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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 116521165311654116551165611657>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 67
Повна перемога України на полі бою
4%
3
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
28%
19
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
19
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
12%
8
Виснаження однієї зі сторін
13%
9
Ізраїльський варіант
3%
2
Інший варіант
10%
7
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:31

  Denik написав:
  ЛАД написав:Насколько понимаю, Denik дронщик.
Вполне реально, что у его подразделения (взвода/роты, не слышал о бОльших подразделениях и, тем более, частях, но, возможно, существуют?) такое соотношение потерь реально. Но ни у одной бригады или даже батальона такого даже близко нет. Иначе такая бригада/батальон были бы уже прославлены и у всех на слуху.

Ні. Я говорю вцілому за механізовану бригаду.

Тогда, простите, разрешите вам не поверить.
Почему тогда ваш опыт не тиражируют?
Или у вас были уж какие-то совершенно фантастические исключительные условия. Даже не могу представить, какие.
Больше похоже на рассказы рыбаков.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:46

Бетон, я в шоке.
Прочитать успел,ща беженцам своим в телегу кину. Шоб не ныли как им там херово.Хоть живые-уже хорошо.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:53

  Denik написав:2022 року кризую і не пахло, бо нафта продавалася в ЄС до початку 2023. 2023 рік вони викрутилися за рахунок нафти, що здорожчала не в останню чергу за допомогою механізмів ОПЕК+ та наявних резервів ФНБ. Але як тільки нафта здешешевшала влітку 2024 - в їх економіці одразу почали розвиватися кризові процеси.

про що ти пишеш взагалі не зрозуміло...
вже історію під хотєлки підлаштовуєш?
https://prnt.sc/lKhkacJ4z2Z_
в 2023 році ціна на рашистську нафту знизилась (vs 2022), про яке здорожчання мова?
в 2024 році фактично не змінилась від 2023-го року.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 22:01

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Начальник ОВА Синегубов:
Поэтому, конечно, на очереди это – построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма.


Я был в Изюме после освобождения. Видел горы техники этой, видел разваленную половину города и целую вторую. Видел людей там.
Неужели опять?

І?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 22:01

Ця країна перемогла сама себе!©

Немаю часу читати форум - то лише напишу пару слів...

- об'явився ще 1 побратим, який пішов в сзч, ще в серпні місяці...

- а ще 1, що в сзч каже, що сусіди один другого здають!
Типу, в селі(де кожен знає один одного) - наприклад, прийшли до умовної сусідки Флер за її сином/чоловіком, а вона каже: "а що ви до мене прийшли? Он через паркан в сусідів є син-ухилянт, і ще через 3 хати у Будівельника 2 сина- ухилянта є!!! От до них і йдіть!!!
А мого чоловіка і сина - не чіпайте!"


Тож, український менталітет - рулить!
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 22:06

Успіх
Не треба ставати в третью позицію і робити вигляд, що ти не до чого
Що ти не агітував за Зеленського

Ти сам хотів все це зробити.
"Зробимо всіх разом"

А по факту ти "зробив" сам себе і всю країну затягнув в багнюку
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 22:15

  Господар Вельзевула написав:Бетон, я в шоке.
Прочитать успел,ща беженцам своим в телегу кину. Шоб не ныли как им там херово.Хоть живые-уже хорошо.

Видишь, даже тут уже убийство человека тцк-ашниками скрыть пытаются.
Сломали ногу в Полтаве.
Убили человека в тцк в Сумах. Умер 1 января.
ООН уже начало печатать доклад с реакцией на издевательства. Надеемся, хулиганкой не отделаются. Все в Гааге будут сидеть
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 02 січ, 2025 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 22:17

  Успіх написав:Немаю часу читати форум - то лише напишу пару слів...

- об'явився ще 1 побратим, який пішов в сзч, ще в серпні місяці...

- а ще 1, що в сзч каже, що сусіди один другого здають!

Це нормально, по європейськи. Німці стучать взагалі віртуозно.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:- а ще 1, що в сзч каже, що сусіди один другого здають!

Ну от в мене було 40 сусідів призовного віку, зараз в Україні залишилось 18. З них 5 були мобілізовані і 2 добровольці. В результаті 1 служить, 1 загинув як герой, 1 в СЗЧ і 3 звільнились за пораненнями.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 22:27

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:Бетон, я в шоке.
Прочитать успел,ща беженцам своим в телегу кину. Шоб не ныли как им там херово.Хоть живые-уже хорошо.

Видишь, даже тут уже убийство человека тцк-ашниками скрыть пытаются.
Сломали ногу в Полтаве.
Убили человека в тцк в Сумах. Умер 1 января.
ООН уже начало печатать доклад с реакцией на издевательства. Надеемся, хулиганкой не отделаются. Все в Гааге будут сидеть


Преступник должен сидеть в тюрьме. По всей строгости закона Украины.
Господар Вельзевула
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