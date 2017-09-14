Vadim_ написав:Еще и ВОГи возле нового моста не льют-типа ремонт. И где заправляться? Все остальные ВОГи в долбенях, на Днепрнефть или БДСМ ихней мачмалой? Как бы опять дефицит не устроили. На фоне демарша Словакии.
А возле какого Нового моста Воги? или это на левом?[/quote]
Пан Вадим. На левом-это возле Фоззи.Вавилон. Две заправки по обе стороны съезда с моста.Никогда не видели? И к чему вы меня диваном упрекаете? Вроде в пассивном патриотстве не замечен,как и в поклонении зеленому лидору.
Vadim_ написав:Еще и ВОГи возле нового моста не льют-типа ремонт. И где заправляться? Все остальные ВОГи в долбенях, на Днепрнефть или БДСМ ихней мачмалой? Как бы опять дефицит не устроили. На фоне демарша Словакии.
А возле какого Нового моста Воги? или это на левом?
Пан Вадим. На левом-это возле Фоззи.Вавилон. Две заправки по обе стороны съезда с моста.Никогда не видели? И к чему вы меня диваном упрекаете? Вроде в пассивном патриотстве не замечен,как и в поклонении зеленому лидору.[/quote]
Де ви побачили про диван и упрёки? Я там редко езжу и это наверное не показатель города , две заправки?