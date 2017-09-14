"Державний бюджет за 2024 рік виконано. Усі пріоритетні видатки профінансовані, виконали всі соціальні зобов’язання. За даними Державного казначейства, всі платіжки, що були подані — проведені. Залишки на єдиному казначейському рахунку більше 100 млрд грн. На валютних рахунках — більше 163 млрд грн. Це рекордні показники", - зазначив глава уряду.
Зарплати чиновників у 2024 році зросли на 60%, перевищивши середній рівень по Україні в 3,4 рази — Мінфін
Зокрема, в Антимонопольному комітеті середня зарплата становить 118,7 тис. грн, а в керівництва — 215 тис. грн. У Міністерстві юстиції середня зарплата складає 100,5 тис. грн, в той час як в Центральній виборчій комісії — 97,2 тис. грн, при цьому керівництво отримує 310,3 тис. грн
Мои родичи/знакомые (Москва и Питер) такого не говорят.
Пока Продиджи молчит, Я жил в Москве с 1992-2000 изредка наведывая родной Днепр, я был в шоке от разницы , даже тротуаров, отсутстия сфетофоров - разница пропасть.........., транспорт..., маршрутки скотовозки в Днепре и НОВЫЕ Мерседесы автобусы в Москве. в Питере ,Москве и региональных столицах есть бизнес и деньги , там революция будет если закончатся деньги для среднего класа или богатые подымут бучу даже в 1996 дороги Москвы и Питера это разные вещи
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 02 січ, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Зарплати чиновників у 2024 році зросли на 60%, перевищивши середній рівень по Україні в 3,4 рази — Мінфін
Зокрема, в Антимонопольному комітеті середня зарплата становить 118,7 тис. грн, а в керівництва — 215 тис. грн. У Міністерстві юстиції середня зарплата складає 100,5 тис. грн, в той час як в Центральній виборчій комісії — 97,2 тис. грн, при цьому керівництво отримує 310,3 тис. грн
Центральна виборча комісія, яка під час війни фактично не проводить виборів, виплачує середню зарплату в розмірі 97,2 тисячі гривень для своїх 248 працівників. При цьому керівництво ЦВК, що налічує 18 осіб, отримує найбільші в Україні зарплати – в середньому 310,3 тисячі гривень на місяць. https://enovosty.com/uk/vazhlivo/full/z ... -na-misyac
Зарплати чиновників у 2024 році зросли на 60%, перевищивши середній рівень по Україні в 3,4 рази — Мінфін
Зокрема, в Антимонопольному комітеті середня зарплата становить 118,7 тис. грн, а в керівництва — 215 тис. грн. У Міністерстві юстиції середня зарплата складає 100,5 тис. грн, в той час як в Центральній виборчій комісії — 97,2 тис. грн, при цьому керівництво отримує 310,3 тис. грн
Як на фронті. Ще й з преміальними за знищену ворожу техніку.
Так вы посмотрите количество работников. АМК - 268 чел., Минюст - 997 чел., ЦВК - 248 чел. Секретариат Кабмина как-то слабенько: "середня зарплата 65,5 тисячі гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, — 672 особи. Керівництву платять 132,9 тисячі гривень." В общей сложности по этим четырём 2185 чел. Эта фраза несколько удивила:
Таким чином, зарплата чиновників у 3,4 перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у вересні зарплата становила 18 тисяч гривень.
Цифра 18 тыс. как-то сильно отличается от той, о которой рапортовал Госстат. Это получается средняя на руки всего 14700 грн., а медиана будет где-то 12-13 тыс.