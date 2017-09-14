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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1165011651116521165311654>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 67
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
8
Виснаження однієї зі сторін
13%
9
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:08

Не в тему

Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:09

  Vadim_ написав:Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?

коломойский продает эту сетку
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прогнози ... на 2025 рік

1) Робити прогнози - справа невдячна. Погані прогнози збуваються, хороші ніт

2) Війна в 2025 продовжиться.
Бо Пуйло хоче воювати і воно буде воювати.
Расійський нарід хоче знищувати жителів України і вони будуть це робити.
Повна єдність фюрера та народу.
100% фашизм.

3) Трамп не закінчить війну ні за 24 години, ні за 48 годин. Це буде довгий процесс намагання закінчити війну.
Тому що, див п.2

4) Почалися дуже цікаві газові "негаразди" для Словачини та ПМР.
Ну як "негаразди"
Триндець підкрався непомітно, хоч видно було здалеку

Все тільки починається, залишилось спостерігати

PS. Для Молдови Газпром намагається провернути те ж саме, як свого часу намагались провернути для України
На Молдову намагаються повісити борг ПМР за спожитий газ

На Україну вже намагались повісити борг ЛДНР за спожитий газ, були послані.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:14

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?

коломойский продает эту сетку

из СИЗО?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:14

  Vadim_ написав:Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?


Еще и ВОГи возле нового моста не льют-типа ремонт. И где заправляться? Все остальные ВОГи в долбенях, на Днепрнефть или БДСМ ихней мачмалой?
Как бы опять дефицит не устроили. На фоне демарша Словакии.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:15

  Vadim_ написав:Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?

А що, інші заправки теж не продають паливо ? )

Якщо не продає АВІАС, то продають інші
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:18

  Vadim_ написав:Вы в посадке , Покровск , Курахово или диван ... ?


Сейчас на диване, на левом боку лежу.
Не понял наезда,земляк,обоснуй :D
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:19

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Шо то в Днепре нету топлива на АВІАС
?

коломойский продает эту сетку

из СИЗО?

вместо него в сизо сидит бородатый бомж -двойник. Это ж общеизвестно
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:35

Начальник ОВА Синегубов:
Поэтому, конечно, на очереди это – построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/01/01/krugovuyu-oboronu-izyuma-i-balaklei-gotovyat-na-harkovshhine-sinegubov/#google_vignette
:?:

"Харьков обстрелял враг 318 раз, погибли 94 человека: итоги 2024 от Терехова" - https://www.objectiv.tv/objectively/2025/01/01/harkov-obstrelyal-vrag-318-raz-pogibli-94-cheloveka-itogi-2024-ot-terehova/
Там подробная таблица - сколько и каких ракет, ФАБ, воздушных тревог, пострадавших.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 січ, 2025 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:40

  Vadim_ написав:Ви вроді розумний , конкуренція ? ОККО поднял на 1 грн.

Тобі потрібно менше бухати і частіше в реальність виходити

Де ОККО підняло ? як було 57.99 так і є
pesikot
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  #<1 ... 1165011651116521165311654>
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