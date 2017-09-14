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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 02 січ, 2025 14:19
ЛАД написав:
Точно так же можно сказать, что Запад "отжал" западную зону оккупации
Звісно, але через 10 років провели деокупацію.
ИМХО окупація США Німеччини, Японії і Кореї - це краще, що могло з ними трапитися: ця окупація дала змогу побудувати державу. Я б дуже хотів, щоб і Україну так окупували років на 5-10 і нарешті зробили нормальну владу.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 02 січ, 2025 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 14:23
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
.............
Вы бы поосторожнее с прогнозами. Один (не один) раз уже обляпались с прогнозами о прекращении помощи.
Не стоит придумывать апокалиптические сценарии.
1. это не прогноз а один из вероятных сценариев
2. сколько раз вы обляпались как и свой диагноз тоже подзабыли?
3. не указывайте мне что делать, у вас нет на это ни моральных ни других прав. ваше мнение для меня ничтожно (только поржать).
Мальчик, подлечите нервы и умерьте своё ЧСВ.
Я прогнозы в отличие от вас и Гордона не давал. А мои диагнозы знает мой семейный врач, с которым вы не знакомы.
ЛАД написав:
А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации.
рут права установить сможете? поменять прошивку? Заменить аккумулятор, дисплей, гнездо зарядки? Узнать расстояние до базовых станций и частоту работы сети. На примитивном уровне всем чем угодно пользоваться легко и просто. у вас все выводы опираются именно на примитивный уровень.
И всё это, конечно, умеет современный "шестилетний ребёнок".
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Додано: Чет 02 січ, 2025 14:29
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Точно так же можно сказать, что Запад "отжал" западную зону оккупации
Звісно, але через 10 років провели деокупацію.
........
Что вы называете деоккупацией?
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Додано: Чет 02 січ, 2025 14:30
ЛАД написав:
Что вы называете деоккупацией?
1955 рік: Укладено Паризькі угоди, які надали ФРН повний суверенітет. ФРН вступила до НАТО, а союзники офіційно припинили окупаційний статус у Західній Німеччині.
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