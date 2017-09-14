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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11646116471164811649>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 65
Повна перемога України на полі бою
5%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
18
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
8
Виснаження однієї зі сторін
14%
9
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 15:12

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:Господар Вельзевула поступки без перемовин були в Кореї, або Мюнхенська змова, коли все вирішили без сторони конфлікту.
А інший варіант на то й інший. Можливо хтось вважає,
що буде третя світова, або Китай забере Сибір...

В Мюнхене переговоры были, хотя и без участия Чехословакии.
А в Корее и переговоры были, и уступок не было. Демилитаризованная зона была установлена примерно по существовавшей на тот момент линии фронта и примерно совпадала с изначальной линией раздела на оккупационные зоны по 38 параллели, без существенных территориальных уступок.
При этом
представитель Южной Кореи генерал Чхве Док Син отказался подписать документ, поскольку правительство Южной Кореи, считавшее свою страну жертвой северокорейской агрессии, ратовало за продолжение войны
http://surl.li/ejtrbl. Обошлись без его подписи.

думаєте, знову обійдуться без Черчіля?

Может быть и такое. По аналогии с Чхве Док Син. Если условия будет подписывать неудобно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 15:20

  prodigy написав:
  барабашов написав:Жрачка у них точно не кончится, как и бензин разбавленный ослиной мочой.


жрачка вже недоступна 50% населення, тому і вони питаються умовно "дешераком"
голодають вже сьогодні десь 10% населення, чи приведе це до бунтів-ні, будуть стояти на колінах і благати про допомогу
......

Откуда такие данные?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 15:39

  Denik написав:
  fox767676 написав:Ну за 3 года и обезьянка может начать что-то кумекать. Политики, ЛОМы и эксперты должны соображать побыстрей и уметь смотреть в завтрашний - после завтрашний день. 95% этот тест провалили

Я на самому початку - навесні 2022 року писав, що війна триватиме від 2 до 5 років. Наша в/ч провоювала зі співвідношенням втрат зачно гіршими аніж 1:12 для підорів. Ерім страшного співвідношення втрат москалі зараз як ніколи близько від страшної фінансової кризи - треба лише якись поштовх, щоб вони туди звалилися.
Так що з точки зору війни не все погано, як думають зрадойоби. Для цивільних то будь-яка війна виглядає набагато гірше навіть за поганий мир...

Насколько понимаю, Denik дронщик.
Вполне реально, что у его подразделения (взвода/роты, не слышал о бОльших подразделениях и, тем более, частях, но, возможно, существуют?) такое соотношение потерь реально. Но ни у одной бригады или даже батальона такого даже близко нет. Иначе такая бригада/батальон были бы уже прославлены и у всех на слуху.
Ну и "фінансову кризу" в РФ Denik обещает давно и регулярно.
Так же, как и падение цен на нефть. Особенно оживляется, когда цена действительно хоть немного снижается и замолкает, когда она опять подрастает. Сейчас, кстати, брент торгуется около 76.
И да "будь-яка війна виглядає набагато гірше навіть за поганий мир" для любого нормального человека, будь он гражданский или военный.
Есть, конечно, "псы войны", которым скучно, если нет возможности повоевать. Их бы отселять куда-нибудь хотя бы на Луну, пусть бы там себе развлекались, сколько хочется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 15:50

Окупанти вже за 2 км від Покровська – ЗСУ

Російські окупанти перебувають за 2 км від околиць Покровська Донецької області й намагаються оточити місто, перерізавши логістичні шляхи. Про це в ефірі телемарафону, який транслює канал "Рада", 2 січня розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") Збройних сил України Віктор Трегубов.

Він зауважив, що зараз міських боїв у Покровську немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються оточити його.
"Це найгарячіший з усіх наших напрямків. Він залишається таким останні кілька тижнів. Сусідні з ним напрямки, як-от курахівський і времівський теж залишаються дуже гарячими. Міських боїв у місті [Покровськ] немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти, селища, проникати тими чи іншими групами, накопичувати й бити надалі так, щоб обійти місто. Також активна дія БПЛА, активна дія усього, що в росіян зараз є, теж зосереджена в районі міста Покровськ", – розповів він.

Ворог не йде в лобові штурми, зазначив речник.

https://gordonua.com/ukr/news/war/okupa ... 28685.html


У раши уже больше 6мес. одна и та же тактика. Окружение с флангов и оставляют узкую прострелянную дорогу для отхода ЗСУ. Потом выталкивают с флангов на эту дорогу для отхода ЗСУ и держат её под постоянными обстрелами. Кто без ранений, то с трудом выходят, а раненных вывезти практически не реально. :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:07

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:Навіщо Вам рази ? Що заважає просто глянути на цифри
повідомляє LIGA.net з посиланням на засідання НКРЕКП. Так, з нового року тариф за транспортування газу зросте від 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубічних метрів, або майже на 305%
Тобто реально м3 газу зріс на 40 копійок....
Україна(населення+комуналка) споживає 20 млрд м3 газу - значить заплатить на 8 млрд грн більше.
Все.
Я бачу цифри у платіжках батьків. Збільшення ціни за транспортування, яка платиться кожен місяць, автоматично збільшує платіж КОЖНИЙ місяць, і літом також, коли споживання складає 3 куби. Це автоматично збільшує ціну газу, і коли ціна транспортування при споживанні у середньому 1500-1800 кубів за рік складає біля 4тис.грн, а буде за 12-16 тис.грн, то виникає питання, а чому так і чи варте воно того? :mrgreen:
1 Ви ще не БАЧИЛИ платіжок своїх батьків по новим тарифам...
Може просто почекаєте і подивитесь?
2 Особисто я у ВСІХ своїх платіжках бачу 7,96 за газ+2,028 грн за доставку(останніх пару років точно).
Чому у Вас по іншому - мені не зрозуміло
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 02 січ, 2025 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:10

  Игорь Алексеевич написав:..........
У раши уже больше 6мес. одна и та же тактика. Окружение с флангов и оставляют узкую прострелянную дорогу для отхода ЗСУ. Потом выталкивают с флангов на эту дорогу для отхода ЗСУ и держат её под постоянными обстрелами. Кто без ранений, то с трудом выходят, а раненных вывезти практически не реально. :(

"Как «Санта» спас раненого «Иисуса». История украинского солдата, который провел 94 дня на изолированной позиции" - https://www.bbc.com/russian/articles/cr7vx5gygvyo.
Статья большая, цитировать не буду.
Это и пример мужества человека, который никогда не был и не собирался быть военным. 2 высших образования. Но и пример того, что "будь-яка війна виглядає набагато гірше навіть за поганий мир".
На вопрос, как ВСУ удается так долго удерживать Часов Яр, «Иисус» отвечает, что это делается только благодаря самоотверженности людей.
«Капец как страшно всем, но работу делают ребята».

Жаль, мало рассказано о "Санте". Человек заслуживает глубочайшего уважения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:14

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:А ще є такі моделі телефонів, де навіть не всі сервіси беруться за заміну
лад наоборот считает, чем сложнее техника тем ниже нужна квалификация для работы с ней.
  ЛАД написав:А вообще, общая тенденция - замена квалифицированных работников/воинов низкоквалифицированными за счёт повышения энергообеспечения и роста сложности оборудования.

Да, макаки, наверное, понятливее. :(
У средневекового ремесленника, например, портного, не было никакого оборудования. Но его личная квалификация была существенно выше, чем у современного работника швейной фабрики, который выполняет изо дня в день одну и ту же операцию. При этом, конечно, требуется некоторое, относительно небольшое количество квалифицированного обслуживающего персонала наладчиков/ремонтников.
Точно так же с сапожником. Наверное, квалификация скорняка, который изготавливал обувь от начала и до конца была выше, чем у современного работника обувной фабрики, который умеет прострочить один шов.
И то, и другое было, наверное, даже ближе к искусству и требовало способностей и даже таланта, чего не требуется от современного работника швейной или обувной фабрики. В т.ч. и от наладчиков/ремонтников.
И сколько времени нужно, чтобы подготовить хорошего портного или скорняка, и сколько чтобы обучить наладчика/ремонтника швейной машины.
Ви обидва неправі. Немає прямої залежності між необхідними навичками робітника і технологією.
І порівнювати треба порівнювані результати праці.
Деякі роботи дійсно спрощуються і вимагають менше кваліфікації від робітника, але куди більшої капіталоозброєності.
Колись щоб зробити звичайну пляшку для напоїв, склодув мав витрати чимало часу і бути вельми кваліфікованим. Зараз оператор станку, якщо він взагалі є - просто кнопку натискає. Звісно є й висококваліфіковані спеціалісти з ремонту і обслуговування, але мова не про них.
Водночас, умовний копач, якому треба було тільки вміти тримати лопату, не вимагав ніякої кваліфікації, а екскаваторник виконає ту саму роботу в сотні разів швидше, але потребує високої кваліфікації. Те саме з косарем і комбайнером.
Щодо шевця чи сапожника - поцікавтеся процесом виготовлення взуття по індивідуальному замовленню чи пошиття одягу на замовлення, і питання відпадуть. Зараз на порядок вищі стандарти, вимоги до дизайну, зручності, практичності, сучасному кравцю чи сапожнику треба знати і вміти в рази більше, треба вміти працювати з купою приладів і інструментів, тканин, матеріалів, хімії. Ви б при спробі вдягти середньовічні башмаки завили б
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:21

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  барабашов написав:Жрачка у них точно не кончится, как и бензин разбавленный ослиной мочой.


жрачка вже недоступна 50% населення, тому і вони питаються умовно "дешераком"
голодають вже сьогодні десь 10% населення, чи приведе це до бунтів-ні, будуть стояти на колінах і благати про допомогу
......

Откуда такие данные?


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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:24

Пілот Су-27 “Вікінґ” розповів та показав, як б’є окупантів західними бомбами та ракетами

Ключове -- люди є, техніка є, не вистачає засобів ураження (ракет і бомб).
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:57

  Faceless написав:Звісно є й висококваліфіковані спеціалісти з ремонту і обслуговування, але мова не про них.
речь как раз о них, без высококлассных специалистов современное оборудование не работает. "Нажать кнопку" далеко не полный перечень необходимых тех.процессов

Не нужно путать разделение труда со снижением требований к квалификации. Управлять теслой на автопилоте может даже ребенок и квалификация тут не нужна, достаточно держать руки на руле. Но требования к специалисту который разработал ПО и обслуживает данное авто ого-ого-ого какие.

Ребенок без квалификации не в состоянии написать необходимое ПО для управления таким автомобилем. А вырвать из этого примера только ребенка-водителя и утверждать что "чем сложнее техника, тем ниже может быть квалификация специалиста" - глупость 80го уровня. Идет дальнейшее разделение труда, и если мы в 13 лет разбирали собирали велик, то сейчас не каждый взрослый сможет разобрать собрать э.самокат и не каждая веломастерская
  _hunter написав:И да, в мире давно идет поляризация: на "пользователей" и "креаторов" -- вспомните хотя бы совковских "автолюбителей" -- которые в гаражах и карбюратор перебрать могли и ходовую. А сейчас что? -- залить топливо/омывайку -- все остальное -- на СТО...

никакого снижения требований к квалификации нет, идет разделение труда, потому что дядя вася в гараже современное авто не отремонтирует, соответственно эта функция делегировалась работникам сто.
  _hunter написав:Так починка -- это не _работа
если откинуть всё и оставить только просмотр видосиков то да пользователю современного смартфона квалификация не нужна) пока он не сломается.
  ЛАД написав:Я прогнозы в отличие от вас и Гордона не давал
это ваше единственное достижение в жизни? апплодисменты. жизнь прожита не зря. ещё бы радикулитом похвалились.В отличии от гордона я не монетизирую свои прогнозы. Разницу понимаете? Он на вас зарабатывает, а я вас нае..б..ал бесплатно, ради собственного удовольствия. Можете подать на нас в суд.
  ЛАД написав:И то, и другое было, наверное, даже ближе к искусству и требовало способностей и даже таланта, чего не требуется от современного работника швейной или обувной фабрики. В т.ч. и от наладчиков/ремонтников.
И сколько времени нужно, чтобы подготовить хорошего портного или скорняка, и сколько чтобы обучить наладчика/ремонтника швейной машины.
по вашей логике тогда люди были гениальные умельцы, а сейчас безрукие нажиматели кнопок. Раньше все было хорошо, а сейчас все плохо, и деревья не такие и руки из жопы.
Wirująświatła
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