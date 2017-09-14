Додано: Чет 02 січ, 2025 14:37

Denik написав: jump написав: Russian Oil Tracker – Серпень 2024: Доходи Росії від експорту нафти зростають, санкції проти тіньового флоту необхідно посилити



https://kse.ua/ua/about-the-school/news ... -posiliti/



Гроші на війну. Доходи Росії від експорту нафти зростають — KSE Institute

У жовтні 2024 року доходи Росії від експорту нафти зросли на $1,2 млрд до $15,6 млрд.

Зростання відбулося через вищі ціни на нафту та стабільні обсяги експорту, згідно з Russian Oil Tracker за листопад від KSE Institute.

https://biz.nv.ua/ukr/markets/dohodi-ro ... 72986.html



і це лише нафта... Russian Oil Tracker – Серпень 2024: Доходи Росії від експорту нафти зростають, санкції проти тіньового флоту необхідно посилити... -posiliti/Гроші на війну. Доходи Росії від експорту нафти зростають — KSE InstituteУ жовтні 2024 року доходи Росії від експорту нафти зросли на $1,2 млрд до $15,6 млрд.Зростання відбулося через вищі ціни на нафту та стабільні обсяги експорту, згідно з Russian Oil Tracker за листопад від KSE Institute.... 72986.htmlі це лише нафта...

грудневі дані візьми, а не ці старі грудневі дані візьми, а не ці старі

не бачив грудня.. листопад - піднімають й далі потужноЛистопад 2024 — Щомісячний аналіз російського експорту викопного палива та відповідних санкційУ листопаді місячні доходи Росії від експорту викопного палива впали на 2%, до 611 млн євро на день.Місячні доходи Росії від експорту трубопровідного газу в листопаді зросли на 23% порівняно з попереднім місяцем, до 78 млн євро на день.Впровадження ЄС і країнами G7 ембарго на імпорт російської нафти та політики граничної ціни коштували Росії приблизно 4 млрд євро доходів від експорту сирої нафти марки Urals, що на другому році застосування санкцій знизило її експортні надходження на 10%.Ці наслідки були дуже відчутними у першій половині 2024 року, коли російські доходи скоротилися на 2,5 млрд євро, проте упродовж 2024 року їхній вплив неухильно знижувався.Імпорт російської сирої нафти Індією в листопаді впав аж на 55%, призвівши до найнижчого показника закупівель із червня 2022 року.Франція, другий за величиною покупець у ЄС, у листопаді імпортувала російського ЗПГ на 252 млн євро. Хоча загальний імпорт ЗПГ Францією впав на 15% проти попереднього місяця, імпорт російського ЗПГ зріс на 4%.та й населення норм себе почуваєДоходи росіян зростають під час війни. Та чи надовго?Доходи росіян зростають не тільки в номінальному, а й у реальному вираженні - незважаючи на війну та санкції.газ-ціни уверхЦікаво те, що з утратою потоків через Україну Європа також посилює свою залежність від зрідженого газу, в тому числі з Росії. Минулого року РФ поставила в регіон рекордні обсяги СПГ, що зробило її найбільшим постачальником після США."Однак для країн Центральної та Східної Європи, які не мають виходу до моря, вартість доставки морським транспортом до Німеччини, Польщі чи Греції, подальшої регазифікації та подальшого транзиту робить СПГ дорогим варіантом. Словаччина підрахувала, що імпорт газу із заходу призведе до додаткових витрат у 177 мільйонів євро".невідомо коли у них почнуться якісь проблеми і чи почнуться узагалі...сировинно-експортна економіка