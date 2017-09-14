Додано: Чет 02 січ, 2025 18:54

Wirująświatła

Перестаньте "просматривать 300 тг-каналов" и попробуйте думать. Хоть иногда.

Сегодня есть очень толковые разработчики и их относительно немного и огромная масса, условно говоря" "пользователей", которым нужно только нажимать кнопки.

А разделение труда и узкая специализация как раз и ведут к снижению требований к квалификации.

"рут права установить сможете? поменять прошивку? Заменить аккумулятор, дисплей, гнездо зарядки? Узнать расстояние до базовых станций и частоту работы сети", - а зачем все эти игрища обычному пользователю смартфона? Для всего этого и существует узкая специализация. Хотя это и не требует высокой квалификации. Просто сегодня слишком много техники и слишком большой объём информации. Недаром энциклопедисты закончились 200 с лишним лет назад. И это не значит, что люди поглупели.



А ваша прогрессирующая хамовитость не свидетельствует о высоком IQ и/или EQ.