Додано: Чет 02 січ, 2025 13:46

ЛАД написав: Wirująświatła написав: flyman написав: .............

Трамп накладе мита на китайський імпорт, як результат ціна його виросте, попит впаде, що знизить попит на комодіс, в кінці ланцюга отримаєм світову рецесію та падіння цін на сировину (в тому числі газ і нафту).

Нічого особистого, джаст е бузінес. .............Трамп накладе мита на китайський імпорт, як результат ціна його виросте, попит впаде, що знизить попит на комодіс, в кінці ланцюга отримаєм світову рецесію та падіння цін на сировину (в тому числі газ і нафту).Нічого особистого, джаст е бузінес.

тогда си передаст путину 1 млн тушек свежего мяса и путин дойдет до Киева. У Китая появился рычаг давления на сша. И даже если трамп кинет Украину, это проблему не решает, узкоглазые индейцы нападут на Польшу/Прибалтику. сша придется делать тяжелый выбор, впрягаться в войну, исключить Польшу/Прибалтику из нато или самому выйти из нато. тогда си передаст путину 1 млн тушек свежего мяса и путин дойдет до Киева. У Китая появился рычаг давления на сша. И даже если трамп кинет Украину, это проблему не решает, узкоглазые индейцы нападут на Польшу/Прибалтику. сша придется делать тяжелый выбор, впрягаться в войну, исключить Польшу/Прибалтику из нато или самому выйти из нато.

Вы бы поосторожнее с прогнозами. Один (не один) раз уже обляпались с прогнозами о прекращении помощи.

Не стоит придумывать апокалиптические сценарии. Вы бы поосторожнее с прогнозами. Один (не один) раз уже обляпались с прогнозами о прекращении помощи.Не стоит придумывать апокалиптические сценарии.

ЛАД написав: А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации. А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации.

1. это не прогноз а один из вероятных сценариев2. сколько раз вы обляпались как и свой диагноз тоже подзабыли?3. не указывайте мне что делать, у вас нет на это ни моральных ни других прав. ваше мнение для меня ничтожно (только поржать).рут права установить сможете? поменять прошивку? Заменить аккумулятор, дисплей, гнездо зарядки? Узнать расстояние до базовых станций и частоту работы сети. На примитивном уровне всем чем угодно пользоваться легко и просто. у вас все выводы опираются именно на примитивный уровень.