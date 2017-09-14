Сурт, 31-летний командир подразделения, пошел в армию вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. Он рассказывает, что поначалу думал, что война продлится три года. Теперь, по его словам, он мысленно готовится еще к десяти годам сражений. ........ «Мы реалисты, мы понимаем, что Украине не видать справедливости, — многим придется смириться с тем, что их дома уничтожены ракетами и боеприпасами, их близкие убиты, и это будет непросто».
Когда я спрашиваю у него, что бы он предпочел — переговоры или продолжать сражаться, Сурт решительно отвечает: «Продолжать сражаться».
Большинство в его подразделении поддерживают эту точку зрения. Сергей, веган-повар, полагает, что переговоры только на время заморозят военные действия — «и конфликт вернется через год-другой».
Он признает, что нынешняя ситуация для Украины «нехорошая». Но он тоже готов продолжать воевать. Быть убитым, говорит он, — «это просто профессиональный риск».
Возможна, конечно, и такая точка зрения. И там же немного другая, по-моему, более рациональная:
«Я задал себе вопрос — смогу ли я жить в мире, где Украины не существует?» — говорит он. Он неохотно признает, что сейчас Украина, судя по всему, проигрывает, но тут же добавляет: «Если не попытаться, точно проиграешь. По крайней мере, я умру, пытаясь победить, а не просто сдамся и смирюсь с этим».
Однако в отличие от других Денис полагает, что Украине нужно как минимум рассмотреть возможность прекращения огня. Он считает, что потери Украины в войне выше, чем официально признается, — более 400 тыс. человек убитыми и ранеными. Мобилизация населения, полагает он, не решит проблему.
«Я просто думаю, что много мотивированных солдат либо погибли, либо совершенно вымотаны — так что для меня это вопрос не о том, хотим ли мы прекращения огня, а о том, что мы не сможем так продолжать еще несколько лет», — говорит Денис.
ЛАД написав:Насколько понимаю, Denik дронщик. Вполне реально, что у его подразделения (взвода/роты, не слышал о бОльших подразделениях и, тем более, частях, но, возможно, существуют?) такое соотношение потерь реально. Но ни у одной бригады или даже батальона такого даже близко нет. Иначе такая бригада/батальон были бы уже прославлены и у всех на слуху.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разместил в фейсбуке видеообращение о том, что он назвал ответными мерами против Украины после прекращения транзита российского газа, передает Reuters.
Эти шаги будут обсуждаться правительством и правящей партией Smer в ближайшие дни (Фицо не уточнил, когда именно) и могут включать, по его словам, не только прекращение поставок электроэнергии Украине, чем он угрожал и ранее, но также сокращение помощи украинским беженцам, находящимся в Словакии.
Кроме того, Словакия потребует от Украины либо возобновления транзита, либо компенсации нанесенных ей потерь, сказал Фицо.