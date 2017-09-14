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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11650116511165211653

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 67
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
8
Виснаження однієї зі сторін
13%
9
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:21

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?


Еще и ВОГи возле нового моста не льют-типа ремонт. И где заправляться? Все остальные ВОГи в долбенях, на Днепрнефть или БДСМ ихней мачмалой?
Как бы опять дефицит не устроили. На фоне демарша Словакии.

А возле какого Нового моста Воги? или это на левом?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 02 січ, 2025 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:25

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?

А що, інші заправки теж не продають паливо ? )

Якщо не продає АВІАС, то продають інші


Ви вроді розумний , конкуренція ? ОККО поднял на 1 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:29

  Vadim_ написав:Еще и ВОГи возле нового моста не льют-типа ремонт. И где заправляться? Все остальные ВОГи в долбенях, на Днепрнефть или БДСМ ихней мачмалой?
Как бы опять дефицит не устроили. На фоне демарша Словакии.

А возле какого Нового моста Воги? или это на левом?[/quote]

Пан Вадим.
На левом-это возле Фоззи.Вавилон. Две заправки по обе стороны съезда с моста.Никогда не видели?
И к чему вы меня диваном упрекаете? Вроде в пассивном патриотстве не замечен,как и в поклонении зеленому лидору.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:35

Начальник ОВА Синегубов:
Поэтому, конечно, на очереди это – построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/01/01/krugovuyu-oboronu-izyuma-i-balaklei-gotovyat-na-harkovshhine-sinegubov/#google_vignette
:?:
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:37

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Еще и ВОГи возле нового моста не льют-типа ремонт. И где заправляться? Все остальные ВОГи в долбенях, на Днепрнефть или БДСМ ихней мачмалой?
Как бы опять дефицит не устроили. На фоне демарша Словакии.

А возле какого Нового моста Воги? или это на левом?


Пан Вадим.
На левом-это возле Фоззи.Вавилон. Две заправки по обе стороны съезда с моста.Никогда не видели?
И к чему вы меня диваном упрекаете? Вроде в пассивном патриотстве не замечен,как и в поклонении зеленому лидору.[/quote]

Де ви побачили про диван и упрёки?
Я там редко езжу и это наверное не показатель города , две заправки?
Vadim_
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