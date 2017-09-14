Wirująświatła Перестаньте "просматривать 300 тг-каналов" и попробуйте думать. Хоть иногда. Сегодня есть очень толковые разработчики и их относительно немного и огромная масса, условно говоря" "пользователей", которым нужно только нажимать кнопки. А разделение труда и узкая специализация как раз и ведут к снижению требований к квалификации. "рут права установить сможете? поменять прошивку? Заменить аккумулятор, дисплей, гнездо зарядки? Узнать расстояние до базовых станций и частоту работы сети", - а зачем все эти игрища обычному пользователю смартфона? Для всего этого и существует узкая специализация. Хотя это и не требует высокой квалификации. Просто сегодня слишком много техники и слишком большой объём информации. Недаром энциклопедисты закончились 200 с лишним лет назад. И это не значит, что люди поглупели.
А ваша прогрессирующая хамовитость не свидетельствует о высоком IQ и/или EQ.
Зарплати чиновників у 2024 році зросли на 60%, перевищивши середній рівень по Україні в 3,4 рази — Мінфін
Зокрема, в Антимонопольному комітеті середня зарплата становить 118,7 тис. грн, а в керівництва — 215 тис. грн. У Міністерстві юстиції середня зарплата складає 100,5 тис. грн, в той час як в Центральній виборчій комісії — 97,2 тис. грн, при цьому керівництво отримує 310,3 тис. грн
"Это не только лишь всем" як і у всіх инших корит.
Яка початкова зарплата у вчителів комунальних шкіл , загально освітьніх і музичних закладів -культура народа? , на неї можна полюдськи прожити? як оснащені комунальни заклади культури , наприклад, Дніпровська академія музики? Сходіть подивіться , фортепіано часів заснування , про ремонт приміщень навіть не зручно написати щось без матюків (((
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 02 січ, 2025 19:11, всього редагувалось 3 разів.
_hunter написав:Я, вроде, ровно это же написал?.. >>> в мире давно идет поляризация: на "пользователей" и "креаторов"
сегментирование намного глубже, пользователи бывают уровня "бабушка" и продвинутые, не говоря о тех, кто может подправить прошивку, если что нибудь заглючит. Сюда тоже не натягивается "всеобщее снижение квалификации" по сравнению с компьютерами на перфокартах.
_hunter написав:Не знаю, что ТАКОГО вы видите под "пока он не сломается" (что аж отдельно упомянуть решили)
например перестанет работать вай фай или камера. необязательно полностью
_hunter написав: но смартфоны давно превращаются в такой же расходник как, например, обувь/одежда.
то есть если он сломается на 2й день после покупки мастер не нужен? выкинули, купили новый?
Я не знаю зачем вы пытаетесь классифицировать где-то 4% потребителей - ну да пофиг.
нет конечно: поменял "по гарантии" и забыл. А если поломался через год (да +1 год гарантии) - нужно прикинуть что интереснее - чинить за 60-70% стоимости или сразу новый купить.
Зарплати чиновників у 2024 році зросли на 60%, перевищивши середній рівень по Україні в 3,4 рази — Мінфін
Зокрема, в Антимонопольному комітеті середня зарплата становить 118,7 тис. грн, а в керівництва — 215 тис. грн. У Міністерстві юстиції середня зарплата складає 100,5 тис. грн, в той час як в Центральній виборчій комісії — 97,2 тис. грн, при цьому керівництво отримує 310,3 тис. грн
Зарплати чиновників у 2024 році зросли на 60%, перевищивши середній рівень по Україні в 3,4 рази — Мінфін
Зокрема, в Антимонопольному комітеті середня зарплата становить 118,7 тис. грн, а в керівництва — 215 тис. грн. У Міністерстві юстиції середня зарплата складає 100,5 тис. грн, в той час як в Центральній виборчій комісії — 97,2 тис. грн, при цьому керівництво отримує 310,3 тис. грн