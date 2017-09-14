Додано: Чет 02 січ, 2025 18:27

Faceless написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав: ....................

лад наоборот считает, чем сложнее техника тем ниже нужна квалификация для работы с ней.

.................. ....................лад наоборот считает, чем сложнее техника тем ниже нужна квалификация для работы с ней...................

Да, макаки, наверное, понятливее.

У средневекового ремесленника, например, портного, не было никакого оборудования. Но его личная квалификация была существенно выше, чем у современного работника швейной фабрики, который выполняет изо дня в день одну и ту же операцию. При этом, конечно, требуется некоторое, относительно небольшое количество квалифицированного обслуживающего персонала наладчиков/ремонтников.

Точно так же с сапожником. Наверное, квалификация скорняка, который изготавливал обувь от начала и до конца была выше, чем у современного работника обувной фабрики, который умеет прострочить один шов.

И то, и другое было, наверное, даже ближе к искусству и требовало способностей и даже таланта, чего не требуется от современного работника швейной или обувной фабрики. В т.ч. и от наладчиков/ремонтников.

И сколько времени нужно, чтобы подготовить хорошего портного или скорняка, и сколько чтобы обучить наладчика/ремонтника швейной машины. Да, макаки, наверное, понятливее.У средневекового ремесленника, например, портного, не было никакого оборудования. Но его личная квалификация была существенно выше, чем у современного работника швейной фабрики, который выполняет изо дня в день одну и ту же операцию. При этом, конечно, требуется некоторое, относительно небольшое количество квалифицированного обслуживающего персонала наладчиков/ремонтников.Точно так же с сапожником. Наверное, квалификация скорняка, который изготавливал обувь от начала и до конца была выше, чем у современного работника обувной фабрики, который умеет прострочить один шов.И то, и другое было, наверное, даже ближе к искусству и требовало способностей и даже таланта, чего не требуется от современного работника швейной или обувной фабрики. В т.ч. и от наладчиков/ремонтников.И сколько времени нужно, чтобы подготовить хорошего портного или скорняка, и сколько чтобы обучить наладчика/ремонтника швейной машины. Ви обидва неправі. Немає прямої залежності між необхідними навичками робітника і технологією.

І порівнювати треба порівнювані результати праці.

Деякі роботи дійсно спрощуються і вимагають менше кваліфікації від робітника, але куди більшої капіталоозброєності.

Колись щоб зробити звичайну пляшку для напоїв, склодув мав витрати чимало часу і бути вельми кваліфікованим. Зараз оператор станку, якщо він взагалі є - просто кнопку натискає. Звісно є й висококваліфіковані спеціалісти з ремонту і обслуговування, але мова не про них.

Водночас, умовний копач, якому треба було тільки вміти тримати лопату, не вимагав ніякої кваліфікації, а екскаваторник виконає ту саму роботу в сотні разів швидше, але потребує високої кваліфікації. Те саме з косарем і комбайнером.

Щодо шевця чи сапожника - поцікавтеся процесом виготовлення взуття по індивідуальному замовленню чи пошиття одягу на замовлення, і питання відпадуть. Зараз на порядок вищі стандарти, вимоги до дизайну, зручності, практичності, сучасному кравцю чи сапожнику треба знати і вміти в рази більше, треба вміти працювати з купою приладів і інструментів, тканин, матеріалів, хімії. Ви б при спробі вдягти середньовічні башмаки завили б Ви обидва неправі. Немає прямої залежності між необхідними навичками робітника і технологією.І порівнювати треба порівнювані результати праці.Деякі роботи дійсно спрощуються і вимагають менше кваліфікації від робітника, але куди більшої капіталоозброєності.Колись щоб зробити звичайну пляшку для напоїв, склодув мав витрати чимало часу і бути вельми кваліфікованим. Зараз оператор станку, якщо він взагалі є - просто кнопку натискає. Звісно є й висококваліфіковані спеціалісти з ремонту і обслуговування, але мова не про них.Водночас, умовний копач, якому треба було тільки вміти тримати лопату, не вимагав ніякої кваліфікації, а екскаваторник виконає ту саму роботу в сотні разів швидше, але потребує високої кваліфікації. Те саме з косарем і комбайнером.Щодо шевця чи сапожника - поцікавтеся процесом виготовлення взуття по індивідуальному замовленню чи пошиття одягу на замовлення, і питання відпадуть. Зараз на порядок вищі стандарти, вимоги до дизайну, зручності, практичності, сучасному кравцю чи сапожнику треба знати і вміти в рази більше, треба вміти працювати з купою приладів і інструментів, тканин, матеріалів, хімії. Ви б при спробі вдягти середньовічні башмаки завили б

Сколько зарабатывает оператор экскаватора в год?

Средняя годовая заработная плата операторов экскаваторов, погрузочных машин и драглайнов в США в 2022 году составила 48 350 долларов США.



Сколько времени нужно, чтобы научиться управлять экскаватором?

Вы можете научиться управлять экскаватором за три недели в школе экскаваторов, например, HEC. Вы сможете попрактиковаться на экскаваторах и другом оборудовании, таком как экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики и колесные погрузчики. Запишитесь на курс Certificate of Heavy Equipment Operations – Level II (также три недели), и вы сможете развить навыки, полученные на уровне I. Вы научитесь управлять бульдозером, а также гидравлическим экскаватором.

Дистанційне навчання

Коли?

21 жовтня - 15 листопада 2024 року.

Де?

Онлайн через Zoom з понеділка по п'ятницю у вечірні години.

Що?

Необхідні теоретичні знання для опанування екскаватора та фронтального навантажувача.

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Практичне навчання

Коли?

18 листопада - 12 грудня 2024 року.

Понятно, что появляются новые профессии, которых раньше не было и которые требуют более высокой квалификации. Но общая тенденция всё же к упрощению и снижению требований к квалификации. Во всяком случае для массовых профессий.Ваш пример "сучасного кравця чи сапожника", может быть справедлив для "высокой моды", но не для обычного ателье мод или как они там сейчас называются. И вы напрасно так уж пренебрежительно отзываетесь о старинной обуви, она была разная, как и сегодня. Были мастера, а были "сапожники". Соответственно, отличались и качество, и цена.Но вообще-то разговор был не об этом. Началось всё с того, что подготовка современного обычного воина гораздо проще, чем в старину. Конечно, исключая каких-то уж суперпродвинутых спецназовцев.А если вернуться к тому, о чём вы говорите. то есть, действительно, 2 пути развития - уменьшение необходимого количества работников для выполнения конкретного вида работ (ваш пример с экскаватором) или упрощение и снижение требований к квалификации работников массовых профессий (мои примеры с портными или скорняками). Иногда эти пути сочетаются.Кстати, экскаваторщик не такая уж высокая квалификация.Вот что предлагают американцы:А вот свежее наше предложение для женщин ("в межах проєкту Reskilling Ukraine програма Iron Women"):Как видите, сроки совсем небольшие.Т.е. квалификация не очень высокая, но, конечно, выше, чем у "копача з лопатою". Ну так всё же какой-то прогресс есть не только в технике, но и в человеческом развитии.