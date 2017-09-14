Додано: Чет 02 січ, 2025 16:14

ЛАД написав: Wirująświatła написав: _Mykola_ написав: А ще є такі моделі телефонів, де навіть не всі сервіси беруться за заміну А ще є такі моделі телефонів, де навіть не всі сервіси беруться за заміну лад наоборот считает, чем сложнее техника тем ниже нужна квалификация для работы с ней. ЛАД написав: А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования. А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования. лад наоборот считает, чем сложнее техника тем ниже нужна квалификация для работы с ней.

Да, макаки, наверное, понятливее.

У средневекового ремесленника, например, портного, не было никакого оборудования. Но его личная квалификация была существенно выше, чем у современного работника швейной фабрики, который выполняет изо дня в день одну и ту же операцию. При этом, конечно, требуется некоторое, относительно небольшое количество квалифицированного обслуживающего персонала наладчиков/ремонтников.

Точно так же с сапожником. Наверное, квалификация скорняка, который изготавливал обувь от начала и до конца была выше, чем у современного работника обувной фабрики, который умеет прострочить один шов.

И то, и другое было, наверное, даже ближе к искусству и требовало способностей и даже таланта, чего не требуется от современного работника швейной или обувной фабрики. В т.ч. и от наладчиков/ремонтников.

И сколько времени нужно, чтобы подготовить хорошего портного или скорняка, и сколько чтобы обучить наладчика/ремонтника швейной машины. Да, макаки, наверное, понятливее.У средневекового ремесленника, например, портного, не было никакого оборудования. Но его личная квалификация была существенно выше, чем у современного работника швейной фабрики, который выполняет изо дня в день одну и ту же операцию. При этом, конечно, требуется некоторое, относительно небольшое количество квалифицированного обслуживающего персонала наладчиков/ремонтников.Точно так же с сапожником. Наверное, квалификация скорняка, который изготавливал обувь от начала и до конца была выше, чем у современного работника обувной фабрики, который умеет прострочить один шов.И то, и другое было, наверное, даже ближе к искусству и требовало способностей и даже таланта, чего не требуется от современного работника швейной или обувной фабрики. В т.ч. и от наладчиков/ремонтников.И сколько времени нужно, чтобы подготовить хорошего портного или скорняка, и сколько чтобы обучить наладчика/ремонтника швейной машины.

Ви обидва неправі. Немає прямої залежності між необхідними навичками робітника і технологією.І порівнювати треба порівнювані результати праці.Деякі роботи дійсно спрощуються і вимагають менше кваліфікації від робітника, але куди більшої капіталоозброєності.Колись щоб зробити звичайну пляшку для напоїв, склодув мав витрати чимало часу і бути вельми кваліфікованим. Зараз оператор станку, якщо він взагалі є - просто кнопку натискає. Звісно є й висококваліфіковані спеціалісти з ремонту і обслуговування, але мова не про них.Водночас, умовний копач, якому треба було тільки вміти тримати лопату, не вимагав ніякої кваліфікації, а екскаваторник виконає ту саму роботу в сотні разів швидше, але потребує високої кваліфікації. Те саме з косарем і комбайнером.Щодо шевця чи сапожника - поцікавтеся процесом виготовлення взуття по індивідуальному замовленню чи пошиття одягу на замовлення, і питання відпадуть. Зараз на порядок вищі стандарти, вимоги до дизайну, зручності, практичності, сучасному кравцю чи сапожнику треба знати і вміти в рази більше, треба вміти працювати з купою приладів і інструментів, тканин, матеріалів, хімії. Ви б при спробі вдягти середньовічні башмаки завили б