтів-ні, будуть стояти на колінах і благати про допомогу

бензин за прогнозами має здорожчати на 25% (мій прогноз на 50%), але навіть тут він буде десь 1 дол/литр, що дешевше ніж у нас

якщо птн наважиться конфіскувати вклади ("заморозити" років на 20), тільки в цьому випадку буде якийсь рух, тому це вже на крайній випадок (типу квітень 1945го)
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 14:15

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Корея после 2 МВ была разделена (как Германия) на оккупационные зоны между

Самі навели приклад Німеччини, в якої совок весь схід віджав і яка чекала 50 років, щоб повернути свої землі.

Ну нельзя же так примитивизировать!
Точно так же можно сказать, что Запад "отжал" западную зону оккупации, а в Корее "южные капиталисты" с помощью США "отжали" юг.
Корейская война закончилась практически без территориальных уступок. Точка.
И не надо отстаивать свои ошибки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 14:16

  _Mykola_ написав:А ще є такі моделі телефонів, де навіть не всі сервіси беруться за заміну
лад наоборот считает, чем сложнее техника тем ниже нужна квалификация для работы с ней.
  ЛАД написав:А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
Wirująświatła
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