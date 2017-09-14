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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11647116481164911650>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 67
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
8
Виснаження однієї зі сторін
13%
9
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 17:25

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:И да, в мире давно идет поляризация: на "пользователей" и "креаторов" -- вспомните хотя бы совковских "автолюбителей" -- которые в гаражах и карбюратор перебрать могли и ходовую. А сейчас что? -- залить топливо/омывайку -- все остальное -- на СТО...

никакого снижения требований к квалификации нет, идет разделение труда, потому что дядя вася в гараже современное авто не отремонтирует, соответственно эта функция делегировалась работникам сто.
  _hunter написав:Так починка -- это не _работа
если откинуть всё и оставить только просмотр видосиков то да пользователю современного смартфона квалификация не нужна) пока он не сломается.

Я, вроде, ровно это же написал?..
>>> в мире давно идет поляризация: на "пользователей" и "креаторов"

Даже не откидывая "всё" -- пользователю современного смартфона квалификация не нужна: почта/отчеты/редакторы/что угодно

Не знаю, что ТАКОГО вы видите под "пока он не сломается" (что аж отдельно упомянуть решили), но смартфоны давно превращаются в такой же расходник как, например, обувь/одежда.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 17:37

  _hunter написав:Я, вроде, ровно это же написал?..
>>> в мире давно идет поляризация: на "пользователей" и "креаторов"
сегментирование намного глубже, пользователи бывают уровня "бабушка" и продвинутые, не говоря о тех, кто может подправить прошивку, если что нибудь заглючит. Сюда тоже не натягивается "всеобщее снижение квалификации" по сравнению с компьютерами на перфокартах.
  _hunter написав:Не знаю, что ТАКОГО вы видите под "пока он не сломается" (что аж отдельно упомянуть решили)
например перестанет работать вай фай или камера. необязательно полностью
  _hunter написав: но смартфоны давно превращаются в такой же расходник как, например, обувь/одежда.
то есть если он сломается на 2й день после покупки мастер не нужен? выкинули, купили новый?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:10

https://t.me/kindzadza_ua/12918
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:17

Зарплати чиновників у 2024 році зросли на 60%, перевищивши середній рівень по Україні в 3,4 рази — Мінфін

Зокрема, в Антимонопольному комітеті середня зарплата становить 118,7 тис. грн, а в керівництва — 215 тис. грн. У Міністерстві юстиції середня зарплата складає 100,5 тис. грн, в той час як в Центральній виборчій комісії — 97,2 тис. грн, при цьому керівництво отримує 310,3 тис. грн

https://t.me/c/1458790505/62537
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:27

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:....................
лад наоборот считает, чем сложнее техника тем ниже нужна квалификация для работы с ней.
..................

Да, макаки, наверное, понятливее. :(
У средневекового ремесленника, например, портного, не было никакого оборудования. Но его личная квалификация была существенно выше, чем у современного работника швейной фабрики, который выполняет изо дня в день одну и ту же операцию. При этом, конечно, требуется некоторое, относительно небольшое количество квалифицированного обслуживающего персонала наладчиков/ремонтников.
Точно так же с сапожником. Наверное, квалификация скорняка, который изготавливал обувь от начала и до конца была выше, чем у современного работника обувной фабрики, который умеет прострочить один шов.
И то, и другое было, наверное, даже ближе к искусству и требовало способностей и даже таланта, чего не требуется от современного работника швейной или обувной фабрики. В т.ч. и от наладчиков/ремонтников.
И сколько времени нужно, чтобы подготовить хорошего портного или скорняка, и сколько чтобы обучить наладчика/ремонтника швейной машины.
Ви обидва неправі. Немає прямої залежності між необхідними навичками робітника і технологією.
І порівнювати треба порівнювані результати праці.
Деякі роботи дійсно спрощуються і вимагають менше кваліфікації від робітника, але куди більшої капіталоозброєності.
Колись щоб зробити звичайну пляшку для напоїв, склодув мав витрати чимало часу і бути вельми кваліфікованим. Зараз оператор станку, якщо він взагалі є - просто кнопку натискає. Звісно є й висококваліфіковані спеціалісти з ремонту і обслуговування, але мова не про них.
Водночас, умовний копач, якому треба було тільки вміти тримати лопату, не вимагав ніякої кваліфікації, а екскаваторник виконає ту саму роботу в сотні разів швидше, але потребує високої кваліфікації. Те саме з косарем і комбайнером.
Щодо шевця чи сапожника - поцікавтеся процесом виготовлення взуття по індивідуальному замовленню чи пошиття одягу на замовлення, і питання відпадуть. Зараз на порядок вищі стандарти, вимоги до дизайну, зручності, практичності, сучасному кравцю чи сапожнику треба знати і вміти в рази більше, треба вміти працювати з купою приладів і інструментів, тканин, матеріалів, хімії. Ви б при спробі вдягти середньовічні башмаки завили б

Понятно, что появляются новые профессии, которых раньше не было и которые требуют более высокой квалификации. Но общая тенденция всё же к упрощению и снижению требований к квалификации. Во всяком случае для массовых профессий.
Ваш пример "сучасного кравця чи сапожника", может быть справедлив для "высокой моды", но не для обычного ателье мод или как они там сейчас называются. И вы напрасно так уж пренебрежительно отзываетесь о старинной обуви, она была разная, как и сегодня. Были мастера, а были "сапожники". Соответственно, отличались и качество, и цена.
Но вообще-то разговор был не об этом. Началось всё с того, что подготовка современного обычного воина гораздо проще, чем в старину. Конечно, исключая каких-то уж суперпродвинутых спецназовцев.

А если вернуться к тому, о чём вы говорите. то есть, действительно, 2 пути развития - уменьшение необходимого количества работников для выполнения конкретного вида работ (ваш пример с экскаватором) или упрощение и снижение требований к квалификации работников массовых профессий (мои примеры с портными или скорняками). Иногда эти пути сочетаются.
Кстати, экскаваторщик не такая уж высокая квалификация.
Вот что предлагают американцы:
Сколько зарабатывает оператор экскаватора в год?
Средняя годовая заработная плата операторов экскаваторов, погрузочных машин и драглайнов в США в 2022 году составила 48 350 долларов США.

Сколько времени нужно, чтобы научиться управлять экскаватором?
Вы можете научиться управлять экскаватором за три недели в школе экскаваторов, например, HEC. Вы сможете попрактиковаться на экскаваторах и другом оборудовании, таком как экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики и колесные погрузчики. Запишитесь на курс Certificate of Heavy Equipment Operations – Level II (также три недели), и вы сможете развить навыки, полученные на уровне I. Вы научитесь управлять бульдозером, а также гидравлическим экскаватором.
https://heavyequipmentcollege.edu/complete-guide-how-to-becoming-excavator-operator/
А вот свежее наше предложение для женщин ("в межах проєкту Reskilling Ukraine програма Iron Women"):
Дистанційне навчання
Коли?
21 жовтня - 15 листопада 2024 року.
Де?
Онлайн через Zoom з понеділка по п'ятницю у вечірні години.
Що?
Необхідні теоретичні знання для опанування екскаватора та фронтального навантажувача.
......
Практичне навчання
Коли?
18 листопада - 12 грудня 2024 року.
https://t.me/mineconomdevUA/3619
Как видите, сроки совсем небольшие.
Т.е. квалификация не очень высокая, но, конечно, выше, чем у "копача з лопатою". Ну так всё же какой-то прогресс есть не только в технике, но и в человеческом развитии.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 січ, 2025 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:38

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:А проблемы налоговой оптимизации они решают очень красиво. Там ставки налогов с аналога нашего ФОП такие же, как и с физика. Много не наоптимизируешь. Вот этому нам надо у них учиться.

Я вже писав в темі еміграції: кум починає оптимізувати податки в Німеччині. Що з того вийде - буде відомо через кілька років. От корінні німці дуже негативно реагують на його ініціативу самому зменшити податки і інших навчити.

файні розповіді, як його жахнула податкова :D

є легальні вирахування - є навчені люди, можна копирсатися самому. а от фіктивні способи, типу наших ФОП - гадаю там жахнуть швидко...
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:40

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Холяву не тригерит наглое, самодовольное ряхало кошевого. И "иже" подобных. Ни дня не собирающихся нигде воевать. Они бабки уже в залницу пихают.
А вот если писать правду, он это называет "пысать гныль"


Намедни вышел в центре с авто-по улице махонький человек такой идет, в форме. С женщиной под руку. Вроде как мать по возрасту. И человек это что-то ей громко рассказывает про "пидоров". Меня увидел- еще громче стал вопить нецензурщину всякую, в общем.Я пошел себе дальше. Может человек здоровье душевное отдал на фронте.К нам послали, у нас диспансер областной хороший.

щось таки видає? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:44

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:ну можно как отче наш под нос шептать. это ж пока не запрещено?
пан холява вы в церковь еще ходите или вас и от туда выгнали?

Вам шуточки, а мне вот рассказали недавно способ от бусификации.
Обосраться в бусе и начать размазывать по лицу.Типа от**здят но в тцк не повезут,выкинут.Видели ролик в телеге-кто-то рассказывал про свой опыт.
Слушал с изумлением и отвращением. :(

якраз для вас :D
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:46

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд
скорее всего бусик остановят и все выскочат на улицу, в этот момент можно попытаться сбежать. попутно кинув в тцкашников пару светошумовых гранат. пару секунд точно будет пока они раздуплятся шо взорвалось.

Я хз як воно під впливом перцю.. там точно є світлий розум в цей момент, щоб і всіх перехитрити, і додаткові світлошумові запалить?? Да і бусифікаттри ж біля дверей на вулиці чекатимуть мабуть , не дадуть втікти.

як на мене, якщо таке утнути - готовий кандидат в спецпризначенці :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:48

  katso написав:Если читать книги про зону и Гулаг, там миллион подходящих к теме советов типа удариться лицом о землю разбив себе нос и запачкав всех кровью при этом крича по английски "позвоните в посольство, убивают". А так да, дожили.

на практиці ніхто не хоче перевірити? а то теоретиків багато. сучасні фільтраційні табори для українців не дуже відрізняються від ГУЛАГу...
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