Додано: Чет 02 січ, 2025 21:00

Сурт, 31-летний командир подразделения, пошел в армию вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. Он рассказывает, что поначалу думал, что война продлится три года. Теперь, по его словам, он мысленно готовится еще к десяти годам сражений.

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«Мы реалисты, мы понимаем, что Украине не видать справедливости, — многим придется смириться с тем, что их дома уничтожены ракетами и боеприпасами, их близкие убиты, и это будет непросто».



Когда я спрашиваю у него, что бы он предпочел — переговоры или продолжать сражаться, Сурт решительно отвечает: «Продолжать сражаться».



Большинство в его подразделении поддерживают эту точку зрения. Сергей, веган-повар, полагает, что переговоры только на время заморозят военные действия — «и конфликт вернется через год-другой».



Он признает, что нынешняя ситуация для Украины «нехорошая». Но он тоже готов продолжать воевать. Быть убитым, говорит он, — «это просто профессиональный риск».

«Я задал себе вопрос — смогу ли я жить в мире, где Украины не существует?» — говорит он. Он неохотно признает, что сейчас Украина, судя по всему, проигрывает, но тут же добавляет: «Если не попытаться, точно проиграешь. По крайней мере, я умру, пытаясь победить, а не просто сдамся и смирюсь с этим».



Однако в отличие от других Денис полагает, что Украине нужно как минимум рассмотреть возможность прекращения огня. Он считает, что потери Украины в войне выше, чем официально признается, — более 400 тыс. человек убитыми и ранеными. Мобилизация населения, полагает он, не решит проблему.



«Я просто думаю, что много мотивированных солдат либо погибли, либо совершенно вымотаны — так что для меня это вопрос не о том, хотим ли мы прекращения огня, а о том, что мы не сможем так продолжать еще несколько лет», — говорит Денис.

Возможна, конечно, и такая точка зрения.И там же немного другая, по-моему, более рациональная: