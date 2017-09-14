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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11651116521165311654>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 67
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
8
Виснаження однієї зі сторін
13%
9
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:48

  Vadim_ написав:человек привыкает ко всему"
Вы в посадке , Покровск , Курахово или диван ... ?


Тут увидел.
Френдлифайер? :mrgreen:
Спутали с кем-то? Бывает. Стишок через иронию выражает горечь о том, что человечество приспосабливается и существует в неподходящих условиях, на самом деле.

А ВОГи старые да. Может и из ссср,если тогда ВОГи были, я хз что сказать.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:51

  ЛАД написав:Начальник ОВА Синегубов:
Поэтому, конечно, на очереди это – построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма.


Я был в Изюме после освобождения. Видел горы техники этой, видел разваленную половину города и целую вторую. Видел людей там.
Неужели опять?
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:00

Сурт, 31-летний командир подразделения, пошел в армию вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. Он рассказывает, что поначалу думал, что война продлится три года. Теперь, по его словам, он мысленно готовится еще к десяти годам сражений.
........
«Мы реалисты, мы понимаем, что Украине не видать справедливости, — многим придется смириться с тем, что их дома уничтожены ракетами и боеприпасами, их близкие убиты, и это будет непросто».

Когда я спрашиваю у него, что бы он предпочел — переговоры или продолжать сражаться, Сурт решительно отвечает: «Продолжать сражаться».

Большинство в его подразделении поддерживают эту точку зрения. Сергей, веган-повар, полагает, что переговоры только на время заморозят военные действия — «и конфликт вернется через год-другой».

Он признает, что нынешняя ситуация для Украины «нехорошая». Но он тоже готов продолжать воевать. Быть убитым, говорит он, — «это просто профессиональный риск».
Возможна, конечно, и такая точка зрения.
И там же немного другая, по-моему, более рациональная:
«Я задал себе вопрос — смогу ли я жить в мире, где Украины не существует?» — говорит он. Он неохотно признает, что сейчас Украина, судя по всему, проигрывает, но тут же добавляет: «Если не попытаться, точно проиграешь. По крайней мере, я умру, пытаясь победить, а не просто сдамся и смирюсь с этим».

Однако в отличие от других Денис полагает, что Украине нужно как минимум рассмотреть возможность прекращения огня. Он считает, что потери Украины в войне выше, чем официально признается, — более 400 тыс. человек убитыми и ранеными. Мобилизация населения, полагает он, не решит проблему.

«Я просто думаю, что много мотивированных солдат либо погибли, либо совершенно вымотаны — так что для меня это вопрос не о том, хотим ли мы прекращения огня, а о том, что мы не сможем так продолжать еще несколько лет», — говорит Денис.
https://www.bbc.com/russian/articles/cje9p83l4leo
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:00

  Vadim_ написав:
Нагло лукавите , их тогда небыло


Вы молодец.
Раскусили меня в моем наглом лукавстве.
"Папа, де ВОГи?"

Как показала практика, с пьяными я общаться могу,в отличии от упоротых. :mrgreen:
Упоротый-это я не про вас.
Продолжаем выяснение достопримечательностей города Днепр.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:08

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Начальник ОВА Синегубов:
Поэтому, конечно, на очереди это – построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма.


Я был в Изюме после освобождения. Видел горы техники этой, видел разваленную половину города и целую вторую. Видел людей там.
Неужели опять?
Не знаю, меня удивила "круговая оборона".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:13

  ЛАД написав: Не знаю, меня удивила "круговая оборона".


Так а с Покровском как? Вокруг обходят, с полей легче выбивать, а с городов тяжелее,вспомните фортецю Бахмут.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Насколько понимаю, Denik дронщик.
Вполне реально, что у его подразделения (взвода/роты, не слышал о бОльших подразделениях и, тем более, частях, но, возможно, существуют?) такое соотношение потерь реально. Но ни у одной бригады или даже батальона такого даже близко нет. Иначе такая бригада/батальон были бы уже прославлены и у всех на слуху.

Ні. Я говорю вцілому за механізовану бригаду.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:19

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав: Не знаю, меня удивила "круговая оборона".


Так а с Покровском как? Вокруг обходят, с полей легче выбивать, а с городов тяжелее,вспомните фортецю Бахмут.

Кабы и нескончаемый мясной поток
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:23

  Shaman написав:але якийсь програми поставки газу - "газ в обмін на їжу", колись з Рашею можна буде запустити. 8)


з пшенички не тільки хлєбушек, а ще й водяра робиться ))
The largest wheat exporter in the world is Russia

так що кацапський нарот ніколи не піде на те, що ти кажеш.
будуть просто спалювати свій газ ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:25

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разместил в фейсбуке видеообращение о том, что он назвал ответными мерами против Украины после прекращения транзита российского газа, передает Reuters.

Эти шаги будут обсуждаться правительством и правящей партией Smer в ближайшие дни (Фицо не уточнил, когда именно) и могут включать, по его словам, не только прекращение поставок электроэнергии Украине, чем он угрожал и ранее, но также сокращение помощи украинским беженцам, находящимся в Словакии.

Кроме того, Словакия потребует от Украины либо возобновления транзита, либо компенсации нанесенных ей потерь, сказал Фицо.
https://www.bbc.com/russian/live/c4gxy4z1q5nt
ЛАД
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