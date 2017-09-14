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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 02 січ, 2025 19:52
jump написав: Wirująświatła написав:
единственный вопрос ко всей этой истории, как можно быть настолько тупыми, чтобы она произошла.
95% командирів бригади не воювали, і самі вимагали тривалої підготовки та відбору, перед тим як довіряти їм командування. 100% технічних фахівців бригади треба було готувати з нуля
, на дрони, на техніку, на управління, і часу зліпити з них таких фахівців не дали.якість підготовки по багатьох спеціальностях, в першу чергу, оператор БПЛА, виявилась дуже низькою.
Фактично, усі люди, призначені на посади технічних фахівців, не були готові до негайного виконання обов’язків, і потребували додаткового відбору та стажування у бойових частинах, щоб набути реальної боєздатності.
Штатом бригади передбачено озброєння понад 150 дронів, у тому числі 137 – Мавік-3. Цифра незначна, враховуючи, що штат передбачав 6 взводів БПЛА у кожного механізованому та стрілецькому батальйонах, та батальйон БПЛА у складі трьох рот. Але ЖОДНОГО дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала.
А купляти зі своїх коштів дрони, обладнання, машини зі своїх тилових зарплат бійці не змогли. Також повністю були відсутні засоби РЕБ, не було часу обладнати усі бойові машини надійними решітками, не було самих решіток. Усе це прохали у волонтерів, жодних заявок на дрони та РЕБ Міноборони не виконало. В результаті новенькі танки «Леопард-2А4» та бронемашини VAB зазнали втрат при перших же спробах застосувати їх на фронті від ворожих дронів. Бронемашини VAB та танки AMX-10 після прибуття на кордон навіть не були обслуговані, через це багато технічних проблем.
Дивізіон новітніх 155 мм САУ «Цезар», уся інша бригадна артилерія та мінометники не встигли пройти повноцінний курс стрільб, та вчаться стріляти вже під час виконання бойових завдань. Усі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими. 4 грудня при проведені випробувальних стрільб з 10 мін не вибухнула жодна. Міномети не могли надати вогневу підтримку, навчити мінометників не було чим, Міноборони постачання мін до війська не контролює та браковані міни не вилучає.
розбір польотів від Славка Броварського
якщо так все погано, чому бригада таки виконує завдання та тримає 40 км (5 ВС на 1 км)
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flyman
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:08
Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?
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Vadim_
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:09
Vadim_ написав:
Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?
коломойский продает эту сетку
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Wirująświatła
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:13
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Тцк-ашники в Полтаве, сломали человеку ногу. Надели балаклавы, женщины проклиная высказывают кто они и кто полиция.
В общем рутина
Это уже норма вещей,как и дроны,ракеты.
"В неволе умирает зверье
В неволе умирает трава
а человечеству гибель не грозитчеловек привыкает ко всему"
(с)
Вы в посадке , Покровск , Курахово или диван ... ?
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Vadim_
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:13
Прогнози ... на 2025 рік
1) Робити прогнози - справа невдячна. Погані прогнози збуваються, хороші ніт
2) Війна в 2025 продовжиться.
Бо Пуйло хоче воювати і воно буде воювати.
Расійський нарід хоче знищувати жителів України і вони будуть це робити.
Повна єдність фюрера та народу.
100% фашизм.
3) Трамп не закінчить війну ні за 24 години, ні за 48 годин. Це буде довгий процесс намагання закінчити війну.
Тому що, див п.2
4) Почалися дуже цікаві газові "негаразди" для Словачини та ПМР.
Ну як "негаразди"
Триндець підкрався непомітно, хоч видно було здалеку
Все тільки починається, залишилось спостерігати
PS. Для Молдови Газпром намагається провернути те ж саме, як свого часу намагались провернути для України
На Молдову намагаються повісити борг ПМР за спожитий газ
На Україну вже намагались повісити борг ЛДНР за спожитий газ, були послані.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:14
Wirująświatła написав: Vadim_ написав:
Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?
коломойский продает эту сетку
из СИЗО?
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Vadim_
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:14
Vadim_ написав:
Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?
Еще и ВОГи возле нового моста не льют-типа ремонт. И где заправляться? Все остальные ВОГи в долбенях, на Днепрнефть или БДСМ ихней мачмалой?
Как бы опять дефицит не устроили. На фоне демарша Словакии.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:15
Vadim_ написав:
Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?
А що, інші заправки теж не продають паливо ? )
Якщо не продає АВІАС, то продають інші
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:18
Vadim_ написав:
Вы в посадке , Покровск , Курахово или диван ... ?
Сейчас на диване, на левом боку лежу.
Не понял наезда,земляк,обоснуй
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:19
Vadim_ написав: Wirująświatła написав: Vadim_ написав:
Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?
коломойский продает эту сетку
из СИЗО?
вместо него в сизо сидит бородатый бомж -двойник. Это ж общеизвестно
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Wirująświatła
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