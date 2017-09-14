Дюрі-бачі написав:Господар Вельзевула поступки без перемовин були в Кореї, або Мюнхенська змова, коли все вирішили без сторони конфлікту. А інший варіант на то й інший. Можливо хтось вважає, що буде третя світова, або Китай забере Сибір...
В Мюнхене переговоры были, хотя и без участия Чехословакии. А в Корее и переговоры были, и уступок не было. Демилитаризованная зона была установлена примерно по существовавшей на тот момент линии фронта и примерно совпадала с изначальной линией раздела на оккупационные зоны по 38 параллели, без существенных территориальных уступок. При этом
представитель Южной Кореи генерал Чхве Док Син отказался подписать документ, поскольку правительство Южной Кореи, считавшее свою страну жертвой северокорейской агрессии, ратовало за продолжение войны
барабашов написав:Жрачка у них точно не кончится, как и бензин разбавленный ослиной мочой.
жрачка вже недоступна 50% населення, тому і вони питаються умовно "дешераком" голодають вже сьогодні десь 10% населення, чи приведе це до бунтів-ні, будуть стояти на колінах і благати про допомогу ......
fox767676 написав:Ну за 3 года и обезьянка может начать что-то кумекать. Политики, ЛОМы и эксперты должны соображать побыстрей и уметь смотреть в завтрашний - после завтрашний день. 95% этот тест провалили
Я на самому початку - навесні 2022 року писав, що війна триватиме від 2 до 5 років. Наша в/ч провоювала зі співвідношенням втрат зачно гіршими аніж 1:12 для підорів. Ерім страшного співвідношення втрат москалі зараз як ніколи близько від страшної фінансової кризи - треба лише якись поштовх, щоб вони туди звалилися. Так що з точки зору війни не все погано, як думають зрадойоби. Для цивільних то будь-яка війна виглядає набагато гірше навіть за поганий мир...
Насколько понимаю, Denik дронщик. Вполне реально, что у его подразделения (взвода/роты, не слышал о бОльших подразделениях и, тем более, частях, но, возможно, существуют?) такое соотношение потерь реально. Но ни у одной бригады или даже батальона такого даже близко нет. Иначе такая бригада/батальон были бы уже прославлены и у всех на слуху. Ну и "фінансову кризу" в РФ Denik обещает давно и регулярно. Так же, как и падение цен на нефть. Особенно оживляется, когда цена действительно хоть немного снижается и замолкает, когда она опять подрастает. Сейчас, кстати, брент торгуется около 76. И да "будь-яка війна виглядає набагато гірше навіть за поганий мир" для любого нормального человека, будь он гражданский или военный. Есть, конечно, "псы войны", которым скучно, если нет возможности повоевать. Их бы отселять куда-нибудь хотя бы на Луну, пусть бы там себе развлекались, сколько хочется.
Російські окупанти перебувають за 2 км від околиць Покровська Донецької області й намагаються оточити місто, перерізавши логістичні шляхи. Про це в ефірі телемарафону, який транслює канал "Рада", 2 січня розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") Збройних сил України Віктор Трегубов.
Він зауважив, що зараз міських боїв у Покровську немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються оточити його. "Це найгарячіший з усіх наших напрямків. Він залишається таким останні кілька тижнів. Сусідні з ним напрямки, як-от курахівський і времівський теж залишаються дуже гарячими. Міських боїв у місті [Покровськ] немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти, селища, проникати тими чи іншими групами, накопичувати й бити надалі так, щоб обійти місто. Також активна дія БПЛА, активна дія усього, що в росіян зараз є, теж зосереджена в районі міста Покровськ", – розповів він.
У раши уже больше 6мес. одна и та же тактика. Окружение с флангов и оставляют узкую прострелянную дорогу для отхода ЗСУ. Потом выталкивают с флангов на эту дорогу для отхода ЗСУ и держат её под постоянными обстрелами. Кто без ранений, то с трудом выходят, а раненных вывезти практически не реально.