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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11646116471164811649

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 65
Повна перемога України на полі бою
5%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
18
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
18
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
8
Виснаження однієї зі сторін
14%
9
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 17:25

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:И да, в мире давно идет поляризация: на "пользователей" и "креаторов" -- вспомните хотя бы совковских "автолюбителей" -- которые в гаражах и карбюратор перебрать могли и ходовую. А сейчас что? -- залить топливо/омывайку -- все остальное -- на СТО...

никакого снижения требований к квалификации нет, идет разделение труда, потому что дядя вася в гараже современное авто не отремонтирует, соответственно эта функция делегировалась работникам сто.
  _hunter написав:Так починка -- это не _работа
если откинуть всё и оставить только просмотр видосиков то да пользователю современного смартфона квалификация не нужна) пока он не сломается.

Я, вроде, ровно это же написал?..
>>> в мире давно идет поляризация: на "пользователей" и "креаторов"

Даже не откидывая "всё" -- пользователю современного смартфона квалификация не нужна: почта/отчеты/редакторы/что угодно

Не знаю, что ТАКОГО вы видите под "пока он не сломается" (что аж отдельно упомянуть решили), но смартфоны давно превращаются в такой же расходник как, например, обувь/одежда.
_hunter
 
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  #<1 ... 11646116471164811649
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