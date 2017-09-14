Wirująświatła написав:
никакого снижения требований к квалификации нет, идет разделение труда, потому что дядя вася в гараже современное авто не отремонтирует, соответственно эта функция делегировалась работникам сто.если откинуть всё и оставить только просмотр видосиков то да пользователю современного смартфона квалификация не нужна) пока он не сломается.
Я, вроде, ровно это же написал?..
>>> в мире давно идет поляризация: на "пользователей" и "креаторов"
Даже не откидывая "всё" -- пользователю современного смартфона квалификация не нужна: почта/отчеты/редакторы/что угодно
Не знаю, что ТАКОГО вы видите под "пока он не сломается" (что аж отдельно упомянуть решили), но смартфоны давно превращаются в такой же расходник как, например, обувь/одежда.