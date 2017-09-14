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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11647116481164911650

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 67
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
8
Виснаження однієї зі сторін
13%
9
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:49

  prodigy написав:
від родичів

Город- деревню озвучить можете?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:52

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:54

Wirująświatła
Перестаньте "просматривать 300 тг-каналов" и попробуйте думать. Хоть иногда.
Сегодня есть очень толковые разработчики и их относительно немного и огромная масса, условно говоря" "пользователей", которым нужно только нажимать кнопки.
А разделение труда и узкая специализация как раз и ведут к снижению требований к квалификации.
"рут права установить сможете? поменять прошивку? Заменить аккумулятор, дисплей, гнездо зарядки? Узнать расстояние до базовых станций и частоту работы сети", - а зачем все эти игрища обычному пользователю смартфона? Для всего этого и существует узкая специализация. Хотя это и не требует высокой квалификации. Просто сегодня слишком много техники и слишком большой объём информации. Недаром энциклопедисты закончились 200 с лишним лет назад. И это не значит, что люди поглупели.

А ваша прогрессирующая хамовитость не свидетельствует о высоком IQ и/или EQ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:59

  prodigy написав:............
від родичів

Мои родичи/знакомые (Москва и Питер) такого не говорят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:03

  Wirująświatła написав:
Зарплати чиновників у 2024 році зросли на 60%, перевищивши середній рівень по Україні в 3,4 рази — Мінфін

Зокрема, в Антимонопольному комітеті середня зарплата становить 118,7 тис. грн, а в керівництва — 215 тис. грн. У Міністерстві юстиції середня зарплата складає 100,5 тис. грн, в той час як в Центральній виборчій комісії — 97,2 тис. грн, при цьому керівництво отримує 310,3 тис. грн

https://t.me/c/1458790505/62537

Скілки вхід на початкову посаду?

"Это не только лишь всем" як і у всіх инших корит.

Яка початкова зарплата у вчителів комунальних шкіл , загально освітьних і музичних?
, на неї можна полюдськи прожити?
як оснащені комунальни заклади культури ,
наприклад Дніпровська музична академія?
Сходіть подивіться , фортепіано часів заснування (((
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:04

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Я, вроде, ровно это же написал?..
>>> в мире давно идет поляризация: на "пользователей" и "креаторов"
сегментирование намного глубже, пользователи бывают уровня "бабушка" и продвинутые, не говоря о тех, кто может подправить прошивку, если что нибудь заглючит. Сюда тоже не натягивается "всеобщее снижение квалификации" по сравнению с компьютерами на перфокартах.
  _hunter написав:Не знаю, что ТАКОГО вы видите под "пока он не сломается" (что аж отдельно упомянуть решили)
например перестанет работать вай фай или камера. необязательно полностью
  _hunter написав: но смартфоны давно превращаются в такой же расходник как, например, обувь/одежда.
то есть если он сломается на 2й день после покупки мастер не нужен? выкинули, купили новый?

Я не знаю зачем вы пытаетесь классифицировать где-то 4% потребителей - ну да пофиг.

нет конечно: поменял "по гарантии" и забыл. А если поломался через год (да +1 год гарантии) - нужно прикинуть что интереснее - чинить за 60-70% стоимости или сразу новый купить.
_hunter
 
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