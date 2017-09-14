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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1164911650116511165211653>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 67
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
8
Виснаження однієї зі сторін
13%
9
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:17

"Державний бюджет за 2024 рік виконано. Усі пріоритетні видатки профінансовані, виконали всі соціальні зобов’язання. За даними Державного казначейства, всі платіжки, що були подані — проведені. Залишки на єдиному казначейському рахунку більше 100 млрд грн. На валютних рахунках — більше 163 млрд грн. Це рекордні показники", - зазначив глава уряду.

За інформацією Шмигаля, до загального фонду держбюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Всього до загального й спеціального фондів надійшло понад 3,1 трлн грн.
https://war.hvylya.net/uk/304939-finans ... yh-schetov
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:17

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:й цікаво, яке джерело. а так схоже на вкид.

https://minfin.com.ua/ua/2025/01/02/142738141/
там же ссылка на первоисточник

тувинському шаману це іноагєнтне джерело
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:17

  ЛАД написав:
  prodigy написав:............
від родичів

Мои родичи/знакомые (Москва и Питер) такого не говорят.

Россия Москвой и Питером не ограничивается
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:18

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:
Зарплати чиновників у 2024 році зросли на 60%, перевищивши середній рівень по Україні в 3,4 рази — Мінфін

Зокрема, в Антимонопольному комітеті середня зарплата становить 118,7 тис. грн, а в керівництва — 215 тис. грн. У Міністерстві юстиції середня зарплата складає 100,5 тис. грн, в той час як в Центральній виборчій комісії — 97,2 тис. грн, при цьому керівництво отримує 310,3 тис. грн

https://t.me/c/1458790505/62537

припускаю, якась гра цифр - не все враховують. й цікаво, яке джерело. а так схоже на вкид.

Якби було погано вже мабуть усі були або в ЗСУ або двірниками чі валютообменником або наркозакладчиками
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:24

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:............
від родичів

Мои родичи/знакомые (Москва и Питер) такого не говорят.

Россия Москвой и Питером не ограничивается

Не спорю. Поэтому и указал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:37

  ЛАД написав:
  prodigy написав:............
від родичів

Мои родичи/знакомые (Москва и Питер) такого не говорят.

Пока Продиджи молчит,
Я жил в Москве с 1992-2000
изредка наведывая родной Днепр, я был в шоке от разницы , даже тротуаров, отсутстия сфетофоров - разница пропасть..........,
транспорт...,
маршрутки скотовозки в Днепре и НОВЫЕ Мерседесы автобусы в Москве.
в Питере ,Москве и региональных столицах есть бизнес и деньги , там революция будет если закончатся деньги для среднего класа или богатые подымут бучу
даже в 1996 дороги Москвы и Питера это разные вещи
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 02 січ, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:39

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:
Зарплати чиновників у 2024 році зросли на 60%, перевищивши середній рівень по Україні в 3,4 рази — Мінфін

Зокрема, в Антимонопольному комітеті середня зарплата становить 118,7 тис. грн, а в керівництва — 215 тис. грн. У Міністерстві юстиції середня зарплата складає 100,5 тис. грн, в той час як в Центральній виборчій комісії — 97,2 тис. грн, при цьому керівництво отримує 310,3 тис. грн

https://t.me/c/1458790505/62537

припускаю, якась гра цифр - не все враховують. й цікаво, яке джерело. а так схоже на вкид.

Агенти проникли в Мінфін? https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoi ... cale=uk-UA
Чи мається на увазі, що в реалі з врахуванням всього значно більше отримують?
А ЦВК скучає без виборів, тому певно і дають їм більше інших, щоб не впали в депресію:
Центральна виборча комісія, яка під час війни фактично не проводить виборів, виплачує середню зарплату в розмірі 97,2 тисячі гривень для своїх 248 працівників. При цьому керівництво ЦВК, що налічує 18 осіб, отримує найбільші в Україні зарплати – в середньому 310,3 тисячі гривень на місяць. https://enovosty.com/uk/vazhlivo/full/z ... -na-misyac
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:40

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
Зарплати чиновників у 2024 році зросли на 60%, перевищивши середній рівень по Україні в 3,4 рази — Мінфін

Зокрема, в Антимонопольному комітеті середня зарплата становить 118,7 тис. грн, а в керівництва — 215 тис. грн. У Міністерстві юстиції середня зарплата складає 100,5 тис. грн, в той час як в Центральній виборчій комісії — 97,2 тис. грн, при цьому керівництво отримує 310,3 тис. грн

https://t.me/c/1458790505/62537

Як на фронті. Ще й з преміальними за знищену ворожу техніку.

Так вы посмотрите количество работников.
АМК - 268 чел., Минюст - 997 чел., ЦВК - 248 чел.
Секретариат Кабмина как-то слабенько: "середня зарплата 65,5 тисячі гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, — 672 особи. Керівництву платять 132,9 тисячі гривень."
В общей сложности по этим четырём 2185 чел.
Эта фраза несколько удивила:
Таким чином, зарплата чиновників у 3,4 перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у вересні зарплата становила 18 тисяч гривень.

Цифра 18 тыс. как-то сильно отличается от той, о которой рапортовал Госстат.
Это получается средняя на руки всего 14700 грн., а медиана будет где-то 12-13 тыс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:45

  Vadim_ написав:

Пока Продиджи молчит,


Ця поважна і чемна ЛЮДИНА з ОДЕСИ .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:48

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:вас мало турбують закриті кордони М1860,


Я вам искренне завидую, если вы знаете шо там таки делать. :(
Те кто знал- давно там. Вариантов-вагон и тележка. И это я исключительно про законные.

до речі, є такий стандарт батарейок: 18650
flyman
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