ЛАД написав:Насколько понимаю, Denik дронщик. Вполне реально, что у его подразделения (взвода/роты, не слышал о бОльших подразделениях и, тем более, частях, но, возможно, существуют?) такое соотношение потерь реально. Но ни у одной бригады или даже батальона такого даже близко нет. Иначе такая бригада/батальон были бы уже прославлены и у всех на слуху.
Ні. Я говорю вцілому за механізовану бригаду.
Тогда, простите, разрешите вам не поверить. Почему тогда ваш опыт не тиражируют? Или у вас были уж какие-то совершенно фантастические исключительные условия. Даже не могу представить, какие. Больше похоже на рассказы рыбаков.
Denik написав:2022 року кризую і не пахло, бо нафта продавалася в ЄС до початку 2023. 2023 рік вони викрутилися за рахунок нафти, що здорожчала не в останню чергу за допомогою механізмів ОПЕК+ та наявних резервів ФНБ. Але як тільки нафта здешешевшала влітку 2024 - в їх економіці одразу почали розвиватися кризові процеси.
про що ти пишеш взагалі не зрозуміло... вже історію під хотєлки підлаштовуєш? https://prnt.sc/lKhkacJ4z2Z_ в 2023 році ціна на рашистську нафту знизилась (vs 2022), про яке здорожчання мова? в 2024 році фактично не змінилась від 2023-го року.
Немаю часу читати форум - то лише напишу пару слів...
- об'явився ще 1 побратим, який пішов в сзч, ще в серпні місяці...
- а ще 1, що в сзч каже, що сусіди один другого здають! Типу, в селі(де кожен знає один одного) - наприклад, прийшли до умовної сусідки Флер за її сином/чоловіком, а вона каже: "а що ви до мене прийшли? Он через паркан в сусідів є син-ухилянт, і ще через 3 хати у Будівельника 2 сина- ухилянта є!!! От до них і йдіть!!! А мого чоловіка і сина - не чіпайте!"
Господар Вельзевула написав:Бетон, я в шоке. Прочитать успел,ща беженцам своим в телегу кину. Шоб не ныли как им там херово.Хоть живые-уже хорошо.
Видишь, даже тут уже убийство человека тцк-ашниками скрыть пытаются. Сломали ногу в Полтаве. Убили человека в тцк в Сумах. Умер 1 января. ООН уже начало печатать доклад с реакцией на издевательства. Надеемся, хулиганкой не отделаются. Все в Гааге будут сидеть
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 02 січ, 2025 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:- а ще 1, що в сзч каже, що сусіди один другого здають!
Ну от в мене було 40 сусідів призовного віку, зараз в Україні залишилось 18. З них 5 були мобілізовані і 2 добровольці. В результаті 1 служить, 1 загинув як герой, 1 в СЗЧ і 3 звільнились за пораненнями.
Господар Вельзевула написав:Бетон, я в шоке. Прочитать успел,ща беженцам своим в телегу кину. Шоб не ныли как им там херово.Хоть живые-уже хорошо.
Видишь, даже тут уже убийство человека тцк-ашниками скрыть пытаются. Сломали ногу в Полтаве. Убили человека в тцк в Сумах. Умер 1 января. ООН уже начало печатать доклад с реакцией на издевательства. Надеемся, хулиганкой не отделаются. Все в Гааге будут сидеть
Преступник должен сидеть в тюрьме. По всей строгости закона Украины.