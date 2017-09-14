|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:08
Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3434
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:09
Vadim_ написав:
Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?
коломойский продает эту сетку
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26826
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:13
Прогнози ... на 2025 рік
1) Робити прогнози - справа невдячна. Погані прогнози збуваються, хороші ніт
2) Війна в 2025 продовжиться.
Бо Пуйло хоче воювати і воно буде воювати.
Расійський нарід хоче знищувати жителів України і вони будуть це робити.
Повна єдність фюрера та народу.
100% фашизм.
3) Трамп не закінчить війну ні за 24 години, ні за 48 годин. Це буде довгий процесс намагання закінчити війну.
Тому що, див п.2
4) Почалися дуже цікаві газові "негаразди" для Словачини та ПМР.
Ну як "негаразди"
Триндець підкрався непомітно, хоч видно було здалеку
Все тільки починається, залишилось спостерігати
PS. Для Молдови Газпром намагається провернути те ж саме, як свого часу намагались провернути для України
На Молдову намагаються повісити борг ПМР за спожитий газ
На Україну вже намагались повісити борг ЛДНР за спожитий газ, були послані.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10921
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:14
Wirująświatła написав: Vadim_ написав:
Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?
коломойский продает эту сетку
из СИЗО?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3434
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:14
Vadim_ написав:
Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?
Еще и ВОГи возле нового моста не льют-типа ремонт. И где заправляться? Все остальные ВОГи в долбенях, на Днепрнефть или БДСМ ихней мачмалой?
Как бы опять дефицит не устроили. На фоне демарша Словакии.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:15
Vadim_ написав:
Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?
А що, інші заправки теж не продають паливо ? )
Якщо не продає АВІАС, то продають інші
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10921
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:18
Vadim_ написав:
Вы в посадке , Покровск , Курахово или диван ... ?
Сейчас на диване, на левом боку лежу.
Не понял наезда,земляк,обоснуй
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:19
Vadim_ написав: Wirująświatła написав: Vadim_ написав:
Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?
коломойский продает эту сетку
из СИЗО?
вместо него в сизо сидит бородатый бомж -двойник. Это ж общеизвестно
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26826
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:35
Начальник ОВА Синегубов:
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/01/01/krugovuyu-oboronu-izyuma-i-balaklei-gotovyat-na-harkovshhine-sinegubov/#google_vignette "Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова"
Поэтому, конечно, на очереди это – построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма.
- https://www.objectiv.tv/objectively/2025/01/01/harkov-obstrelyal-vrag-318-raz-pogibli-94-cheloveka-itogi-2024-ot-terehova/
Там подробная таблица - сколько и каких ракет, ФАБ, воздушных тревог, пострадавших.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 02 січ, 2025 20:40, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32196
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:40
Vadim_ написав:
Ви вроді розумний , конкуренція ? ОККО поднял на 1 грн.
Тобі потрібно менше бухати і частіше в реальність виходити
Де ОККО підняло ? як було 57.99 так і є
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10921
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|79946
|
|
|1493
|253282
|
|
|6076
|893349
|
|