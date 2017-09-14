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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11644116451164611647

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 63
Повна перемога України на полі бою
3%
2
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
29%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
17
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
13%
8
Виснаження однієї зі сторін
14%
9
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Точно так же можно сказать, что Запад "отжал" западную зону оккупации

Звісно, але через 10 років провели деокупацію.
ИМХО окупація США Німеччини, Японії і Кореї - це краще, що могло з ними трапитися: ця окупація дала змогу побудувати державу. Я б дуже хотів, щоб і Україну так окупували років на 5-10 і нарешті зробили нормальну владу.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 02 січ, 2025 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 14:23

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:.............
Вы бы поосторожнее с прогнозами. Один (не один) раз уже обляпались с прогнозами о прекращении помощи.
Не стоит придумывать апокалиптические сценарии.

1. это не прогноз а один из вероятных сценариев
2. сколько раз вы обляпались как и свой диагноз тоже подзабыли?
3. не указывайте мне что делать, у вас нет на это ни моральных ни других прав. ваше мнение для меня ничтожно (только поржать).
Мальчик, подлечите нервы и умерьте своё ЧСВ.
Я прогнозы в отличие от вас и Гордона не давал. А мои диагнозы знает мой семейный врач, с которым вы не знакомы.

  ЛАД написав:А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации.
рут права установить сможете? поменять прошивку? Заменить аккумулятор, дисплей, гнездо зарядки? Узнать расстояние до базовых станций и частоту работы сети. На примитивном уровне всем чем угодно пользоваться легко и просто. у вас все выводы опираются именно на примитивный уровень.
И всё это, конечно, умеет современный "шестилетний ребёнок". :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 14:29

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Точно так же можно сказать, что Запад "отжал" западную зону оккупации

Звісно, але через 10 років провели деокупацію.
........

Что вы называете деоккупацией?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Что вы называете деоккупацией?

1955 рік: Укладено Паризькі угоди, які надали ФРН повний суверенітет. ФРН вступила до НАТО, а союзники офіційно припинили окупаційний статус у Західній Німеччині.
Дюрі-бачі
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