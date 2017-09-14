_hunter написав:И да, в мире давно идет поляризация: на "пользователей" и "креаторов" -- вспомните хотя бы совковских "автолюбителей" -- которые в гаражах и карбюратор перебрать могли и ходовую. А сейчас что? -- залить топливо/омывайку -- все остальное -- на СТО...
никакого снижения требований к квалификации нет, идет разделение труда, потому что дядя вася в гараже современное авто не отремонтирует, соответственно эта функция делегировалась работникам сто.
_hunter написав:Так починка -- это не _работа
если откинуть всё и оставить только просмотр видосиков то да пользователю современного смартфона квалификация не нужна) пока он не сломается.
Я, вроде, ровно это же написал?.. >>> в мире давно идет поляризация: на "пользователей" и "креаторов"
Даже не откидывая "всё" -- пользователю современного смартфона квалификация не нужна: почта/отчеты/редакторы/что угодно
Не знаю, что ТАКОГО вы видите под "пока он не сломается" (что аж отдельно упомянуть решили), но смартфоны давно превращаются в такой же расходник как, например, обувь/одежда.
_hunter написав:Я, вроде, ровно это же написал?.. >>> в мире давно идет поляризация: на "пользователей" и "креаторов"
сегментирование намного глубже, пользователи бывают уровня "бабушка" и продвинутые, не говоря о тех, кто может подправить прошивку, если что нибудь заглючит. Сюда тоже не натягивается "всеобщее снижение квалификации" по сравнению с компьютерами на перфокартах.
_hunter написав:Не знаю, что ТАКОГО вы видите под "пока он не сломается" (что аж отдельно упомянуть решили)
например перестанет работать вай фай или камера. необязательно полностью
_hunter написав: но смартфоны давно превращаются в такой же расходник как, например, обувь/одежда.
то есть если он сломается на 2й день после покупки мастер не нужен? выкинули, купили новый?
Зарплати чиновників у 2024 році зросли на 60%, перевищивши середній рівень по Україні в 3,4 рази — Мінфін
Зокрема, в Антимонопольному комітеті середня зарплата становить 118,7 тис. грн, а в керівництва — 215 тис. грн. У Міністерстві юстиції середня зарплата складає 100,5 тис. грн, в той час як в Центральній виборчій комісії — 97,2 тис. грн, при цьому керівництво отримує 310,3 тис. грн
Wirująświatła написав:.................... лад наоборот считает, чем сложнее техника тем ниже нужна квалификация для работы с ней. ..................
Да, макаки, наверное, понятливее. У средневекового ремесленника, например, портного, не было никакого оборудования. Но его личная квалификация была существенно выше, чем у современного работника швейной фабрики, который выполняет изо дня в день одну и ту же операцию. При этом, конечно, требуется некоторое, относительно небольшое количество квалифицированного обслуживающего персонала наладчиков/ремонтников. Точно так же с сапожником. Наверное, квалификация скорняка, который изготавливал обувь от начала и до конца была выше, чем у современного работника обувной фабрики, который умеет прострочить один шов. И то, и другое было, наверное, даже ближе к искусству и требовало способностей и даже таланта, чего не требуется от современного работника швейной или обувной фабрики. В т.ч. и от наладчиков/ремонтников. И сколько времени нужно, чтобы подготовить хорошего портного или скорняка, и сколько чтобы обучить наладчика/ремонтника швейной машины.
Ви обидва неправі. Немає прямої залежності між необхідними навичками робітника і технологією. І порівнювати треба порівнювані результати праці. Деякі роботи дійсно спрощуються і вимагають менше кваліфікації від робітника, але куди більшої капіталоозброєності. Колись щоб зробити звичайну пляшку для напоїв, склодув мав витрати чимало часу і бути вельми кваліфікованим. Зараз оператор станку, якщо він взагалі є - просто кнопку натискає. Звісно є й висококваліфіковані спеціалісти з ремонту і обслуговування, але мова не про них. Водночас, умовний копач, якому треба було тільки вміти тримати лопату, не вимагав ніякої кваліфікації, а екскаваторник виконає ту саму роботу в сотні разів швидше, але потребує високої кваліфікації. Те саме з косарем і комбайнером. Щодо шевця чи сапожника - поцікавтеся процесом виготовлення взуття по індивідуальному замовленню чи пошиття одягу на замовлення, і питання відпадуть. Зараз на порядок вищі стандарти, вимоги до дизайну, зручності, практичності, сучасному кравцю чи сапожнику треба знати і вміти в рази більше, треба вміти працювати з купою приладів і інструментів, тканин, матеріалів, хімії. Ви б при спробі вдягти середньовічні башмаки завили б
Понятно, что появляются новые профессии, которых раньше не было и которые требуют более высокой квалификации. Но общая тенденция всё же к упрощению и снижению требований к квалификации. Во всяком случае для массовых профессий. Ваш пример "сучасного кравця чи сапожника", может быть справедлив для "высокой моды", но не для обычного ателье мод или как они там сейчас называются. И вы напрасно так уж пренебрежительно отзываетесь о старинной обуви, она была разная, как и сегодня. Были мастера, а были "сапожники". Соответственно, отличались и качество, и цена. Но вообще-то разговор был не об этом. Началось всё с того, что подготовка современного обычного воина гораздо проще, чем в старину. Конечно, исключая каких-то уж суперпродвинутых спецназовцев.
А если вернуться к тому, о чём вы говорите. то есть, действительно, 2 пути развития - уменьшение необходимого количества работников для выполнения конкретного вида работ (ваш пример с экскаватором) или упрощение и снижение требований к квалификации работников массовых профессий (мои примеры с портными или скорняками). Иногда эти пути сочетаются. Кстати, экскаваторщик не такая уж высокая квалификация. Вот что предлагают американцы:
Сколько зарабатывает оператор экскаватора в год? Средняя годовая заработная плата операторов экскаваторов, погрузочных машин и драглайнов в США в 2022 году составила 48 350 долларов США.
Сколько времени нужно, чтобы научиться управлять экскаватором? Вы можете научиться управлять экскаватором за три недели в школе экскаваторов, например, HEC. Вы сможете попрактиковаться на экскаваторах и другом оборудовании, таком как экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики и колесные погрузчики. Запишитесь на курс Certificate of Heavy Equipment Operations – Level II (также три недели), и вы сможете развить навыки, полученные на уровне I. Вы научитесь управлять бульдозером, а также гидравлическим экскаватором.
Дистанційне навчання Коли? 21 жовтня - 15 листопада 2024 року. Де? Онлайн через Zoom з понеділка по п'ятницю у вечірні години. Що? Необхідні теоретичні знання для опанування екскаватора та фронтального навантажувача. ...... Практичне навчання Коли? 18 листопада - 12 грудня 2024 року.
https://t.me/mineconomdevUA/3619 Как видите, сроки совсем небольшие. Т.е. квалификация не очень высокая, но, конечно, выше, чем у "копача з лопатою". Ну так всё же какой-то прогресс есть не только в технике, но и в человеческом развитии.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 січ, 2025 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:А проблемы налоговой оптимизации они решают очень красиво. Там ставки налогов с аналога нашего ФОП такие же, как и с физика. Много не наоптимизируешь. Вот этому нам надо у них учиться.
Я вже писав в темі еміграції: кум починає оптимізувати податки в Німеччині. Що з того вийде - буде відомо через кілька років. От корінні німці дуже негативно реагують на його ініціативу самому зменшити податки і інших навчити.
файні розповіді, як його жахнула податкова
є легальні вирахування - є навчені люди, можна копирсатися самому. а от фіктивні способи, типу наших ФОП - гадаю там жахнуть швидко...
Бетон написав:Холяву не тригерит наглое, самодовольное ряхало кошевого. И "иже" подобных. Ни дня не собирающихся нигде воевать. Они бабки уже в залницу пихают. А вот если писать правду, он это называет "пысать гныль"
Намедни вышел в центре с авто-по улице махонький человек такой идет, в форме. С женщиной под руку. Вроде как мать по возрасту. И человек это что-то ей громко рассказывает про "пидоров". Меня увидел- еще громче стал вопить нецензурщину всякую, в общем.Я пошел себе дальше. Может человек здоровье душевное отдал на фронте.К нам послали, у нас диспансер областной хороший.
Wirująświatła написав:ну можно как отче наш под нос шептать. это ж пока не запрещено? пан холява вы в церковь еще ходите или вас и от туда выгнали?
Вам шуточки, а мне вот рассказали недавно способ от бусификации. Обосраться в бусе и начать размазывать по лицу.Типа от**здят но в тцк не повезут,выкинут.Видели ролик в телеге-кто-то рассказывал про свой опыт. Слушал с изумлением и отвращением.
Faceless написав:Типу перцевий газ не зачепить, валятися всі будуть поряд
скорее всего бусик остановят и все выскочат на улицу, в этот момент можно попытаться сбежать. попутно кинув в тцкашников пару светошумовых гранат. пару секунд точно будет пока они раздуплятся шо взорвалось.
Я хз як воно під впливом перцю.. там точно є світлий розум в цей момент, щоб і всіх перехитрити, і додаткові світлошумові запалить?? Да і бусифікаттри ж біля дверей на вулиці чекатимуть мабуть , не дадуть втікти.
як на мене, якщо таке утнути - готовий кандидат в спецпризначенці
katso написав:Если читать книги про зону и Гулаг, там миллион подходящих к теме советов типа удариться лицом о землю разбив себе нос и запачкав всех кровью при этом крича по английски "позвоните в посольство, убивают". А так да, дожили.
на практиці ніхто не хоче перевірити? а то теоретиків багато. сучасні фільтраційні табори для українців не дуже відрізняються від ГУЛАГу...