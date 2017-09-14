ЛАД написав:Точно так же можно сказать, что Запад "отжал" западную зону оккупации
Звісно, але через 10 років провели деокупацію. ИМХО окупація США Німеччини, Японії і Кореї - це краще, що могло з ними трапитися: ця окупація дала змогу побудувати державу. Я б дуже хотів, щоб і Україну так окупували років на 5-10 і нарешті зробили нормальну владу.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 02 січ, 2025 14:26, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:............. Вы бы поосторожнее с прогнозами. Один (не один) раз уже обляпались с прогнозами о прекращении помощи. Не стоит придумывать апокалиптические сценарии.
1. это не прогноз а один из вероятных сценариев 2. сколько раз вы обляпались как и свой диагноз тоже подзабыли? 3. не указывайте мне что делать, у вас нет на это ни моральных ни других прав. ваше мнение для меня ничтожно (только поржать).
Мальчик, подлечите нервы и умерьте своё ЧСВ. Я прогнозы в отличие от вас и Гордона не давал. А мои диагнозы знает мой семейный врач, с которым вы не знакомы.
ЛАД написав:А умение пользоваться смартфоном это, конечно, требует суперквалификации.
рут права установить сможете? поменять прошивку? Заменить аккумулятор, дисплей, гнездо зарядки? Узнать расстояние до базовых станций и частоту работы сети. На примитивном уровне всем чем угодно пользоваться легко и просто. у вас все выводы опираются именно на примитивный уровень.
И всё это, конечно, умеет современный "шестилетний ребёнок".
Укладено Паризькі угоди (підписані 23 жовтня 1954 року і набули чинності 5 травня 1955 року), які надали ФРН повний суверенітет. ФРН вступила до НАТО, а союзники офіційно припинили окупаційний статус у Західній Німеччині.
Гроші на війну. Доходи Росії від експорту нафти зростають — KSE Institute У жовтні 2024 року доходи Росії від експорту нафти зросли на $1,2 млрд до $15,6 млрд. Зростання відбулося через вищі ціни на нафту та стабільні обсяги експорту, згідно з Russian Oil Tracker за листопад від KSE Institute. https://biz.nv.ua/ukr/markets/dohodi-ro ... 72986.html
і це лише нафта...
грудневі дані візьми, а не ці старі
не бачив грудня.. листопад - піднімають й далі потужно Листопад 2024 — Щомісячний аналіз російського експорту викопного палива та відповідних санкцій У листопаді місячні доходи Росії від експорту викопного палива впали на 2%, до 611 млн євро на день. Місячні доходи Росії від експорту трубопровідного газу в листопаді зросли на 23% порівняно з попереднім місяцем, до 78 млн євро на день. Впровадження ЄС і країнами G7 ембарго на імпорт російської нафти та політики граничної ціни коштували Росії приблизно 4 млрд євро доходів від експорту сирої нафти марки Urals, що на другому році застосування санкцій знизило її експортні надходження на 10%. Ці наслідки були дуже відчутними у першій половині 2024 року, коли російські доходи скоротилися на 2,5 млрд євро, проте упродовж 2024 року їхній вплив неухильно знижувався. Імпорт російської сирої нафти Індією в листопаді впав аж на 55%, призвівши до найнижчого показника закупівель із червня 2022 року. Франція, другий за величиною покупець у ЄС, у листопаді імпортувала російського ЗПГ на 252 млн євро. Хоча загальний імпорт ЗПГ Францією впав на 15% проти попереднього місяця, імпорт російського ЗПГ зріс на 4%. https://energyandcleanair.org/ua/novemb ... sanctions/
Цікаво те, що з утратою потоків через Україну Європа також посилює свою залежність від зрідженого газу, в тому числі з Росії. Минулого року РФ поставила в регіон рекордні обсяги СПГ, що зробило її найбільшим постачальником після США.
"Однак для країн Центральної та Східної Європи, які не мають виходу до моря, вартість доставки морським транспортом до Німеччини, Польщі чи Греції, подальшої регазифікації та подальшого транзиту робить СПГ дорогим варіантом. Словаччина підрахувала, що імпорт газу із заходу призведе до додаткових витрат у 177 мільйонів євро". https://espreso.tv/svit-pro-ukrainu-ski ... -2-sichnya
невідомо коли у них почнуться якісь проблеми і чи почнуться узагалі... сировинно-експортна економіка
Укладено Паризькі угоди (підписані 23 жовтня 1954 року і набули чинності 5 травня 1955 року), які надали ФРН повний суверенітет. ФРН вступила до НАТО, а союзники офіційно припинили окупаційний статус у Західній Німеччині.
Тогда и Восточная Германия была деоккупирована чуть - на год - позже. Аппарат Верховного комиссара СССР в Германии был расформирован в 1955 году, после подписания 20 сентября договора с Восточной Германией о признании суверенитета ГДР. При этом на территории обеих Германий оставались иностранные войска - США и СССР. Формально уже союзные, а не оккупационные.
Но мы несколько отошли от темы. Обсуждалось окончание войны в Корее путём переговоров и практически без каких бы то ни было территориальных уступок.
tumos написав:С чем связано увеличение стоимости транспортировки газа ?
Потому что раньше затраты на поддержание давления в трубе делились между украинскими потребителями и иностранными которые покупали кацапский газ. Теперь все затраты на нас. И чем меньше будет прокачиваться газа через трубу тем больше будут расти накладные расходы в общей платежке.
_Mykola_ написав:А ще є такі моделі телефонів, де навіть не всі сервіси беруться за заміну
лад наоборот считает, чем сложнее техника тем ниже нужна квалификация для работы с ней.
ЛАД написав:А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
Так починка -- это не _работа_. Работа на смартфоне -- это запустить ТыТрубу -- и пыриться в ролики И да, в мире давно идет поляризация: на "пользователей" и "креаторов" -- вспомните хотя бы совковских "автолюбителей" -- которые в гаражах и карбюратор перебрать могли и ходовую. А сейчас что? -- залить топливо/омывайку -- все остальное -- на СТО...
The_Rebel написав:П.с. Я думаю такі важкі поранені більше впливають на бажання продовження військових дій у орків. Тому що "умер Максим - да и х.. с ним". А ось коли вони з госпіталів роз'їдуться по під'їздах нікому не потрібні просити на чекушку у оточуючих - це буде найбільша "реклама" війни
На жаль, це працює в дві сторони.
Якщо поранені і з інвалідністю в містах демотивують, то розовощокий 120-кг лейтенант запасу ні дня не воювавший, натарюючий повний візок жраніва в ля-сільпо, має мотивувати? 😅
Хтось має хотіти його захисти від КАБів по холці з салом 3см)
_Mykola_ написав:А ще є такі моделі телефонів, де навіть не всі сервіси беруться за заміну
лад наоборот считает, чем сложнее техника тем ниже нужна квалификация для работы с ней.
ЛАД написав:А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.
Да, макаки, наверное, понятливее. У средневекового ремесленника, например, портного, не было никакого оборудования. Но его личная квалификация была существенно выше, чем у современного работника швейной фабрики, который выполняет изо дня в день одну и ту же операцию. При этом, конечно, требуется некоторое, относительно небольшое количество квалифицированного обслуживающего персонала наладчиков/ремонтников. Точно так же с сапожником. Наверное, квалификация скорняка, который изготавливал обувь от начала и до конца была выше, чем у современного работника обувной фабрики, который умеет прострочить один шов. И то, и другое было, наверное, даже ближе к искусству и требовало способностей и даже таланта, чего не требуется от современного работника швейной или обувной фабрики. В т.ч. и от наладчиков/ремонтников. И сколько времени нужно, чтобы подготовить хорошего портного или скорняка, и сколько чтобы обучить наладчика/ремонтника швейной машины.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 січ, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз.